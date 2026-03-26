Birleşik Krallık Eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Lord Philip Hammond UEZ 2026’da

9-12 Nisan tarihlerinde Sapanca'da düzenlenecek UEZ 2026''nın önemli konuklarından biri Lord Philip Hammond olacak. Philip Hammond yaklaşık on yıl boyunca Birleşik Krallık Kabine Bakanı ve İngiliz Hükümeti'nin kilit bir üyesi olarak görev yaptı.

Dokuz yıl içinde dört farklı bakanlığa liderlik eden ve hükümetin en güçlü ikinci makamına yükselen Hammond, 2010-2019 yılları arasında Başbakanlar David Cameron ve Theresa May'in görev süreleri boyunca kesintisiz olarak kabinede yer alan üç kişiden biriydi.



2016 Brexit Referandumu'ndan kısa bir süre sonra Maliye Bakanı görevini üstlenen Hammond, Birleşik Krallık ekonomisinin yönetimini eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlik döneminde devraldı.



Hammond, 2015 yılında İran ile yapılan JCPOA (Nükleer Anlaşma) müzakerelerini yürüten "E3+3" ekibinin bir parçasıydı. Savunma ve ardından Dışişleri Bakanlığı dönemlerinde, hem sivil hem de askeri düzeyde ABD ve diğer müttefik mevkidaşlarıyla güçlü bağlar kurdu; ISAF misyonu sırasında Afganistan’ı sıkça ziyaret etti.



Hem Maliye Bakanı hem de Dışişleri Bakanı olarak, Birleşik Krallık’ın Çin ile gelişen ilişkilerinin yönetilmesinde önemli bir rol oynadı. Çin'in büyük bir ekonomik ve stratejik güç olarak küresel sisteme etkin bir şekilde entegre edilmesinin önemi konusunda net görüşlere sahiptir. Ayrıca Körfez bölgesinde de güçlü bağlantıları bulunuyor.



Maliye Bakanlığı döneminde Hammond, Birleşik Krallık ve diğer gelişmiş ekonomilerin karşı karşıya olduğu temel stratejik zorluklara odaklandı:



• Teknolojik devrim ve bunun iş ve yaşam biçimlerimizi nasıl dönüştürdüğü,

• İklim değişikliği ve dekarbonizasyonu sağlamak için serbest piyasa ekonomisinden nasıl yararlanılacağı,

• Demografik değişimler ve yaşlanan nüfusun getirdiği zorluklar,

• Özellikle Birleşik Krallık özelinde, verimliliği artırma sorunsalı.



Hammond, Covid-19 pandemisiyle etkisini yitirmeyen bu zorlukların önümüzdeki on yıla yön vereceğine inanıyor.



Essex'te büyüyen Philip Hammond, Oxford Üniversitesi University College'da Felsefe, Politika ve Ekonomi eğitimi aldı. 1997 yılında parlamentoya girmeden önce; Birleşik Krallık ve Avrupa'da sağlık, petrol, gaz ve gayrimenkul gibi çeşitli sektörlerde geniş kapsamlı bir iş kariyerine sahipti. Surrey seçim bölgesi Runnymede ve Weybridge'e yaklaşık 23 yıl hizmet ettikten sonra Kasım 2019'da milletvekilliğinden ayrıldı. Temmuz 2020'de şu anda vefat etmiş olan Kraliçe II. Elizabeth tarafından kendisine ömür boyu Lordluk unvanı verildi.