“Future Problem Solving” Etkinliği (Uluslararası Geleceğe Yönelik Problem Çözme Programı) Amerika ayağı ile sürüyor. Vizyon Koleji Haziran da ABD de Türkiye’yi temsil edecek.

Hızla yaklaşan gelecek umutla birlikte hayatımızla ilgili yeni sorunlar da getiriyor. Fütüristik bir yaklaşımla gelecekte oluşabilecek sorunları tespit etmek ve bu günden bu sorunların çözümleri için harekete geçmek gerçekten fark yaratabilen ve geleceğin becerilerine sahip bireylerin en önemli özeliklerinden birisi olacak.

Geleceğin sorunlarına bugünden çözümler bulmayı hedefleyen ve Amerikalı bir vakfın projesi olan " Future Problem Solving" dünya genelinde gençlerde bu becerilerin gelişmesi için düzenlenen bir etkinlik. Türkiye ayağı İzmir Ekin koleji tarafından düzenlenen etkinliğin bu yıl kazananı Vizyon Koleji takımı oldu. Mart ayında İzmir de yapılan yarışmada Vizyon Koleji takımı "FUTUR’HMSTR CmPS Team Senior" kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Ekip yarışmasında ise 2. olan Ankara Maya Koleji ile birlikte 6-10 Haziran’da Amerika’da 200 ülke arasında Türkiye'yi temsil edecek.

Wisconsin eyaletinde University of Wisconsin La Crosse ( UWL) yapılacak finallerde yarışacak Vizyon Koleji ekibi 7 öğrenci ve bir öğretmenden oluşuyor. 11. sınıf -17 yaş kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek ekip, "Toplumsal Problemlere çözümler" kategorisinde yarışacak. Nesnelerin İnterneti ve gelecekte kodlamanın çok önemli olduğuna vurgu yapan öğrenciler bu proje kapsamında okullara giderek kodlama eğitimi veriyorlar. "Gelecekte kodlama bilmemek genel yaşam üzerinde olumsuz etki yaratacağı için bizler gönüllü olduk ve kardeş okullarda kodlama dersleri vererek kardeşlerimize, akranlarımıza destek olmak istiyoruz" diyen Vizyon Koleji ekibi ilk olarak pilot olarak seçilen Bahçeşehir’deki bir devlet okuluna giderek oradaki kardeşlerine eğitim veriyorlar.



