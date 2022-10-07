UEZ Sapanca 2022 bugün başladı... CANLI İZLE

Capital, Ekonomist ve Start Up dergilerinin P&G Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlediği iş dünyasının en büyük buluşması UEZ Sapanca 2022 bugün başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nın da katıldığı zirvenin açılışında konuşan Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, zirvenin çıtasının her yıl daha da yukarı çıktığını söyledi. Zirveyi geleceğe taşıyacak kurumsal bir yapı ve strateji oluşturduklarını kaydeden Sedef Seçkin Büyük, dünya genelinde son birkaç yıldır hüküm süren salgın, savaş gibi olayların sosyal ekonomik problemleri derinleştirdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

“Bu problemlerin çözümü için tüm ülkelerin hem siyasi hem iş liderlerinin birlikte çalışması, ortak akılla hareket etmesi gerekiyor. Sağlıktan tarıma, sanayiden turizme, eğitimden ekonomik sistemin işleyişine her alanda daha sürdürülebilir, daha doğa dostu ve eşitlikçi yeni sistemlerin kurgulanmasına artık daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. Bu noktadan hareket ederek zirvemizin ana temasını ‘Yeni Küresel Düzeni Tasarlamak, Birlikte İyileştirme, Birlikte Değişim ve Dijitalleşme’ olarak belirledik.”

* Bakan Nebati, UEZ Sapanca’da konuştu: Enflasyonu düşüreceğiz

Bu tema altında 2 gün boyunca global ekonomiden sürdürülebilirliğe, dijitalleşmeden enerjiye 13 farklı başlıkta 80’den fazla konuşmacının katılacağı oturumlar gerçekleştireceklerini aktaran Büyük, “Dünyayı nasıl daha iyi bir hale getirebileceğimizi ve eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, bankacılıktan teknolojiye tüm sistem ve sektörlerimizi nasıl birlikte iyileştirebileceğimizi konuşacağız” dedi.

Zirveyi canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlayabilirsiniz.

UEZ2022

“P&G Türk ekonomisi ve toplumunun bir parçası”

Açılışta konuşan P&G Avrupa Başkanı Loic Tassel de, kurumunun tarihi hakkında bilgi verdi. Tassel, P&G Türkiye’nin Türk tüketicilerine üstün ürünlerle hizmet verdiğini belirterek, Türkiye’de tüketici dostu inovasyonlar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bu inovasyonları sürdürülebilir şekilde yapmak istediklerini dile getiren Tassel, “Türk fabrikalarımızda atığı yüzde 88, enerji tüketimini yüzde 19, su tüketimini yüzde 27, gaz emisyonunu da yüzde 29 azalttık. 2005-2019 arasında 70 bin tondan fazla plastiği geri dönüştürdük. Gebze’deki fabrikamızda kullandığımız enerji yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan geliyor.” diye konuştu.

Tassel, P&G Türkiye’nin 4 alanda doğrudan ve dolaylı olarak 2 bin 500’den fazla insana istihdam sağladığını aktararak, eğitim, sağlık ve spor alanlarında 30 Türk sivil toplum kuruluşuyla projeler geliştirdiklerini anlattı.



Sloganlarının “Sevgi her kapıyı açar” olduğunu belirten Tassel, “P&G Türk ekonomisi ve toplumunun bir parçası. Bir iş lideri olarak son derece güveniyorum ki Türkiye potansiyelini karşılamaya devam edecek ve global ekonomideki konumunu daha da kuvvetlendirecek. P&G Türkiye, P&G Avrupa için net bir büyüme kaynağıdır. Türkiye’nin çok büyük bir potansiyeli var, çok net görülüyor bu. Hem imalat hem de yönetim merkezi olarak ileri bir girişimcilik kültürü var ve çok kuvvetli bir tedarik zinciri var.” diye konuştu.



UEZ 2022 SAPANCA PROGRAMI

7 EKİM CUMA

08:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Sedef Seçkin Büyük/ Capital&Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü

Loic Tassel / P&G Avrupa Başkanı

08:45

Sayın Dr. Nureddin Nebati / T.C. Hazine ve Maliye Bakanı

09:10

TÜRKİYE’NİN YENİ GELECEK VİZYONU

Ahmet Burak Dağlıoğlu / T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı

Dr. Ali Taha Koç / T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı

Prof. Dr. Göksel Aşan / T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı

Doç. Dr. Salim Atay / T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı

Shailesh Jejurikar / P&G Global COO

Moderatör: Tankut Turnaoğlu / P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür

10.15

MACARİSTAN – TÜRKİYE İŞ OLANAKLARI OTURUMU

Adnan Polat / Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Gergely Nagy / OTP Bank Macaristan

Kornel Kisgergely / EXIM Macaristan Yönetim Kurulu Başkanı & CEO

Kristóf Dr. Szabó / Macaristan İhracatı Geliştirme Ajansı HEPA CEO

Viktor Matis / Macaristan Ankara Büyükelçisi

Moderatör: Burak Aktaş / Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA Türkiye Genel Müdürü

11:20

LİDERLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AJANDASI

Erkan Kafadar / Borusan Holding Grup CEO

Mert Boysanoğlu/ MESA Holding CEO & MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı

Özgür Tort / Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı

Serkan Kaptan / TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı

Moderatör: Mete Buyurgan/ Ülker CEO

12:30

ÜRETİMDE GLOBAL REKABETİN ANAHTARLARI & YENİ TRENDLER

Ali Pandır / Tekfen Grup Şirketler Başkanı

Atalay Gümrah / Eczacıbaşı Topluluğu CEO

Muharrem Yılmaz / Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı

Zeynep Bodur Okyay / Kale Grubu Başkanı ve CEO

Moderatör: Mine Taşkaya/ GTech Kurucusu ve CEO

13:30-14:15

ÖĞLE YEMEĞİ

14:15

FİNANSIN GELECEĞİ

Alper Gökgöz / ING Genel Müdürü

Emre Karter / Citibank Türkiye Genel Müdürü & Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Akşam / Türkiye Finans Genel Müdürü

Murat Bilgiç / TSKB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Uyar / Intertech Genel Müdürü

Utku Ergüder / Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Yılmaz Arısoy / Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Moderatör: Hulusi Horozoğlu / Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü

15:30

ENERJİDE DENGE ARAYIŞI: YENİ KAYNAKLARA GEÇİŞ

Ahmet Dördüncü / Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı – Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

Burak Kuyan / Galata Wind Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, CEO

Murat Özyeğin / Fiba Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı

Murat Pınar / EnerjiSA Enerji CEO

Ümit Nuri Yıldız / Alarko Holding A.Ş. Topluluk İcra Kurulu Başkanı

Moderatör: Onur Mumcu / McKinsey & Company Şirket Ortağı

16:45

MOBİLİTENİN YARINI

Ahu Serter / Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Doğu / Renault Grup Türkiye CEO, Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Orhun/ İspark Genel Müdürü

Kağan Dağtekin / Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi

Moises Barea / Wallbox Satıştan Sorumlu Başkan

Moderatör: Haşim Işık / Doğan Dış Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

17:45

BİRİNCİ GÜN KAPANIŞ

8 EKİM CUMARTESİ

08.35

YENİ KÜRESEL DÜZEN & GELECEK

Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande

09:00

SERMAYE PİYASASININ GELECEĞİ VE FINTECH’LERİN ROLÜ

Alkin Aksoy / Detaysoft Genel Müdürü

Ege Ertez / Yancep Kurucu Ortağı

Emre Kenci / Papara CEO

Yüksel Göktürk / Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Moderatör: Onur Topaç / Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

10:10

YARININ EKONOMİSİ İÇİN GİRİŞİMCİLİK

Ali Emre Sever / Multinet Up CEO

İlker Sözdinler / Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO

Ömer Mert / Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Sina Afra / Tiko Kurucusu ve Girişimcilik Vakfı Başkanı

Moderatör: İhsan Elgin / Finberg Yönetim Kurulu Üyesi

11:20

GELECEĞE HAZIRLIK: YENİ NESİL YATIRIMLAR, ÇÖZÜMLER VE FIRSATLAR

Ali Ülker / Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Cem Boyner / Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı & Boyner Grup CEO

Erol Bilecik / Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Erdemoğlu / Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Sani Şener / TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Orhan Turan / TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Moderatör: Ali Özgenç / Algoritma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ, Ihlamur Ana Restoran NG Enjoy Otel

13:30

GLOBAL EKONOMİNİN YENİ BİR SİSTEM VE GELECEK ARAYIŞI

David Lubin / Citibank Gelişmekte Olan Pazarlar Başekonomisti

Prof. Dr. Kamil Yılmaz / Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Öner Günçavdı / İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Prof. Dr. Richard Werner / Linacre College, Oxford, Bankacılık ve Finans Profesörü

Moderatör: Mehmet Erten / Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili

14:40

PERAKENDEDE DÖNÜŞÜMÜN GELECEĞİ

Ahmet Atış / Atış Şirketler Grubu CEO

Davut Doğan / Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Özdilek / Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Kutay Kartallıoğlu / CarrefourSA Genel Müdürü

Sinan Öncel / BMD Yönetim Kurulu Başkanı

Moderatör: İpek Ersavaş / Estee Lauder Companies Türkiye Genel Müdürü

15:45

STARS OF REGION YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

16:15

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: İŞ YAŞAMI VE SEKTÖRLER NASIL DEĞİŞECEK?

Bakur Kvezereli / Z Tractor Kurucusu ve CEO

Burak Elgin / Zip Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İlke Toptaş / Meta Türkiye Ülke Direktörü

İnanç Kabadayı / Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Moderatör: Mehmet Ali Akarca / Koç Sistem Genel Müdürü

17:15

KAPANIŞ KONUŞMASI