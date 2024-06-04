Tatilsepeti 20. yılını müzede kutladı

Tatilsepeti’nin 20. Yıl kutlaması Rahmi M. Koç Müzesi’nde davetliler eşliğinde gerçekleşti. 20. yıl kutlamasında açılış konuşmasını yapan Tatilsepeti Genel Müdürü Sedat Kılıç ‘’Tatilsepeti belki de dünyanın ilk online seyahat sitesi olma başarısını elde etmiş bir marka. Dijitalde doğan, büyüyen, bugün ise dijitaldeki tüketici alışkanlıklarını özümsemiş, onların ihtiyaç ve taleplerine göre kendini sürekli geliştiren; yeni nesil bir markayız. Zengin otel envanteri, tur çeşitliliği, farklı tatil konseptleri, uçak gibi bugün tatil ile ilgili akıllara gelen her şeyi bir arada sunuyoruz. Milyonlarca kişiye hayallerindeki tatili yaparak yüzde 90’ın üzerinde müşteri memnuniyetine ulaşmış olmak çabamızın sonuç verdiğini ve doğru yolda olduğumuzun gösteriyor’’ dedi.

‘’Ofislere sığmadık, 4 kat büyüdük’’

Açılışın ardından kurucu ortaklar Kaan Karayal, Nedim Paltura ve Suat Gücel birlikte sahneye çıkarak davetlileri selamladı. Tatilsepeti Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, 3 arkadaşın Galatasaray Lisesi’nde okurken katıldıkları bir okul gezisinde çıktıkları yolu ve 20 yılın hikayesini kısaca şöyle anlattı: ‘’Biz daha iyisini yaparız, fikriyle Uludağ’a okul gezileri düzenlemeye başladık. Veliler çocukları gezimize katılsın diye bizi arıyorlardı. Öğrenciydik, para kazanıyorduk. Hem geziyor eğleniyor hem de sevdiğimiz işi yapıyorduk. Bu sinerjiyi ticari hayata taşımaya karar verdik, 2002 yılıydı, ilk organizasyon şirketimizi kurduk. Önce Etiler sonra Bağdat Caddesi’nde ofisler açtık. Artık fiziki adreslerimiz de olduğu için sadece okul turları yapmak yetmemeye başladı. Henüz seyahatler geleneksel acentelerle planlanırken, dijitalleşmenin yeni yeni başladığı 2004’te daha büyük kitlelere ulaşma hayaliyle hedeflerimiz bizi ‘tatilsepeti’ fikrine götürdü. Ve tatilsepeti.com Türkiye’nin ilk online seyahat platformu olarak hayata geçti. Bir sonraki yıl Harbiye’de daha geniş bir ofise, sığamayınca 2007 yılında ise 4. Levent’te daha geniş bir ofise taşındık ve kısa zamanda 4 kat büyüdük. 20 yıl önce çıktığımız yolda bugün geldiğimiz yer o 3 liseli öğrenci için gurur verici. 20 yıl sonra bugün 350 çalışanımızla Türkiye’nin tatilini yapıyoruz. Müşteri memnuniyeti, marka güvenilirliği, aldığımız sayısız ödül, kazanımlar, yatırımlar ve mutlu işinde tutkulu Tatilsepeti ekibi olarak koca bir gurur tablosu ile 20. Yılımızı kutlamanın sevinci içindeyiz. Bu yolda bize güvenen ve desteğini esirgemeyen ailelerimize, iş ortaklarımıza sevincimize ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz.’’

‘’20. yıl kampanyamızda gerçek çalışanlar da rol aldı’’

Tatilsepeti’nin 20. yılını kutladığı ve çalışanlarının da rol aldığı reklam kampanyasını ise Pazarlama Direktörü Canan Demir anlattı: ‘’Tatilsepeti’nin en büyük çıkışı yakaladığı sloganı ‘hepimiz tatil için çalışıyoruz’ içinde ironisi olan espirili, aynı zamanda düşündüren bir slogandı ve büyük başarı yakalamıştı. 20. yıl için de bu perspektifte bir kampanya fikri arayışı içindeydik. 20 yılı aşkın süredir milyonlarca kişinin hayallerindeki tatili gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Peki bunu nasıl anlatabilirdik? ‘20 yıldır tatil yapıyoruz’ kampanya fikri doğdu. 20 yıldır misafirlerimize en zorlu şartlarda bile en iyi hizmeti vermeye çalıştığımız mesajını espirili bir dille anlatmaya çalıştık. Çok güzel çok olumlu tepkiler aldık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ayrıca belki billboardlarda dikkatinizi çekmiştir 20. yıl kampanya çekimlerinde gerçek çalışanlarımız da rol aldı. Ve umuyoruz ki geçmişte işini tutkuyla yapan ekipler olarak aldığımız sayısız değerli ödüle yenilerini de ekleyebileceğiz.’’