UEZ 2022’de Liderler, sürdürülebilirlik ajandalarını açıkladı

Arçelik sponsorluğunda gerçekleştirilen “Liderlerin Sürdürülebilirlik Ajandası” oturumunda, farklı endüstrilerin önde gelen şirketlerinin liderleri “yeni sürdürülebilirlik hedeflerini”, sürdürülebilirliği bir iş modeli haline getirmek için neler yaptıklarını ve sürdürülebilirlik çalışmalarının şirketleri ve çevre için somut getirilerini nasıl ölçümlediklerini görüştü.

Moderatörlüğünü Ülker CEO’su Mete Buyurgan’ın üstlendiği oturuma MESA Holding CEO’su ve MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu, Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort ve TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan katıldı.

Mert Boysanoğlu: “Dünyada üretilen enerjinin yüzde 30’unu inşaat sektörü harcıyor”

MESA Holding CEO’su ve MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu: “Dünyada üretilen enerjinin yüzde 30’unu inşaat sektörü harcıyor. Salımı yapılan karbon monoksitin yüzde 25’ini inşaat sektörü salıyor. 1 metrekareye dünyada kullanılan 385 kg karbon emisyonu, inşaat - konut yapabilmek için… Bu çok ciddi bir rakam. Bu değer örneğin Hindistan’da 1 tona çıkıyor. İngiltere’de 50 ille 80 ton karbon salınımı yapıldığı söyleniyor. Ürünü son kullanıcı 50 ile 100 yıl arasında kullanılıyor ve biz yaparken harcıyoruz ve tüketiyoruz ama teslim ettiğimiz kişinin nasıl kullanacağına da biz karar verebiliyoruz. 1960’lardan 1990’lara kadar sürdürülebilirlik felsefesiyle bunu yapmadık, çünkü o dönem insanlar bir şeyin biteceğini ve dünyanın kirleneceğini kestiremiyordu. 90’larda ise ilk dış cephe yalıtımını Türkiye’ye biz getirdik ve kullandık. O dönemlerde sürdürülebilirlik anlayışının kullanımı, tüketicinin tüketimini azaltmak ve aidatını düşürmek üzerineydi. Bugün artık dış cephede daha çevreci nasıl olabiliriz diye bakıyoruz. Örneğin çimento yerine alternatif ne kullanabilir gibi… Teknoloji, tasarım, tabiat ve toplum kavramlarını önemsiyoruz” dedi.

Özgür Tort: “Tüketicinin beklentilerini karşılamak adanmış ekip ve inovasyonla mümkün”

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort: “Gıda perakendesinin çok temel misyonu gıda arzını güvence altına almak. Burada ne yazık ki çok ciddi israflar söz konusu. Gıdayı raflara getirebilmek çok önemli bir misyon haline geldi günümüz dünyasında. Avrupa, Amerika gibi gelişmiş ülkelere bakarsak, hala raflarda boşluklar olsa da ülkemizde bu sorun pek yaşanmadı. Tüketicinin beklentisi olan erişim, müşterinin evine kadar bu teslimatı gerçekleştirmek; ancak gerçekten kendini adamış ekiplerle ve inovasyonla mümkün. Sürdürülebilirliğin arkasında bu gücü hep hissetmemiz lazım. Diğer taraftan tüketicinin bütçesini ayakta tutmaya çalışıyoruz” dedi.

Serkan Kaptan: “Yolcu sayısında 2019 rakamlarına 2024 yılında ulaşabileceğiz”

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan: “Pandemiden en çok etkilenen en büyük sektörlerden biri havacılık oldu. 2019 yılında dünyada 9 milyar yolcu varken 2020 yılında pandemi ile beraber bu rakam 3 milyara düştü ve yolcular yüzde 70 azaldı. Pandemi Kapanma sürecinde 3 ay boyunca giderimiz oldu ancak gelirimiz olmadı. 2021’in ikinci yarısında ise tedbir gevşemesi nedeniyle bu rakamlar 4.4 milyara çıktı ve bu durum yaklaşık yüzde 50 toparlamaya katkı sağladı. 2022 itibariyle 7.1 milyar yolcu olacağı tahmin ediliyorsa da tamamıyla 2019 rakamlarına dönüş için 2024 yılını beklememiz gerekecek. Biz daha çok gelişen pazarlardayız. Sürdürülebilirlik açısından süreç ilginç bir şekilde gelişti ve birçok şey öğrendik. Çalışanlarımızın, sürekliliğinin öneminin farkına vardık. Emisyon açısından bakıldığında havacılığın yarattığı toplamı yüzde 2.4’lük kirliliğin büyük çoğunluğu havayolu kaynaklı. Bunda da yine global bakarsak, bu oranın yüzde 24’ü Amerika’ya ait. Amerika’yı İngiltere, Çin ve Almanya takip ediyor” dedi.