“Türkiye'de satışlar yüzde 42 arttı”

Tuba İlze [email protected]

Şirketin kurucusu ve CEO’su Eugene Kaspersky, 2024 yılında satışlarını yüzde 11 oranında arttığını ve 822 milyon dolarlık gelirle tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Türkiye pazarının bu büyümede dikkat çekici bir rol oynadığına işaret eden Kaspersky, Türkiye’de satışlarını yüzde 42 oranında arttığını söyleyerek bu başarıya ulaşılmasından B2B segmentindeki güçlü performansın önemli etkisi olduğunu vurguladı. Kaspersky, özellikle sanayi sistemlerine yönelik çözümlerde artan talebin altını çizdi. Şirketin küresel B2B satışları yıllık bazda yüzde 19 artarken hem kurumsal hem KOBİ satışları sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 17 olmak üzere çift haneli büyüme gösterdi.

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken özellikle kurumsal pazardaki büyümeye dikkat çekti. Özar, “Yılın ikinci yarısı kolay geçmedi ancak ulaştığımız rakamlar, müşterilerimizin bize duyduğu güvenin en somut göstergesi oldu” dedi. Bireysel pazarda yüzde 50’lik pazar payına sahip olduklarını belirten Özar, şunları söyledi: “B2B olarak ifade edilen kurumsal segment bizim için çok kritik. Kaspersky uzun süredir bireysel pazarda güçlü bir konumda ancak bu durum markamızın imajını sadece antivirüs ve uç nokta güvenliğiyle sınırlıymış gibi gösterdi. Oysa biz sadece antivirüs sağlayıcısı değiliz.”

Kaspersky'nin bugün 40’a yakın farklı çözüm sunduğunu ve uçtan uca güvenlik sağladığını hatırlatan Özar, şirketin mühendislik gücüne de dikkat çekti. “Global ölçekte yaklaşık 5 bin çalışanımız var ve bunların yarısı Ar-Ge departmanında görev yapıyor. Kaspersky, yalnızca güvenlik odaklı çalışan, mühendisliği işinin merkezine koyan bir teknoloji şirketidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin stratejik bir pazar olduğunu vurgulayan Kaspersky kurucusu ve CEO’su Eugene Kaspersky hem küresel pazara hem de Türkiye’ye dair beklentilerini Capital’e değerlendirdi.

*2024 yılı Kaspersky için rekorlarla dolu bir yıl oldu. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?

2024 yılı bizim için gerçekten çok güçlü geçti. Global ölçekte satışlarımız yüzde 11 artarak 822 milyon dolara ulaştı. Bu şimdiye kadarki en yüksek gelirimiz. Bunu sağlayan en önemli faktör, B2B işimizin gösterdiği güçlü performanstı. Kurumsal ve KOBİ segmentlerinde çift haneli büyümeler kaydettik. Özellikle uç nokta dışı çözümlerimiz çok ilgi gördü; bu çözümlerin toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 53'e ulaştı. Ayrıca Türkiye gibi hızlı büyüyen pazarlardaki sonuçlar da büyük katkı sağladı.

*Türkiye’de nasıl bir performans gösterdiniz?

Türkiye bizim için gelecek vadeden pazarlardan biri. Burada kendimizi çok güvende hissediyoruz. Sonuçlarımız da bunu destekliyor: Türkiye'de çok iyi performans sergiledik.2024 yılında Türkiye’de satışlarımız yüzde 42 oranında arttı. B2B sektöründe yüzde 82 ve B2C segmentlerinde yüzde 12 oranında önemli büyüme sağlandı. Bu, global ortalamanın oldukça üzerinde bir büyüme. Özellikle sanayi sistemlerine yönelik güvenlik çözümlerimizde ciddi bir talep artışı gözlemliyoruz.

*Sanayi sistemlerine özel bir talep artışından söz ettiniz. Bu alandaki büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de endüstriyel sistemlerin sayısı hızla artıyor. Verilerimize göre bu alanda geçtiğimiz yıl yüzde 40’a yakın bir büyüme gerçekleşti. Bu sistemlerin önemi çok büyük çünkü bunlar yalnızca ofis ağları ya da bireysel cihazlardan ibaret değil, doğrudan üretim altyapısını etkileyen kritik yapılar. Bu nedenle siber saldırılar karşısında korunmaları büyük önem taşıyor. Türkiye’de hem büyük sanayi şirketleri hem de KOBİ’ler bu konuya artık çok daha fazla önem veriyor.

*2025 ve sonrası için hem küresel hem Türkiye pazarı özelinde nasıl bir strateji izleyeceksiniz?

Jeopolitik gelişmelerin etkilerini elbette hissediyoruz, bazı bölgelerde iş birliği süreçleri zorlaşıyor. Ama biz yeni ürünlerimiz ve teknolojilerimizle büyümeye devam etmeye hazırız. Artık sadece geleneksel uç nokta ve ağ güvenliği sunmuyoruz. Kendi SIEM (Security Information and Event Management- Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetim) platformumuz var ve bu yıl yeni nesil güvenlik duvarı ürünümüzü de piyasaya süreceğiz. Türkiye pazarı da bu yeni çözümler için çok uygun bir ortam sunuyor. 2025 için oldukça iyimserim.

*Siber güvenlik sektörünü önümüzdeki dönemde en çok hangi riskler bekliyor?

Bizim için en zorlayıcı konu jeopolitik ortam. Bu sadece iş süreçlerini değil, aynı zamanda farklı bölgelerdeki emniyet birimleriyle iş birliği kurmayı da etkiliyor. Oysa biz sadece gelişim ve teknolojiyle değil, aynı zamanda güvenlik kurumlarıyla iş birliği içinde çalışarak siber saldırıların izini sürmek ve olayları araştırmak istiyoruz. Ama maalesef bu her zaman mümkün olmuyor. Bu da sektör için ciddi bir zorluk.

* Bu risklere karşı çözümünüz nedir?

Bu uzun vadeli bir mesele, bir yılda çözülebilecek türden değil. Yıllar geçtikçe teknolojik bağımlılık artıyor, her yıl daha fazla yeni teknoloji hayatımıza giriyor. Sistemler giderek daha karmaşık ve daha kritik hale geliyor. Ancak hâlâ eski yazılım mühendisliği ve sistem mimarisi yaklaşımlarıyla ilerlemeye çalışıyoruz. Bu artık sürdürülebilir değil. Bu yaklaşımı değiştirmemiz gerekiyor.