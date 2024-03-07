Yönetimde kadın temsili büyüme için önemli

Avrupa ülkelerinde birbiri ardına gelen yönetim kurulunda kadın kotası kararları, kadınların yönettiği şirketlerin finansal sonuçlarındaki yükseliş ve şirketlerin gündeminde giderek daha fazla yer almaya başlayan kapsayıcılık, eşitlik ve çeşitlilik konusu kadın liderlere olan yaklaşımı olumlu yönde etkiliyor.

Dünyanın önde gelen yönetici araştırma ve liderlik danışmanlığı firmalarından TRANSEARCH International, tüm dünyada müşterilerinin eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerine uygun olarak çalışmalarını sürdürüyor. TRANSEARCH International’ın liderlik rolleri için oluşturduğu aday listelerinde en az yüzde 50’lik bir oranda kadın adaylara yer verildiğini söyleyen TRANSEARCH Türkiye Yönetici Ortağı Murat Öztürk, “Geleceğe baktığımızda yeni liderlerin büyük çoğunluğunun kadın olacağına inanıyoruz” dedi.

Eşitlik arttıkça organizasyonel performans artıyor

Murat Öztürk, The Diversity Trust topluluğunun da önemli üyelerinden biri konumunda olan TRANSEARCH International’ın eşit fırsatlar konusundaki taahhüdünün çok net olduğuna dikkat çekerek, “Şirketimizin çeşitlilik ve kapsayıcılık davranış kuralları, çeşitliliği artırmak için özel stratejileri ve hedefleri belirlerken, cinsiyet çeşitliliğini destekleme konusundaki kararlılığımızı göstermek adına çeşitli aday havuzlarına yönelik ilişkiler geliştiriyor ve bu çabalarımızı aktif olarak duyuruyoruz” dedi. Kadın liderlerin sayısındaki artışın şirketin tüm fonksiyonlarını etkilediğini belirten Öztürk, “Kadın yönetici sayısındaki artış organizasyonel etkinliğin ve büyümenin de artmasını sağlıyor. Üst düzey yönetiminde kadınların eşit temsil edildiği şirketler organizasyonel performansın tüm boyutlarında daha yüksek puanlar alıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar küresel değişim yaratma potansiyeline sahip”

Kadınların engelleri aşıp sektörler ve endüstriler genelinde liderlik pozisyonlarına yükselişleri yalnızca bir temsil meselesi değil aynı zamanda dayanıklılıklarının, zekalarının ve farklı bağlamlarda liderlik etme yeteneklerinin bir kanıtı olduğunu ifade eden Murat Öztürk, “Kadınlar deneyimleri, empatileri ve işbirlikçi yaklaşımları ile liderliğe benzersiz bir bakış açısı getiriyor. Bu sayede, yalnızca yenilikçiliği ve yaratıcılığı teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda çevik, uyum sağlama yeteneği güçlü ve daha dayanıklı organizasyonlar inşa ediyorlar. Bugün, kadın liderlerin yalnızca organizasyonlara liderlik etmekle kalmadığını, aynı zamanda bulundukları kurum ve organizasyonlarda olumlu değişimi teşvik ederek dünyada bir fark yaratmaya kararlı olduklarını görüyoruz” dedi.

Kadın kotalarının etkisi ne olacak?

Kadın liderlerin soyut becerilerinin küresel iklim eylemi ve sürdürebilirlik çabalarında da kritik önem taşıdığını belirten Öztürk, şu bilgileri paylaştı: “Avrupa Birliği ülkelerinden Japonya’ya kadar dünyanın her yerinde yönetim kurullarında kadın temsilini artıran politika değişiklikleri yapılıyor. Kadın kotaları eşitlik mücadelesini güçlendirir evet ama arzu edilen, kotalardan bağımsız kadınların her alanda doğal olarak temsil edilmesidir. Bu değişim yönetici araştırma süreçlerini de etkiliyor. Şirketlerin kendi eşitlik hedefleri var TRANSEARCH olarak bizim yönlendirmelerimiz de önemli rol oynuyor. Liderlik rolleri için müşterilerimize sunduğumuz aday listelerinde, en az yüzde 50'lik bir oranda kadın adaylara yer veriyoruz ve eğer böyle bir oran sağlanamıyorsa, bu durumu detaylı bir şekilde müşterimize rapor ederek şeffaflığımızı koruyoruz.”