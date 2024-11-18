Yurtdışında 16'ıncı mağazasını açtı

Jimmy Key, Mısır’da 2. mağazasını Citystars Mall’da açarak, yurtdışında toplam 16 mağazaya ulaştı. Türkiye’de 73 mağazası bulunan Jimmy Key, 292 metrekarelik yeni konsept mağazasında Sonbahar/Kış sezonu koleksiyonlarını Mısır’daki ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: “Türkiye’de 73 mağazaya ulaştık ve yurtdışındaki büyüme planlarımızı franchising üzerine kurduk. Türkiye’deki deneyim ve tecrübemizi yurtdışı pazarlara da taşımak istiyoruz. Bu nedenle zorunlu koşullar dışında doğrudan yatırım alternatifini değerlendiriyoruz. Yurtdışında öncelikli hedefimiz Körfez, Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri. 2024 sonunda franchise mağaza sayımızı 20’ye çıkarmayı planlıyoruz. Suudi Arabistan’daki mevcut 4 mağazamıza ek olarak 1 yeni mağaza açarak burada toplam 5 mağazaya ulaşacağız. Mısır’da ise hem fiziksel mağazalarımız hem de Amazon, Noon ve Jumia gibi prestijli pazaryerleri aracılığıyla franchise iş modelimizi genişletiyoruz. 2025 sonunda toplam mağaza sayımızı 33’e çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye, Mısır, Kıbrıs, Azerbaycan, ve Suudi Arabistan’daki mağazalarımızla bölgede derinleşmeyi amaçlıyoruz."











