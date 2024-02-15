Özlem Aydın Ayvacı

[email protected]

Türk Henkel, 60 yıldır Tursil, Pril, Vernel, Pritt gibi jenerik markalarıyla tüketicinin hafızasında oldukça güçlü bir yere sahip. Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü GÜRAY YILDIZ, global Henkel içinde Türkiye’nin en büyük 10 ülkeden biri olduğunu söylüyor. Henkel’in dünyadaki yüksek büyüme bölgesinde yer alan Türkiye, her yıl çift haneli büyümeye devam ediyor. 2023’ü de çift haneli büyümeyle kapatacaklarını ifade eden Yıldız, “34 markamızın büyük bölümü pazarlarında lider ya da ilk 3 içinde. İçinde olduğumuz her kategoride liderlik hedefliyoruz” diyor.

Güray Yıldız, 25 yıllık bir Henkelli. Son 3 yıldır Türk Henkel’de hem Yürütme Kurulu Başkanı hem Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü. Yıldız’ın bu görevi almasıyla beraber şirkette bir değişim de söz konusu. Geçen yıl globalden alınan bir kararla Henkel’de çamaşır ve ev bakımla saç bakım kategorisi tüketici markaları kategorisi altında birleştirildi. Bu birleşmeyi yönetmek, adaptasyonu ve dönüşümü sağlamak yeni genel müdürün en önemli ajanda başlıklarından biri oldu. Öyle ki “24 saat bile yetmiyor” diyecek kadar yoğun çalışıyor. 2023’ü de çift haneli büyümeyle kapatacaklarını ifade eden Yıldız, “34 markamızın büyük bölümü pazarlarında lider ya da ilk 3 içinde. Çamaşır ve ev bakım pazarında tüm markalarımızla ilk 3’teyiz. Hassas bakım deterjanları kategorisinde Perwoll ile kategoriyi de yaratan marka olarak hem penetrasyon hem pazar payında lideriz. Palette ile saç boyasında, Bref ile tuvalet bloklarında, Pritt ile yine lideriz. Her yıl pazardan fazla büyümeyi, uzun vadede her kategoride liderlik hedefliyoruz” diyor. Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız, Capital’in sorularını şöyle yanıtladı:

Bu yıl Türk Henkel’in ülkemizdeki 60’ıncı yılını kutluyorsunuz. Bizlere bu 60 yıllık yolculukla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

60’ıncı yıl bizi çok gururlandırıyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılıyla aynı yıla denk gelmesinden de çok memnunuz. Henkel, 148 yıllık global bir şirket. 56 ülkede, 124 farklı milletten 50 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren, 22 milyar Euro’dan fazla satış büyüklüğüne ve bulunduğu pazarlarda lider konumlara sahip, global bir şirket.

Hangi alanlarda büyüyorsunuz? Nasıl bir global stratejiniz var?

148’inci yılımıza girmek üzereyiz. Köklü bir Alman şirketi ama global bir yapıyız. 124 farklı milletten çalışanımız var. Dolayısıyla son derece kapsayıcı bir yapı. 30’a yakın da Ar-Ge merkezimiz bulunuyor. Türkiye’de fabrikalarımızda Ar- Ge yapıyoruz. 2022’de Henkel 570 milyon Euro Ar-Ge yatırımı yaptı.

2022 global cironuz ne kadar? 2023 ne olur?

2022 ciromuz 22 milyar Euro oldu. 2023’te yüzde 3-5 arası büyüme hedefimiz var. Alman Dax’a koteyiz. En büyük ciro merkezlerimiz Avrupa ile birlikte Amerika. Türkiye’nin de içinde yer aldığı hızlı büyüme bölgesi, güney yarımkürenin tamamını kapsıyor, bir de Asya bölgesi var. Dört bölgemiz mevcut.

Türkiye, globalde nasıl bir yere sahip?

Türk Henkel, Henkel’in faaliyet gösterdiği tüm ülkeler içinde, ilk 10 arasında yer alıyor ve oldukça önemli bir konumda. İstanbul’da Gebkim Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrikası, Tuzla Yapıştırıcı Teknolojileri ve Saç Bakım Ürünleri Fabrikası ile Ankara Tüketici Markaları Fabrikası olmak üzere Türkiye’de 3 noktada üretim gerçekleştiriyoruz. Yapıştırıcı teknolojileri ve tüketici markaları olmak üzere 2 ana iş birimimiz bulunuyor. Tüketici markaları, öncü markalarla geniş ürün portföyüne sahip, tüketici markaları iş birimimiz kendi içinde çamaşır ve ev bakım, saç bakım ile profesyonel saç bakım olmak üzere 3 alt kategoriye ayrılıyor. Çamaşır kategorisinde Persil, Tursil, Perwoll, Vernel ve K2R markalarımızla, ev bakım kategorisindeyse Pril ve Bref markalarımızla toplamda 180’den fazla ürünle yer almaktayız. Yapıştırıcılarda 1.800’den fazla aktif ürün ve 10 markayla pazara öncülük ediyoruz.

Pazarda markalarınızla nasıl konumlanıyorsunuz?

34 markamızın büyük bölümü pazarlarında lider konumda ya da ilk 3 içinde. Biraz daha detaylandırırsak, çamaşır ve ev bakım pazarında tüm markalarımızla ilk 3 içindeyiz. Hassas bakım deterjanları kategorisinde Perwoll markamızla hem penetrasyon hem pazar payı anlamında lider konumdayız. Perwoll kategoriyi yaratan marka oldu. Şirkete ilk girdiğimde Perwoll vardı ama yumuşatıcı reyonunda yer alıyordu. İlk yaptığımız iş o ürünü yumuşatıcı reyonundan çıkarmak oldu. Deterjan kategorisinde en hızlı büyüyen kategori olmaya devam ediyor.

Hassas bakım deterjanları kategorisi toplam çamaşır deterjanı kategorisinden yüzde kaç pay alıyor?

Yüzde 20’ye ulaştı. Bu kategori hızla büyüyor. Son 10 yılda yüzde 20’ye geldi. Tüketicilerin alışkanlıkları da değişti.

Tuvalet bakımda da lidersiniz değil mi?

Tuvalet bakım kategorisinde pazarın yarısından fazlasını Bref markamızın ürünleri oluşturuyor. Bu kategoride yatırım yapan tek marka olarak, pazara yön vermeye ve liderliğe devam ediyoruz. Hanelerin yüzde 20’sine giren bir kategori. Bu oranı artırmak istiyoruz.

Ne kadar az?

Tuvalet kağıdı da öyle bir kategori. Hanelerin çoğuna hala girmiyor.

Diğer kategorilerde nasıl paylarınız var?

Palette yıllardır saç boyası pazarında lider konumundaki markamız. Saç şekillendiricisi kategorisindeyse Schwarzkopf Taft markamız, pazarda ilk 3 içinde yer alıyor. Saç bakım kategorisinde, ülkemizde hanelerin yaklaşık yüzde 40’ında Henkel ürünlerimizle yer alıyoruz. Profesyonel saç bakımında sektöre hizmet sağlayan global oyuncular arasında profesyonel boya ve şekillendiriciler pazarında lideriz ve saç bakım alanında ilk 3 tedarikçiden biriyiz. Türkiye’nin öncü kuaförlerinin tamamını kapsamakta ve farklı dağıtım kanallarıyla tüm Türkiye’ye hizmet vermekteyiz. 81 ilde 2 binin üzerinde kuaförde ürünlerimiz satılıyor.

İhracat gerçekleştiriyor musunuz?

Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin bir kısmını Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Türk Cumhuriyetleri’ni de kapsayan geniş bir ağla toplam 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Yüksek büyüme bölgesinde olduğumuz için misyonumuz da büyümeye katkıda bulunmak.

Peki son 5 yılda yüksek büyüme bölgesindeki ülkelerin ortalama büyüme hızı ne?

Genellikle çift haneli büyümeler oluyor. Büyümenin ana motoru buralar.

Türkiye’de yüzde kaç büyüdünüz?

2022’de çift haneli büyüdük, tabii ki 3 haneli büyüyen kategorilerimiz de oldu.

Türkiye’deki üretim alanlarınıza son 5 yılda gerçekleştirdiğiniz toplam yatırım tutarını paylaşabilir misiniz? Yatırım planlarınızda neler var?

Son dönemde Türkiye’ye 65 milyon Euro tutarında bir yatırım gerçekleştirdik. Onu da üretim süreçlerimizi daha sürdürülebilir hale getirmek için yaptık. Örneğin Ankara’daki fabrikamızda solar enerji yatırımı yaptık. Toprak elektrik tüketimimizin yüzde 16’sını solar panellerle karşılıyoruz. Gebze’deki fabrikamızda da bunun üzerine çalışıyoruz. Ankara’daki fabrikamızda yağmur suyunu da süreçlerimize dahil ediyoruz. Atık suyu üretime kazandırıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da yatırım tutarımızı artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Karbon sıfır Tuzla fabrikamız var. Oraya da yatırım yaptık. İki büyük fabrikamız da kendi alanların da dünyada çok önemli ölçeklere sahip. Ankara fabrikamız dünyada ilk 5’te yer alıyor. Hat yatırımları da yaptık.

2023 yılını nasıl kapatıyorsunuz? Hedeflerinize ulaşabildiniz mi?

2023’te çift haneli büyüyoruz. Hedeflerimize yaklaştığımız bir yıl oldu. Hem tüketici ürünleri alanında hem yapıştırıcı teknolojilerinde, içinde bulunduğumuz pazarlarda çift haneli büyüme göstererek yılı kapatacağımızı öngörüyoruz. Henkel olarak genel anlamda iki temel hedefimiz olduğunu söyleyebiliriz: Bunların ilki, içinde bulunduğumuz pazarlardaki potansiyeli sonuna kadar kullanmak, ikincisiyse bu pazarlardan daha fazla büyümek. İçinde olduğumuz pazarlardan daha fazla büyümeyi hedefliyoruz. Yeni yatırım planlarımız var. Hem sürdürülebilirliğe hem üretime yatırıma devam edeceğiz. Yatırımlarımızı artırarak büyümeyi daha da hızlandırmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarınız kapsamında globaldeki hedefleriniz ve misyonunuz nedir?

Sürdürülebilirlik alanındaki global hedeflerimiz arasında 2030’a kadar operasyonlarımızı iklim pozitif hale getirmek, faaliyetlerimizde su ve atık malzemelerin döngüsel kullanımını olanaklı hale getirmek yer alıyor. 2025’e kadar tüm yönetim seviyelerinde cinsiyet eşitliği sağlamak da önemli amacımız. Toplum eğitimi programlarımızı ve gönüllülük faaliyetlerimizi genişletmek istiyoruz. İş ortaklarımızla birlikte yüzde 100 sorumlu kaynak kullanımını taahhüt ediyoruz. 2025’e kadar ambalajları yüzde 100 geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir şekilde tasarlayacağız.

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında nasıl bir yaklaşımınız var?

Global olarak 2025 yılında hedefimiz, istihdamda kadın-erkek oranı eşitliğini yakalamak. Türkiye’de güncel durumda yönetici seviyesindeki kadın çalışma arkadaşlarımızın oranı yüzde 38, tüm ekipler içinde bu oran yüzde 40. Uzun ve kısa dönemli staj programlarımızla her yıl 100’ün üzerinde genç yeteneği aramıza katıyoruz, yeni mezun aday başvurularıyla yılda 20 genç yeteneği kalıcı olarak aramıza katıyoruz. Yasal zorunluluk dışında uygun olabilecek rollerde engelli adaylarımızı da değerlendiriyoruz.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında hedefleriniz neler?

Türk Henkel olarak en önemli hedeflerimizden biri, içinde bulunduğumuz pazarlardan daha fazla büyümek. Bu doğrultuda Türkiye’deki 60 yıllık köklü geçmişimizi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü birlikte kutlarken daha fazla tüketiciye ulaşmak ve hane penetrasyonumuzu artırmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ankara, Gebkim ve Tuzla fabrikalarımız özelinde, Türkiye’ye yatırım yaparak ülkemizin büyüme hikayesinde önemli bir paydaş olmaya devam edeceğiz. Yeni yüzyılda da inovasyon, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odağında bir büyüme planlıyoruz. İçinde bulunduğumuz her kategoride pazardan hızlı büyümeyi hedefliyoruz, uzun vadede her kategoride liderliği doğal olarak hedefliyoruz. Pazar 10 büyüyorsa biz 11 büyümek istiyoruz.

İlk 3’te olup da liderliği almak istediğiniz hangi kategoriler var?

Aldığımız verilere göre açık ara lider olduğumuz markalar Britt, Perwoll ve Palette. Hızlı büyümek istediğimiz kategoriler de rekabetin yoğun olduğu kategoriler de var. Bizim kategorilerimizde Türkiye, dünya üzerinde rekabetin en yoğun yaşandığı ülke. Hem çok uluslu şirketler hem yerli üreticiler hem perakendeciler rekabetin içinde. Tüketici bundan çok fayda sağlıyor. İçinde olduğumuz her kategoride liderlik hedefliyoruz. Hiç kimsenin reklam yapmadığı kategoride reklam yaparak pazarı büyütüyoruz. Yeni kategoriler yaratıyoruz.

Private label, deterjanda toplam pazardan ne kadar pay alıyor?

Yüzde 10-20 arası payları var. Daha kolay üretilebilen kategorilerde yüzde 20 pay alabiliyorlar. İnovasyon gerektiren kategorilerde payları yüzde 10 civarında.



HENKEL’İN BÜYÜME PLANI



2022’de çift haneli büyüdük, hatta üç haneli büyüyen kategorilerimiz de oldu. 2023’ü de çift haneli büyümeyle kapatacağız. Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Türk Cumhuriyetleri’ni de kapsayan geniş bir ağla toplam 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye toplam Henkel operasyonları içinde ilk 10 ülkeden biri. Dolayısıyla 22 milyar Euro’luk global cironun önemli bir kısmını yaratıyoruz. Türkiye’deki 34 markamızın büyük bölümü pazarlarında ya lider ya ilk 3 içinde. Her yıl pazardan fazla büyümeyi, uzun vadede her kategoride liderlik hedefliyoruz. Çamaşır, ev bakım ve saç bakım kategorisi globalden alınan bir kararla tüketici markaları kategorisi altında birleştirildi. Bu birleşmeyi yönetmek ajandamın en önemli maddesi. Son dönemde Türkiye’ye 65 milyon Euro tutarında bir yatırım gerçekleştirdik. Onu da özellikle üretim süreçlerimizi daha sürdürülebilir hale getirmek için yaptık.











“BİRLEŞMEYİ YÖNETMEK AJANDAMIN EN ÖNEMLİ MADDESİ”



AYNI ÇATI 2022’de çamaşır, ev bakım ve saç bakım kategorisi globalden alınan bir kararla tüketici markaları kategorisi altında birleştirildi. Bu birleşmeyi yönetmek ajandamın en önemli maddesi.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sürdürülebilirlik bir diğer en önemli ajanda maddemiz. Rutin iş geliştirmemiz dışında inovasyonla sürdürülebilirliği birleştirmek istiyoruz. Ürünlerimizde sürdürülebilir özellikleri nasıl daha ön plana çıkarabileceğimize dair çalışıyoruz.



TÜKETİCİ GERİ BİLDİRİMLERİ Aynı zamanda tüketicilerimizin bizi yönlendirmesini de istiyoruz. Onların isteklerine kulak kabartıyoruz. Onları dinliyoruz. Geri bildirimler çok faydalı oluyor. Tüketicilerimizin geri bildirimleri doğrultusunda bazı ürünlerde birden çok faydayı birleştirmek istiyoruz.



ÇOK FONKSİYON Örneğin deterjanlar için sadece çamaşır temizleme fonksiyonu yeterli değil. Persil’de yeni ürünümüzle hem çamaşırları hem makineyi temizliyoruz. Formülasyonunda yaptığımız bir inovasyonla ürünü hem çamaşır deterjanı hem çamaşır makinesi temizleyicisi olarak piyasaya sürdük. Tüketiciler daha az sayıda ürün kullanmak ve tek üründe daha çok fonksiyon istiyor. Böyle bir trend var.











TÜKETİCİ YENİ DÖNEMDE NE İSTİYOR?



“SADECE KALİTE YETMİYOR” Son dönemde tüketici beklentileri ve satın alma davranışlarının değişimi, Ar-Ge stratejilerimizi doğrudan etkiliyor. Tüketiciler artık sadece kaliteli ürünler değil, çevre dostu ve sürdürülebilir seçenekler arıyor. Henkel olarak bu yeni beklentilere yanıt vermek için geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülmüş ambalajlar kullanmayı tercih ediyoruz.



KOLAYLIK Ayrıca tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak, zaman kazandıracak ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz. Raflarda ihtiyaca yönelik doğru ürünü bulmayı kolaylaştıracak yenilikçi çözümler üzerinde çalışıyoruz. Yenilikçilik ve yeni ürün ajandamızda, sürdürülebilirlik ve tüketici konforunu ön planda tutan, çevre dostu ürünler bulunuyor. Örneğin; çamaşır ve ev bakım kategorimizde Persil markamızla hijyenik bir temizlik için hem çamaşırları hem çamaşır makinesini aynı anda temizleyen bir ürün geliştirdik.



YARATICILIK Tursil’deyse enerji tasarrufunu hedefleyen ve tüketicilerin soğuk suda bile çamaşırlarını güvenle yıkayabileceği yeni bir ürünümüz var. Profesyonel saç bakımında ışık ve ısıyla renk değiştiren Color Alchemy ürünlerimiz sektörde inovatif alanda kuaförlerin yaratıcılığını destekliyor. Bu, tek yıkamada çıkabilen geçici bir boya. Saça fırçayla uygulanıyor. Isı ve ışığa bağlı olarak renk değiştiriyor.



ÇEVRECİ ÜRÜN Yapıştırıcı teknolojilerindeyse global olarak uyguladığımız “Ocean Projesi” ile Pritt’te, blister dediğimiz stick yapıştırıcı ambalajlarından tüm plastiği çıkardık. Yeni blisterlarımız yüzde 98’e kadar geri dönüştürülmüş kartondan yapılıyor ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir. Bu yeni yüzde 100 geri dönüştürülebilir karton blister ile Pritt, yıllık 1.000 ton plastik kullanımının azaltılmasına katkıda bulunuyor.







