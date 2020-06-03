Sınır ötesi ticaret için iş yönetimi yazılımı nasıl seçilir: Üç önemli faktör

Bu işletmelerin kendilerine has bazı özellikleri nedeniyle, tüm işlemlerinin doğru bir şekilde muhasebeleştirilmesi zorlu bir sürece dönüşebilmektedir. Bu yazımızda İş Yönetimi yazılımı seçerken göz önünde bulundurulması gereken faktörler ve bu süreçte 1C:Drive'ın nasıl faydalı olabileceği konularını ele alacağız.

Çoklu para birimli işlemler

Sınır ötesi satışlarda, ticari bir işlemin farklı para birimleri içermesi muhtemeldir. Ve tek bir ticari işlemde bile, ürünlerin türlerine göre farklı KDV oranları söz konusu olabilir. Farklı ülkelerde faaliyet gösteren birden fazla şube olabilir, bu da şirketin çeşitli para birimlerinde ödeme yapıp para kazanabileceği anlamına gelir.

Olası bir yanlış tercih, çoklu para birimi desteği zayıf bir muhasebe yazılımı ile yanlış planlama yapılmasına ve dolayısıyla işlemlerde negatif yatırım getirisine neden olabilir. 1C:Drive, birden çok para birimi içeren işlemleri destekleyen Genel Muhasebe hesaplarının kullanılmasına olanak sağlar.

Bu özellik, işlemlerin ilgili para birimleriyle kaydedilmesine olanak tanır ve bu para birimlerine, döviz kurlarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde yeniden değerler atanır. Bu sayede sözleşmelerin yatırım getirileri hakkında daha gerçekçi bir öngörüye sahip olursunuz, sınır ötesi ticaret süreciniz kolaylaşır.

Ayrıca, bir malın farklı ülkelerde farklı isimleri olabilir, bu da ön tedarik hazırlığı, dağıtım ve satışları daha karmaşık ve hataya açık hale getirebilir. Daha yüksek kalitede iş süreçleri sağlamak için, iş otomasyonu sistemlerini ürün varyantlarını destekleyen tek bir veri tabanına bağlamak çok önemlidir. 1C:Drive, tek bir kod satırı yazmanıza gerek kalmadan yeni ürün varyantları eklemenize imkan sağlar, bu sayede tek bir ürün kartına tanımlanmış birden fazla varyant oluşturabilirsiniz.

Gerçek Lokalizasyon

Uluslararası muhasebe ve iş otomasyonu yazılımı sağlayıcıları genellikle çözümlerin lokalizasyon sürecine yeterince önem vermemektedir. Bu durum, çözümlerin yerel pazarlarda işlevsel olması için gereken esneklikten yoksun olduğu anlamına gelir.

Bir yazılımın lokalizasyonu, ara yüz ve içeriğin yerel dile çevrilmesinden çok daha fazlasını kapsar. Örneğin, muhasebe veya ERP sistemleri gibi karmaşık yazılım çözümleri için lokalizasyon, yerel pazarın derinlemesine analiz edilmesi ve hususi durumları da kapsayacak şekilde özelliklerin yeniden modellenmesi anlamına gelir.

1Ci olarak, uluslararası pazarlar için ürünler tasarlarken bu yaklaşımı kullanıyoruz. Türkiye için de aynı şekilde ilerledik; özellikle finansal yönetim ile ilgili benzersiz uygulamaları hassasiyetle dikkate aldık.

Başka bir deyişle, finansal yönetim yazılımının mükemmel bir şekilde lokalize edilmiş bir ara yüze sahip olması, birden fazla rol ve kullanıcı çeşidi sağlayan esnek bir erişim modeli sunması gerekmektedir. Aksi takdirde çözüm için harcanan maliyetlerin pratik olarak getirisi olmayacaktır. Bunun bilincinde olarak, ürünlerimizin lokalizasyon sürecini önemsiyor ve gerektiği gibi yürütülmesine özen gösteriyoruz.

Birden fazla tüzel kişilik ile çalışma

Koronavirüs pandemisi birçok ülkeyi bir süreliğine sınırlarını kapatmaya zorlamış olsa da küreselleşmenin karantina sonrasında yine etkili bir trend olarak devam edeceği ön görülmektedir. Bireysel anlamda pek çok sınırlama söz konusuyken bile, küresel düzeyde ticaret sürmüştür.

Birkaç yıl öncesine kadar, sadece büyük işletmeler küresel piyasada faaliyetlerde bulunabilirdi. Oysa bugün yaklaşık 100 çalışanı olan orta ölçekli bir şirket 3-5 farklı ülkede fiziksel varlık gösterebilmektedir.

Bu tür coğrafi dağılım, üretim, satış ve hizmet süreçleriyle ilgili görevlerin çözümü için kaçınılmaz olabilir. Ve elbette, şirketler iş süreçlerini yönetmek için farklı yetki bölgeleri için birden fazla tüzel kişilik oluşturmak zorundadır. Böyle bir durumda, şirketin sadece hangi malların, ne zaman ve nereye gönderildiğini doğru bir şekilde anlaması yeterli değildir. Kontrollü tüzel kişiler arasındaki fiyatları ve işlemleri de izlemesi gerekir. Bu işlemler farklı para birimlerinde yapılmış olabilir ve aynı malların maliyetleri farklı müşteriler ve bölgeler için farklı olabilir.

Ayrıca, bordro ve fiyatlandırma politikaları göz ardı edilmemesi gereken temel faktörlerden bir diğeridir. İşletme düzeyinde, yönetim ekibi ilgili tüm tüzel kişiler için iş ölçümlerini ve yatırım getirisi analizlerini tek bir para biriminde görüntüleyebilmelidir.

1C:Drive, tüm bu görevleri başarıyla yerine getirmenizi sağlayan ve çok şirketli yapıları destekleyen özelliklere sahiptir. Çözüm, ticari işlemleri yürütmek ve tüm işlemleri ve iş süreçlerinin genel karlılığını izlemek için çok sayıda tüzel kişiliğin oluşturulmasına imkan sağlar. Bu yaklaşım, her şirketiniz için ayrı veri tabanı oluşturmaya gerek kalmadan, yalnızca tek bir veri tabanı üzerinde birden fazla şirketin takibi için mükemmel bir kullanıcı ara yüzü sunar.

Benzer yapıda şirketler için gerçek bir örnek olarak, medikal ürünler satışı yapan LabMarker firması 1C:Drive implementasyon projesini ele alabiliriz. Türkiye ve Almanya'da faaliyet gösteren işletme, her iki ülkedeki tüzel kişiliklerini yönetirken, 1C:Drive'ı Türkiye'de Türkçe ara yüzü ile, Almanya'da ise Almanca ara yüzü ile kullanıyor. Bu durum, 1C:Drive'ın çok dilli yapıları destekleyebilen özelliği sayesinde mümkün olmuştur.

Son olarak;

Muhasebe ve iş otomasyonu yazılımı, özellikle mevcut ekonomik belirsizlik dikkate alındığında, işletme için bir büyüme faktörü olmalıdır. Bu nedenle, iş geliştirme imkanı ve yeterli esneklik sağlayan, şirketin faaliyet gösterdiği pazarlara da uyarlanabilecek bir çözüm seçmek son derece önemlidir.

Bundan dolayı, 1C:Drive ekibi olarak, yerel düzenlemelere tamamen uyumlu, işletmeniz için modern, çok dilli, ölçeklenebilir, uygun maliyetli çözümler geliştirmeye çalışıyoruz.

24 Haziran'da çevrim içi olarak gerçekleştireceğimiz, müşteri ve iş ortağı gözünden özelleştirme ve uygulama süreçlerine odaklanacağımız, “1C:Drive ile bir ticaret şirketinin sınır ötesi operasyonlarının güçlendirilmesine dair gerçek bir başarı hikayesi” konulu webinarımıza katılımınızı bekliyoruz. Webinar sırasında LabMarker şirketi ve 1Ci yerel iş ortağı DND Yazılım'dan temsilciler, ürün uygulaması ve proje sonuçları hakkındaki tecrübelerini paylaşacaklar.

Kayıt olmak için bağlantıyı tıklayınız: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Pkd0lZgqQlueK_Ihdb2vYQ