Yapı Merkezi Holding’de üst düzey atama gerçekleşti

Yazılım, teknoloji, telekomünikasyon, fintech, enerji sistemleri ve tüketici elektroniği alanlarında 25 yılı aşkın CEO ve üst düzey yöneticilik deneyimine sahip olan Veli Tan Kirtiş, Yapı Merkezi Holding’in CEO’su olarak göreve başladı.

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu olan, Veli Tan Kirtiş, Koç Holding, Turkcell ve Profilo bünyesindeki liderlik görevlerinde yer aldı. Büyük ölçekli ve çok paydaşlı organizasyonlarda dönüşüm, büyüme ve kurumsallaşma süreçlerine liderlik eden Kirtiş; finansal disiplin, operasyonel verimlilik ve kurumsal yönetişim alanlarındaki uzmanlığıyla öne çıkıyor. Kirtiş, ayrıca İTÜ Mezunları Derneği (İTÜMD) Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Son olarak Yapı Merkezi Holding’de İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kirtiş, CEO olarak yeni görevinde grubun yönetişim yapısının ve grup şirketleri arasında stratejik bütünlüğün güçlendirilmesi ile performans odaklı yönetim anlayışının geliştirilmesinde aktif rol üstlenecek.

Yapı Merkezi Holding CEO’su Veli Tan Kirtiş, değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Yapı Merkezi Holding olarak bugün 14 ülkede 6,3 milyar doları aşan bir projeler portföyünü yönetiyoruz. Kurucumuz Dr. Ersin Arıoğlu’nun ortaya koyduğu vizyona sahip çıkarak; 60 yılı aşan mühendislik birikimimizi, yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilir çözümlerle birleştiriyor, daha geniş coğrafyalarda kalıcı değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu büyüklük, bizim için yalnızca iş hacmi değil; Türkiye’nin mühendislik alanındaki itibarına, marka değerine ve uzun vadeli rekabet gücüne katkı sağlayan bir misyondur”