Veriler nasıl daha anlamlı hale getirilir: Büyümek için 4 farklı kullanım senaryosu

Üretim ve satış döngüsünün herhangi bir aşamasında performansı yükseltmek, kazancı artırmak ve maliyetleri kontrol etmek amacıyla "veri" kullanırız.

Bu nedenle, her işletme için en değerli kaynak “veri”dir diyebiliriz. Bugün, doğru veri yönetimi ve başarılı süreç otomasyonunun işletmelerin büyümesinde nasıl faydalı olabileceği konusuna değineceğiz.

Çalışan iş yükü ve verimliliği takibi için sektöre özgü uygulamalar

Birçok sektör için çalışanların iş yükünü ve verimliliğini takip etmek, iş başarısının önemli unsurlarından biridir. Ancak uygulanması zor bir süreçtir. Bakım ve onarım hizmetleri sunan bir işletmeniz olduğunu düşünün; çalışanlarınızın büyük bir kısmı müşterilerinizin evinde, iş yerinde, fabrikasında veya başka bir yerde bulunan makinelerin onarımını yapan mühendislerden oluşur.

Böyle bir durumda, herhangi bir makinenin parçasını değiştirmek gibi basit bir görevin değerlendirilmesinde, müşteriye ulaşmak ve geri dönmek için harcanan zamanın analizi göz önünde bulundurulmalıdır.

Dolayısıyla, belirli bir çalışanın iş yükünü doğru bir şekilde değerlendirmek için, yalnızca işlenmiş sipariş sayısını değil, konum verilerini de hesaba katmanız gerekir. Bunu yapmak için, bu tür verileri işleyebilen bir iş otomasyon yazılımına ihtiyacınız olacaktır.

Ayrıca satış ve servis firmalarının, ürün garanti hizmeti, diagnostik ve ilgili tarih bilgilerine erişebilmeleri için bir hizmet geçmişi takibi uygulamasına ihtiyaçları vardır. Bu süreçleri yönetmek için, bu tür şirketlerin seri numaraları ve yedek parça muhasebesi ve yönetimini doğru tahsis etmesi gerekir.

1C:Drive, bakım/onarım servisi sağlayan firmaların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve ayrıntılı hizmet iş akışını destekleyen bir çözümdür.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin küreselleşmesi şu anda dünya çapında gerçekleşen bir trend. Birkaç yıl önce sadece büyük işletmelerin birden fazla büyüme noktası ve farklı bölgelerde fiziksel ofisleri olurdu; ancak günümüzde yaklaşık 100 çalışanı olan bir şirketin de farklı şehirlerde, ülkelerde ve hatta kıtalarda 3-5 ayrı ofisi olabiliyor.

İş birden fazla ülkede, farklı müşterilerle ilgili üretim ve hizmet içeriyorsa, bu süreci yönetmek için farklı tüzel kişiler oluşturmak gerekebilir. Bir şirket gümrüklerle uğraşmak için kullanılırken, bir diğeri satışları yönetmek için açılabilir. Üçüncü tüzel kişi servis sağlama görevlerine bakabilir.

Böyle bir yapıyı inşa etmek ve yönetmek kolay bir şey değildir. İşletme sadece hangi malların, ne zaman ve nereye gönderildiğini doğru bir şekilde anlamakla kalmamalı, aynı zamanda denetimli tüzel kişiler arasındaki fiyatları ve işlemleri de takip etmelidir. Bu işlemler farklı para birimlerinde olabilir ve aynı malların fiyatları farklı müşteriler veya bölgeler için değişiklik gösterebilir.

Ayrıca, şirketler genellikle farklı ülkeler için farklı fiyatlandırma politikaları kullanırlar; ancak, yönetim açısından bakıldığında, tüm karı tek bir para biriminde hesaplayabilmek gerekir.

1C:Drive'ın çok şirketli firmaları destekleme özelliği, ticari faaliyetleri yürütmek için herhangi bir sayıda tüzel kişilik oluşturmanıza izin verir ve böylece tüm işlemleri ve iş süreçlerinin genel karlılığını izlemenize olanak sağlar.

Doğru otomasyon ile zamandan ve paradan tasarruf

Bazen iş süreçlerindeki ufak bir değişiklik bile önemli ölçüde zaman ve para tasarrufu sağlayabilir. Bu özellikle inşaat ve üretim gibi sektörlerde daha da belirgindir.

Örneğin, inşaat malzemeleri satan şirketlerin, farklı nakliye şirketleri tarafından talep edilen teslimat ücretlerini kaydederek ve bu verileri otomatik tedarikçi seçimi için kullanarak malzeme teslimat maliyetini aşağı çekebildiği durumlar vardır. Bu yaklaşım yalnızca teslimatta % 15-25'e kadar tasarruf sağlar.

Üretim süreçlerinde, uygun veri yönetimi de yine önemli ölçüde optimizasyon sağlayabilir. Stokta tam olarak ne olduğunu biliyor ve bu verileri üretim sürecinize entegre edebiliyorsanız, sipariş işleme sürelerini hızlandırabilirsiniz. Örneğin, tasarım yazılımı (CAD) nihai ürünün özelliklerini net bir şekilde verdiğinde, tüm bileşenler stokta yoksa, eksik parçaları sipariş edip bekleyebilir veya muadillerini bulabilirsiniz. Ürünün kalitesini düşürmeyen bazı mükemmel muadiller olduğunu biliyorsanız, siparişi hemen işleyebilir ve oldukça zaman kazanabilirsiniz.

Bunları yapabilmek için, 1C:Drive'da uygulanan stok yönetimi, lot takibi ve ambar işlevselliği gibi modüllere sahip kapsamlı bir otomasyon sistemine ihtiyacınız olacak.

Kar artışı için talep planlama ve ambar takibi

Herhangi bir perakende firmasında, talep planlaması ve ambar takibi, karı artırmak için kritik unsurlardır. Talebin çok yüksek olduğu mallarınız tükenmişken, hızlı satış yapamayacağınız başka ürünlerden elinizde çok fazla adet varsa, dolaylı kayıplar söz konusu olacaktır.

Belli bir ürünü daha fazla miktarda sipariş etmek veya stok fazlası kalemlerini satmak amacıyla özel pazarlama kampanyaları yürütmek ile ilgili doğru karar vermek için, firmanın her bir üründen kaç adet stokta olması gerektiğini ve mevcut bakiyelerini bilmesi gerekir.

Bu, tek bir ögenin yüzlerce hatta binlerce farklı varyanta sahip olduğu karmaşık ürünler için özellikle önemlidir. Örneğin, bir takım elbise; kumaş, beden, boy veya metal; boyut, çelik tipi, mukavemet gibi çeşitli varyantlara sahiptir. Bu tür ürünlerde, yeni siparişler oluştururken bu bilgileri verimli kullanmak için en yoğun kullanılan parametreleri ve bunların kombinasyonlarını ayrıştırmak çok önemlidir.

1C:Drive’ın varyant yönetimi ve üretim planlama özellikleri, şirketlerin mevcut durumun ne olduğunu anlamalarını, stok ön tedarik hazırlığını planlamalarını ve ambarı takip etmelerini sağlar.

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