İş dünyasına sunduğu çözümlerle dijtal dönüşüm konusunda rehberlik yapan Software AG Türkiye, 2019 yılını yüzde 125 büyümeyle kapatıyor. Türkiye’deki istikrarlı büyümeyi gelecek yıl da sürdürmeyi hedeflediklerini söyleyen Software AG Türkiye ve Katar Genel Müdürü Ebru Kılıç Eker, halen önde gelen bir telekomünikasyon servis sağlayıcısıyla birlikte yürüttükleri IoT platformu projesinin sonuçlarını 2020’de göreceklerini ve bunun büyümeye ciddi katkıda bulunacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Ebru Kılıç Eker: “Global ekip bize çok güveniyor ve başarılarımızı takdir ediyor”

2019 yılının başında Türkiye’nin sorumluluk alanına Yunanistan ve Kıbrıs’ın yanında Katar’ın da eklendiğini hatırlatan Ebru Kılıç Eker, “Bu çeşitlilik bize çok iyi geldi. Türkiye’de öğrendiklerimizi Katar’da, Katar’da öğrendiklerimizi Türkiye’de kullanma şansı buluyoruz. Birbirinden farklı ülkelerin sorumluluğunu üstlenen, çok büyük ve ilginç projeler yapan bir organizasyon haline geldik. 2019, iş ortaklarımızla birlikte çok verimli şekilde geçirdiğimiz bir yıl oldu” diye konuştu. Software AG Türkiye ekibinin küresel çapta görünürlüğünün giderek arttığını söyleyen Eker, sözlerine şöyle devam etti: “Software AG Global bize çok güveniyor ve başarılarımızı takdir ediyor. 2019 yılında global taraftan baktığımızda benzersiz projeler gerçekleştirdik. Şehir hastaneleriyle rekor zamanlarda entegrasyon projeleri yaptık. Aras Kargo, Kredi Kayıt Bürosu, Ipekyol gibi global referans haline gelen önemli projelere imza attık. Yıl içinde bize yurt dışından gelen önemli müşterileri referans görüşmeleri için ağırladık. Böylece hem ülkemizi tanıtıp hem de burada çok önemli işler yapıldığını, başarılı bir ekip olduğunu gösterdik.”

Dijital dönüşümde yol haritası çıkarıyor

Software AG’nin, Endüstri 4.0’ın Almanya’da doğduğu ilk günden itibaren bu alanda yapılanların bir parçası olduğunu vurgulayan Ebru Kılıç Eker, bu deneyimi Türkiye’ye taşımak konusunda istekli ve heyecanlı olduklarını söyledi. Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşüm konusunda önemli adımlar atmaya başladığını gözlemlediklerini belirten Eker, bu süreçte mevcut durum analizlerini yaparak yol haritalarını çizmek ve uçtan uca entegrasyon için altyapıyı hazırlamak konusunda şirketlerin yanında yer aldıklarını söyledi.

Dünyanın bu alanda ilk patentli yazılımı olan ‘Digital Business Platform’ ile şirketlerin bugünlerinin bir dijital fotoğrafını çektiklerini ifade eden Eker, “Bu ilk adımda, şirketin stratejisini, organizasyon modelini, süreçlerini, mevcut teknoloji yatırımlarını ele alıyoruz. Varmak istedikleri hedefleri onlarla konuşup, bu hedeflere varılabilmesi için gerekli olan yol haritası ve planlamayı çıkarıyoruz. İkinci adımda ise entegrasyon, API yönetimi, mikro servisler ve geliştirme platformundaki ürünlerimizle uçtan uca bir entegrasyon ve süreç otomasyonunun altyapısını hazırlıyoruz. Üçüncü ve son adımda ise IoT ve analitik ürünlerimizle üretimin ve verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi gibi bütün şirketlerin ulaşmayı hedefledikleri amaçların gerçekleşmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Dünyanın ve Avrupa’nın ilk yazılım şirketlerinden biri olan Software AG’nin bir Alman şirketi olmasının getirdiği deneyim ve disiplinle çalıştığını sözlerine ekleyen Ebru Kılıç Eker, en büyük artılarından birinin müşteriyi iyi dinlemek ve beklentileri doğrultusunda çözümler sunmak olduğunu kaydetti.