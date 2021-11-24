Turizm Bakanı Ersoy: 2021 hedefini yukarı doğru revize ettik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2021 öngörülerimizi 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir olarak belirlemiştik.Şimdi bu hedefi 28 milyon turist, 22 milyar dolar olarak revize etmiş durumdayız. Turizmde rakiplerimizin üzerinde büyüme gerçekleştirdik.” dedi.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ilk gün kapanış konuşmasını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Salgından en ağır etkilenen sektör maalesef turizm oldu.Bu süreçte hedeflerimizi ötelemek durumda kaldık. Ancak Güvenli Turizm Sertifika Programı’nı uygularken,destek ve kredi programlarıyla rakiplerimize göre daha iyi performans gösterdik.” diye konuştu.

Ersoy, şu bilgileri verdi: “2020’deki pandemiye bağlı durgun dönemin ardından başarılı aşılama programıyla biraz gevşeme oldu. Ancak her ne olursa olsun artık farklı bir dünyadayız ve bu farklılaşan alışkanlık ve anlayışların iş sahalarımıza yansıdığının, kalıcı olduğunun bilincinde olmak zorundayız. Turizm, 20’nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya ekonomilerinin önemli aktörlerinden biri oldu. Küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, özellikle de sanayileşmede yeterli gelişmeyi sağlayamayan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için turizmin önemi ve değeri çok daha fazladır. Turizme makroekonomik açıdan bakıldığında farklı başlıklarda ulusal ekonomiye katkı sağladığını görürüz. Bunlar arasında istihdam artışı ve işsizlik oranlarının azalması, dış ticaret dengesinin ve döviz girdisiyle de ödemeler dengesinin sağlanması gibi güçlü bir ekonominin temel gerekliliklerini saymak mümkün. Ayrıca iç ve dış seyahatlerle, kültürel ve ekonomik etkileşimle uluslararası iş birliklerinin kurulması gibi stratejik öneme sahip başlıklarda turizmin ciddi katma değer yarattığı yadsınamaz bir gerçektir. Dünya Bankası verilerine göre Covid-19 öncesi dönemde uluslararası turist varışları 2,3 milyar kişi seviyesine gelmiş, turizm gelirleriyse neredeyse 1,9 trilyon dolara ulaşmıştı.”

Türkiye’de turizmin 2019’da dış ticarete katkısının yüzde 30 oranında gerçekleştiğini, istihdama katkısının ise 2,7 milyon iş gücü seviyesinde olduğunu aktaran Ersoy, “Pandemi sürecinden hiç kuşkusuz en ağır etkilenen sektör turizm oldu ve biz de belirlediğimiz hedefleri ötelemek zorunda kaldık. Ancak hazırladığımız destek ve kredi programlarıyla turizmdeki büyük rakiplere göre daha iyi bir performans sergiledik. Ayrıca bunu diplomasi trafiği ile destekledik.” dedi.

Ersoy, 2021 hedeflerini revize edildiğini açıklayarak şöyle konuştu:

“2020’de turizm geliri 12,1 milyar dolar oldu. 2021’in ilk dokuz ayında ise yakaladığımız olumlu ivme kendini gösteriyor. Ocak-Eylül döneminde 16,9 milyar dolar turizm gelirine ulaşıldı. 2021 öngörülerimizi 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir olarak belirlemiştik. Şimdi bu hedefi 28 milyon turist, 22 milyar dolar olarak revize etmiş durumdayız. Turizmde rakiplerimizin üzerinde büyüme gerçekleştirdik.

Bunda hiç kuşkusuz dünyanın en etkili ve kapsamlı tanıtım atağımızın rolü büyük. Go Türkiye platformumuz ise dünyadaki en iyi örnek oldu. Türkiye yeni dönemin en önemli aktörü olacak ve bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz.”