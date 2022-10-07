UEZ Sapanca 2022| ‘Türkiye’nin Yeni Gelecek Vizyonu’ ele alındı

Zirvede P&G’nin oturum sponsorluğunu üstlendiği ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği “Türkiye’nin Yeni Gelecek Vizyonu” paneli gerçekleşti. Panelde yeni dönemde Türkiye’nin büyüme ve gelişimini hızlandırmak, uluslararası finans ve bankacılık piyasasında konumunu güçlendirmek ve yeni yatırımlar için cazibesini artırmak adına kamuda ne tür çalışmalar yapılması planlandığı ele alındı. Ayrıca bu hedef doğrultusunda kamuda insan kaynaklarından dijitalleşmeye, yatırım stratejilerinden finansal çözümlere dek hayata geçirilen ve geçirilecek planlarla yatırımcı şirketlerin Türkiye’ye ilişkin uzun vadeli yaklaşımları konuşuldu.

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Ahmet Burak Dağlıoğlu: Türkiye’nin birleşik büyüme hızı yüzde 5’in üzerinde

Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, “Merkez bankalarının para politikaları günümüzde tüm pazarları etkiliyor. Dünyada yılın ilk yarısında satın alma ve birleşme işlemlerinde yaklaşık yüzde 25 azalma olduğu görülüyor. Türkiye bu tablonun neresinde diye bakacak olursak, kendimize has bir değer önerimiz olduğunu söylemeliyiz. Bu bizi zaman zaman pozitif yönde ayrıştırıyor. Türkiye’nin değer önerisi, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomiye sahip olması. Birleşik büyüme hızımız yüzde 5’in üzerinde. Türkiye’de son yirmi yılda sürekli reform hareketleri var ve yatırımcıya pozitif etki yapıyor. Özellikle pandemi sonrası işgücüne erişim zorlaşsa da Türkiye’nin politikaları bizim hızlı istihdam artışımıza katkı sağladı. Olumlu ayrışmanın devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

Dr. Ali Taha Koç: Metaverse girişimcilerine destek oluyoruz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da, “Atsız arabalardan insansız arabalara doğru gidiyoruz ve bugün bir otonom aracın at arabasını tanıyamadığı bir dünyaya evrildik. İnternet kullanımımız çok arttı ve Web 2.0 ile artık veri üreten fabrikalara dönüştük. Dijital dönüşüm sayesinde daha fazla sanal toplantılar yapabilir olduk. Yeni konsept de Web 3.0 ve biz en iyi ve hızlı kullanabilen ülkelerden biriyiz. Artık merkeziyetsiz sistemdeyiz ve veriyi üreten veriyi kendi kontrol eder hale geldi. Metaverse çalışmaları Türkiye’de de var ve baştaki beklenti algısı kırıldı. Metaverse’in geleceği noktaya değinmek gerekirse, şu anda sadece iki duyumuzu kullanabiliyoruz ve yakın zamanda diğer duyularımızı da devreye sokabilmeliyiz ki gerçek anlamda sanal bir dünya yaratılmış olsun. Bu konuda girişimcilerimize destek oluyoruz” dedi.

Prof. Dr. Göksel Aşan: Türkiye Fintek Rehberi’ni tamamlamak üzereyiz

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan da dünyanın son 4-5 yıldır ender dönemlerden geçtiğini söyledi.



Aşan, İstanbul Finans Merkezi'deki (İFM) çalışmalara değinerek, "Tabi ben açıkçası şimdiye kadar çoktan yerleşmenin başlamasını ümit ediyordum ama maalesef pandemi süreci uzattı. Artık çok şükür yavaş yavaş yerleşecek hale geldi." diye konuştu.



İFM'de yer alacaklardan katılımcı belgesi almalarını isteyeceklerini belirten Aşan, "Tek Durak Büro adında tek merkezden bütün problemleri çözebileceğimiz bir yapı oluşturduk. Özellikle yabancı gelecek misafirler için bir gün içerisinde çalışma izinlerini, birkaç gün içerisinde de iş yeri açma izinlerini çıkartabilecek bir hıza ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.



Aşan, finansal teknoloji ve birçok alanda düzenleme yaptıklarını aktararak, şöyle konuştu:



"Önümüzdeki dönemde Milli Fintek Strateji Belgemizi kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca Türkiye Fintek Rehberi’ni tamamlamak üzereyiz. Yakın zamanda sektörün istifadesine sunacağız.”

Doç. Dr. Salim Atay: Türkiye’nin İK envanterini dijitale taşıdık

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın önemli olsa da en önemli unsurunun insan olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“2019 itibarı ile mevcut sistemi anlamak üzere bilimsel yaklaşımlarla ölçümler yapmaya başladık ve durumun fotoğrafını çektik. Ülkedeki herkesi yetenek olarak gördük ve devlet imkanlarının herkese eşit olması gerektiğini düşünerek hareket ettik. Bu noktada teknolojiyi devreye alarak fırsatları dağıtırken daha objektif olabileceğimizi anladık. Türkiye’de insanların iş hayatına dahil olmasını sağlayacak tüm enstrümanları geliştirdik. Örneğin Türkiye’nin İK envanterini çıkardık ve verileri birbirleriyle konuşturarak büyük bir data havuzu oluşturduk. Artık sektör, kurum gibi beceri haritasına sahibiz. Buradan tüm detayları seçip, uygun insanları uygun kurum ve kuruluşlara yönlendirebiliyoruz.”

Shailesh Jejurikar: Karbon ayak izinin üçte ikisi suyun ısıtılmasından kaynaklı

P&G Global COO’su Shailesh Jejurikar da, “Değişimden bahsederken Türkiye’nin başa çıkma kabiliyetinden bahsetmemiz gerekiyor. Bugün de görüyoruz… Türkiye ilerleme kat ediyor ve bu çok ilham verici. Yeni ihtiyaçları karşılamak anlamında dönüşüm aslında bir fırsattır. Kıyafetleri yıkamak iklim değişikliği üzerinden örnek verilebilir. Karbon ayak izinin üçte ikisi suyun ısıtılmasından kaynaklı. Burada bir temizlik çözümünü bulmak, yani kıyafetleri soğuk suyla yıkayabilmek büyük bir inovasyon. NASA ile çalışmamızdaysa kıyafetlerin bir uzay aracında nasıl yıkanabileceğini çalışıyoruz. Zira örneğin Mars’a yılda bir taşıyıp geri getirmeniz gerekiyor. Ayrıca astronotluk çok yoğun egzersiz gerekiyor ve ter için çözüm üzerinde çalışıyoruz. Bu kıyafetlerin yıkanması bir yana, kullanılan suyun da içme suyu olarak kullanılması üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.