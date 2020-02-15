Teknasyon'dan Otsimo'ya 1,2 milyon TL’lik yatırım

200'den fazla ülkede, 55 farklı dilde, 1.5 milyardan fazla indirilmeye ulaşan Teknasyon Yazılım, Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. Kullanıcılarının hayatında etki yaratan uygulamalara yatırım yapmayı amaçlayan Teknasyon Yazılım, bu bağlamda Otsimo’ya da etki ve ölçeklendirme odaklı bir yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırım turunda Teknasyon’la birlikte Otsimo’ya tekrar yatırım yapan GBA, Growth Circuit ve Ünlü Yatırım’ın da yatırımlarıyla Otsimo bu turu 2 milyon TL ile kapattı.

MEB ve Turkcell ile beraber özel eğitim okullarında hizmet vermeye başlayan Otsimo, bu anlaşmayla 50 binden fazla özel çocuğa ücretsiz özel eğitim sağladı. Otsimo, aynı zamanda okullarda da müfredatın bir parçası olarak öğretmenlerin, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencileri daha etkili bir şekilde takip etmesine olanak sağlıyor.

“HEDEFİMİZ MİLYONLARCA AİLEYE ULAŞMAK"

Gerçekleştirdikleri yatırımı değerlendiren Teknasyon Yazılım'ın Kurucu Ortağı Burak Sağlık, “Teknasyon olarak Otsimo’nun amacı ve bu güne kadar geldikleri nokta bizi çok etkiledi. Gerçekten ihtiyacı olan insanlara dokunan ve bunu globale taşıyabilmiş bir uygulama. 188 ülkede 100 binden fazla aileye ulaşabilmiş olması Otsimo’nun global potansiyelinin de bir göstergesi. Hedefimiz milyonlarca aileye ulaşmak. Şirket olarak girişimcileri desteklemeye önem veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de özellikle globale açılma potansiyeli olan startuplara yatırımlarımızı ve desteğimizi devam ettirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Otsimo’nun kurucu ortağı Hasan Zafer Elcik ise Teknasyon ile olan bu birliktelik için “Otizmli çocuklara eğitim ulaştırma hayalimizde yanımızda olan bütün yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu yatırım turuyla beraber Türkiye’de ulaştığımız başarıyı tüm Dünya’ya yaymayı hedefliyoruz. Özel eğitimi erişilebilir kılmak ve çok daha fazla çocuğun hayatını değiştirmek adına bizim için çok önemli ve büyük bir adım.” ifadelerini kullandı.



