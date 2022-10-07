UEZ Sapanca 2022 | Türk yatırımcılar için Macaristan’daki yatırım fırsatları ele alındı

UEZ Sapanca 2022 kapsamında HEPA sponsorluğunda gerçekleştirilen “Macaristan – Türkiye İş Olanakları” oturumunda konuşan OTP Bank Macaristan Gergely Nagy, “Türk girişimciler için en ideali, ülkeyi bilen bir Macar ortakla pazara girmek olacaktır” dedi.

Moderatörlüğünü HEPA Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş’ın yaptığı oturuma OTP Bank Macaristan Gergely Nagy, Polat Holding CEO’su Kaan Yücel, EXIM Macaristan Yönetim Kurulu Başkanı & CEO’su Kornel Kisgergely, Macaristan İhracatı Geliştirme Ajansı HEPA CEO’su Kristóf Dr. Szabó ve Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis katıldı.

Gergely Nagy: İki ülke arasında ticari ilişkiler gelişerek devam ediyor

OTP Bank Macaristan Gergely Nagy, “Hükümet düzeyinde çalışmalarla ilgili bilgiler vermek gerekirse, Türkiye-Macaristan arasında ticari ilişkiler gelişerek devam ediyor. Bundan 5 yıl önce iki ülke arasında haftada 5 uçuş varken şu anda günde birden fazla uçuş bulunuyor. Türk girişimciler için en ideali, ülkeyi bilen bir Macar ortakla pazara girmek olacaktır” dedi.

Kaan Yücel: Macaristan’daki yatırımlarımızı sürdüreceğiz

Polat Holding CEO’su Kaan Yücel ise holdingin Macaristan yatırımlarının 1990’lara dayandığını kaydetti. Avrupa bölgesine giriş için Macaristan’ın seçildiğini belirten Yücel, “Grup olarak 4-5 yıl önce yurtdışı yatırımı için yer baktığımızda, eskiden beri yerleşkemiz olan Macaristan’ı seçtik. Buraya yatırım yapmamızın bize geliri yüksek olsa da hedefimiz sürdürülebilir bir yatırım olmasıydı. Macaristan’da sürdürülebilir bir yatırım gerçekleştirdik ve orada faaliyet göstermekten çok memnunuz. Buradaki yatırımlarımız da devam edecek. İş yaparken yetkili kurum ve kuruluşlarda herkesin işine hakim ve doğru yönlendirici olduklarını görüyoruz ki bu da yatırım yapmayı cazip hale getiriyor” dedi.

Kristóf Dr. Szabó: Türkiye-Macaristan arasında hizmet ihracatı da gelişecektir

Macaristan İhracatı Geliştirme Ajansı HEPA CEO’su Kristóf Dr. Szabó şunları kaydetti:

“Bu yıl her şey değişiyor. Ancak değişimi ele almak başlı başına bir konu. Ayrıca bazen özetlerle hareket etmek gerekiyor. Fazla detaya bakmak, bazı daha büyük olayları kaçırmanıza neden olabiliyor. 1980’lerden beri Macaristan köklü değişiklikler yaşıyor. Dünyada önemli bir ekonomik hacme sahibiz. Harvard Üniversitesi’nin yayınladığı raporda Macaristan 9’uncu en önemli ithalat partneri olarak yer aldı. Bugün 200’den fazla ülkeye ihracatımız var. Sosyal ve politik açıdan iki ülkede de benzer gelişmeler oluyor ve ileride daha pozitif sonuçlar elde edileceğimize inanıyorum. 6 milyar dolar hedefimiz var ve bunun gerçekleşmesi olası. Malın yanı sıra hizmet ihracatının da gelişeceğine inanıyorum. 2 yıl önce belirlediğimiz ihracat stratejimiz AB odaklıydı. Artık diğer pazarları da hedefliyoruz ki riskler doğru yönetilsin.”

Viktor Matis: 2024 yılı Türk-Macaristan Kültürel Etkinlikler Yılı olacak

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin sabit ve pozitif olduğuna işaret etti.

İki ülke arasındaki anlaşmalar nedeniyle işbirlikleri ve çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Matis, “İki ülke arasında Karma Ekonomi Komisyonu toplanıyor ve burada iki ülke işbirliği süreçlerindeki sorunların çözümleri görüşülüyor. Burada bakanımızın bizzat dahil olduğu 5 ülke var ki bunlardan biri de Türkiye. Ticari işbirliklerinin yanı sıra Türkiye ve Macaristan’da kültür üniversiteleri var ve 2024 yılı Türk-Macar Kültürel Etkinlikler yılı olacak” dedi.