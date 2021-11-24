Dijitalleşmenin Getireceği Yenilikler, masaya yatırıldı #UEZ2021

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Türkiye’nin ve Avrasya Bölgesi’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi, hibrit (fiziksel ve online) olarak gerçekleşiyor.

Yatırımcı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Serdar moderatörlüğündeki panele Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın ve Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek katıldı. TIME Dergisi tarafından Dünyanın En Etkili Kişileri listesine birden çok defa giren tek akademisyen olan Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs ise Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için izlemesi gereken yolu aktardı.

Alemdar: “Dijital dönüşüm, hayatı yeniden yazabilmektir”

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, “Dijitalleşme okuryazarlık gibi bir şey ama dijital dönüşüm bambaşka bir şeydir. Okuryazarlığın ötesidir. Kültüre dokunan kısmı, hayatı yeniden yazabilmek. Fabrikanızı renk kodlu bobinlerle takip etmek yerine QR kod vb. ile takip etmek, işin dijitalleşmesidir. Ama siz fabrikanın dijital kopyası üzerinden dijital planlayıp üretime geçebiliyorsanız, dijital dönüşümü gerçekleştirmiş olursunuz. Dijital dönüşüm sürecini tüm paydaşlardan oluşan bir ekosistem olarak ele almak gerekiyor. Örneğin biz her 10 günde bir yıllık bütçeyi gözden geçirme gibi bir imkana sahibiz. Yapay zeka sayesinde tüm süreçleri kontrol altında tutabiliyoruz. Benzer bir uygulamamızı pazar öngörüleri için de kullanıyoruz” dedi.

Gökhan Sığın: “Dijital dönüşüm kültürü bir öğrenme ve davranışa yansıma”

BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın da, “Kültür bir öğrenme ve davranışlarınıza yansımasıdır. BSH olarak amacımız insanlığın yaşam kalitesini artırmak. Bu da tabii ki kültürümüze yansıyor. Hizmetten ürün geliştirmeye altyapımızı bu amaç belirliyor. Şirketimizin bir yaşama şekli var ve tüm birimlerimize bu kültür yansır ve farklı şekilde adapte olur. Örneğin Türkiye’de 3 bin 300 teşhir noktası var. 40-50 yıllık geçmişi olan esnaf yaklaşımı var ve müşterilerimizin yüksek beklentileriyle örtüşmeli. Tüm şirketlerin tüketim beklentilerini yakından izlemek gerekiyor. Tüm paydaşlarımızı bu çağın yeni dilini konuşacak hale getirmeye çalışıyoruz. Yüzde 5.1 Ar-Ge yatırım oranımız var ve bu da müşterilerimizle üretim süreçlerine pek çok yenilik getiriyor. Bugün tüm altyapımızı bağlanabilir cihazlar üretimine hazırlıyoruz. Teknolojide gerçekleştirilen dönüşümle doğaya bırakılan ayak izlerimizi ciddi oranda düşürebiliyoruz ve bunu her kurum dikkate almalı. Yenilikler her yerde ve sadece şirketlerin kârlılığına değil, insanlığa ve doğaya da fayda sağlıyor” diye konuştu.

Özdilek: “Şirketler değişime ayak uydurmazsa sonuçları ağır olur”

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek ise, “Değişmeyen tek şey değişim. Şirketler değişime ayak uydurmalı yoksa sonuçları çok ağır olur. Örneğin biz SAP sistemine geçişi, gece gündüz çalışarak 3 ayda gerçekleştirdik zira en tepeden en aşağıya şirket kendini adadı. Karşılıklı sorumluluk ve şirketin şeffaf yapısı gibi kurumsal kültür sayesinde bu süreç hızla tamamlandı. Dijital altyapımız sayesinde iş hacmimizi olağanüstü artırdık. Dijitalin rolü her ne kadar artsa da insanlar dış dünya ile bağlantı kurmaya devam etmeli. Dışarı çıkmak, yürüyüş yapmak ve e-ticaret yerine çarşıya çıkmak başka bir haz ve gereksinim. İnsan gelişimine bakıldığında en hızlı değişim son 200 yılda gerçekleşti. Gelişmeleri durdurmak mümkün olmasa da bunlar insanlığın fiziken çalışmasına ve sosyalleşmesine engel olmamalı” dedi.