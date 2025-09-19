Yıldız Holding "Eşit Ücret Sertifikası"nın bu yılki izleme denetimini de başarıyla tamamladığını duyurdu

Holdingden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl İsviçre merkezli EŞİT ÜCRET Derneği tarafından (EQUAL-SALARY Foundation) EŞİT ÜCRET sertifikası almaya hak kazanan Holding, bu yılki izleme denetimi sürecini de başarıyla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, Yıldız Holding'de 'insana yatırım' vizyonu doğrultusunda fırsat eşitliği konusunda öncü adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

Fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağında yürütülen çalışmaların başarılı sonuçlarını görmekten mutluluk duyduklarını aktaran Haser, şunları kaydetti:

'Geçtiğimiz yıl, Eşit Ücret Sertifikası'nı gıda ve perakende sektöründe alan ilk Holding olmanın gururunu yaşadık. Eşit işe eşit ücret yaklaşımımızı kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor, 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü vesilesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Fırsat eşitliğinin iş dünyası başta olmak üzere her alanda tesis edilmesi için Yıldız Holding olarak üzerimize düşen sorumlulukla bu alanda öncü olmayı sürdüreceğiz.'

