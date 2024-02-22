Türk Henkel YK Başkanı Güray Yıldız: Her kategoride liderlik hedefliyoruz

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Capital Ocak 2024 sayısından

Türk Henkel 60 yıldır Tursil, Pril, Vernel, Pritt gibi jenerik markalarıyla tüketicinin hafızasında oldukça güçlü bir yere sahip. Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü GÜRAY YILDIZ, global Henkel içinde Türkiye’nin en büyük 10 ülkeden biri olduğunu söylüyor. Henkel’in dünyadaki yüksek büyüme bölgesinde yer alan Türkiye, her yıl çift haneli büyümeye devam ediyor.

Güray Yıldız, “34 markamızın büyük bölümü pazarlarında lider ya da ilk 3 içinde. İçinde olduğumuz her kategoride liderlik hedefliyoruz” diyor.

Güray Yıldız, 25 yıllık bir Henkelli. Son 3 yıldır Türk Henkel’de hem Yürütme Kurulu Başkanı hem Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü. Yıldız’ın bu görevi almasıyla beraber şirkette bir değişim de söz konusu. Geçen yıl globalden alınan bir kararla Henkel’de çamaşır ve ev bakımla saç bakım kategorisi tüketici markaları kategorisi altında birleştirildi. Bu birleşmeyi yönetmek, adaptasyonu ve dönüşümü sağlamak yeni genel müdürün en önemli ajanda başlıklarından biri oldu. Öyle ki “24 saat bile yetmiyor” diyecek kadar yoğun çalışıyor.

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız ile yaptığımız röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ