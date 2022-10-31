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3978,96
%2,58
En Düşük
3880,87
En Yüksek
3982,25
DOLAR
18,61
%0,18
Alış
18,6047
Satış
18,6147
En Yüksek
18,6610
EURO
18,38
%-0,72
Alış
18,3792
Satış
18,3902
En Yüksek
18,5753
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Diplomasi
Siyaset
Aktüel
İş Dünyası
İş Yaşam
Araştırmalar
Söyleşiler
Kobi
Ekonomi
Makro Ekonomi
Projeksiyon
Piyasalar
Döviz-Faiz
Altın
Borsa
Yönetim
İnsan kaynakları
Yeni trendler
Pazarlama
Liderlik
Başarı Öyküleri
CEOLife
Finans
Faktoring
Sigorta
Bireysel emeklilik
Leasing
Bankacılık
Capital Dergi
Etkinlikler
Capital'de Bu Ay
Dijital
Gelecek & Trendler
Genç Capital
Geniş Açı
Akıllı Kimya
İller
MIT Technology Review
Uludağ Ekonomi Zirvesi
UEZ 2021
UEZ 2022
UEZ 2022
Startup Dergi
Anasayfa
Uludağ Ekonomi Zirvesi
UEZ 2022
UEZ Sapanca 2022 Ahu Serter Röportajı
UEZ Sapanca 2022 Ahu Serter Röportajı
UEZ Sapanca 2022 / Arya Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter Röportajı
31.10.2022 14:24:48
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