Farklı kültürlerden gelen ilham

Nil Dumansızoğlu

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Hobilerine zaman ayırarak kendini daha mutlu hissettiğini belirten Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İRFAN AŞÇIOĞLU için seyahat, en güzel uzaklaşma yöntemlerinden biri. Farklı kültürlerle etkileşimde bulunmanın empati yeteneğini geliştirdiğini söyleyen Aşçıoğlu, “Farklı kültürleri, yerel lezzetleri ve tarihi mekanları keşfetmek beni her zaman heyecanlandırıyor. Bu, benim gibi gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren biri için ekstra önemli. Çünkü o bölgenin kültürü ve mimarisi, hiç beklemediğiniz bir anda ilham kaynağı olabiliyor” diyor.

Son zamanlarda pek çok riskle karşı karşıya olan yöneticiler, hiç olmadığı kadar stresli bir dönemden geçiyor. İşten uzaklaşıp farklı aktivitelerle zihni boşaltmak ise uygulanan en etkin yöntem. Ailesine, arkadaşlarına ve hobilerine zaman ayırmaya özen gösteren Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aşçıoğlu, iş yaşam dengesini sağlam kurmayı başaran liderlerden. Bu sayede iş performansını da artırdığını ifade eden Aşçıoğlu için seyahat ve spor vazgeçilmez uzaklaşma yöntemleri. Sporun zihinsel olarak rahatlatmasına katkı sağladığını belirten Aşçıoğlu, her ay çıktığı yurt dışı seyahatleriyle de yeni yerler keşfetmenin heyecanını yaşıyor. Bugüne kadar Avrupa’nın tamamını gezen Aşçıoğlu, Avrupa dışında da en az 20 ülkeyi gördü. Önümüzdeki dönemde Kolombiya, Dominik ve Kosta Rika’nın seyahat radarında olduğunu belirten Aşçıoğlu, “Seyahat deneyimleri, farklı kültürleri anlama ve çeşitli iş pratiklerini gözlemleme fırsatı sağlıyor. Bu, liderlik becerilerimi geliştirmeme ve küresel perspektif kazanmama yardımcı oluyor. Ayrıca iş yaşam dengesini kurma ve stresle başa çıkma konusunda daha esnek ve etkili olmamı sağlıyor” diyor. İrfan Aşçıoğlu’yla iş dışı yaşamını ve dengeyi sağlama formüllerini konuştuk:

Yoğun iş hayatında, iş yaşam dengesini kurmak çok önemli ancak zor olabiliyor. Siz bu dengeyi sağlayabildiğinizi düşünüyor musunuz?

Evet, iş yaşam dengesini sağlamak benim için önemli bir öncelik. İşimin yanı sıra aileme, arkadaşlarıma ve hobilerime de zaman ayırarak bu dengeyi korumaya çalışıyorum.

Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Kendinize ve ailenize zaman yaratma planınız nedir?

Gününe göre değişiyor, genellikle günde 8-10 saat arasında çalışıyorum. Ancak iş dışında, aileme, arkadaşlarıma ve kendime zaman ayırmak için haftalık bir plan yapıyorum. Özellikle hafta sonlarımı, aileme ve hobilerime daha fazla odaklanabilmek için ayırıyorum.

İş yaşam dengesini sağlamanın sizin için olumlu etkileri ne oluyor?

Bu denge hem iş performansımı artırıyor hem ailemle daha güçlü bir bağ kurmama yardımcı oluyor. Özellikle kızlarımla vakit geçirmek ve gelişimlerini izlemek benim için çok heyecan verici. Ayrıca hobilerime daha fazla zaman ayırarak kendimi daha mutlu hissediyorum.

Seyahat etmeyi sever misiniz?

Evet, seyahat etmeyi çok seviyorum. Her ay yurt dışına çıkma şansım oluyor, yeni yerler ve yeni kültürleri keşfetmeyi seviyorum.

Bize seyahat rutininizi anlatır mısınız? Gitmek istediğiniz yere nasıl karar veriyorsunuz? Yanınızda ne kadar eşya götürüyorsunuz? Seyahat için “olmazsa olmaz” eşyalarınız nelerdir?

Seyahat planlarımı genellikle ailemle birlikte yapıyorum. Gitmek istediğimiz yerleri belirlerken kültürel ve doğal zenginliklere önem veriyoruz. Eşyalarımı minimumda tutmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Seyahat için olmazsa olmazım, drone ve GoPro.

Bugüne kadar kaç ülkeye gittiniz?

Avrupa’nın tamamını gezdim, Avrupa dışında şu ana kadar gezdiğim ülke sayısı en az 20 diyebilirim. l Farklı ülkeleri ve kültürleri tanımanın kişisel gelişiminize etkisi nedir? n Bu deneyimler, dünya görüşümü genişletiyor ve bakış açımı değiştiriyor. Bu da hem kişisel hem profesyonel gelişimime olumlu katkılarda bulunuyor.

Önümüzdeki seyahatiniz nereye olacak? 1 yıllık seyahat planınızı paylaşır mısınız?

Şu anda kesin bir planım olmasa da önümüzdeki yıl içinde Kolombiya, Dominik ve Kosta Rika radarımda diyebilirim.

Gittiğiniz ülkelerde en çok neleri keşfetmek sizi heyecanlandırıyor?

Yerel kültürleri, gelenekleri, doğal güzellikleri ve gittiğim ülkedeki yerel aktiviteleri keşfetmek en çok heyecanlandığım şeyler arasında.

Farklı kültürlerle birlikte yaşamanın kişisel gelişiminize nasıl etki ettiğini düşünüyorsunuz?

Farklı kültürlerle etkileşimde bulunmak, empati yeteneğimi geliştirmeme ve daha esnek bir düşünce yapısına sahip olmama yardımcı oldu. Çocuklarımın da bu yönde gelişimleri benim için oldukça önemli.

Bu tecrübelerin size yönetici olarak neler kattığını düşünüyorsunuz?

Seyahat deneyimleri, farklı kültürleri anlama ve çeşitli iş pratiklerini gözlemleme fırsatı sağlıyor. Bu, liderlik becerilerimi geliştirmeme ve küresel perspektif kazanmama yardımcı oluyor. Ayrıca iş yaşam dengesini kurma ve stresle başa çıkma konusunda daha esnek ve etkili olmamı sağlıyor.



“YENİ YERLER GÖRMEK BENİ HEYECANLADIRIYOR”



“JAPONYA DERİNDEN ETKİLEDİ” Her ülkenin kendine özgü güzellikleri olduğunu düşünüyorum. Örneğin Japonya, beni derinden etkileyen yerlerden biri... Nedeni de bu zamana kadar gördüğüm insana en çok değer verilen yer olması, insanların birbirine çok saygılı olması.



KÜBA’NIN TARİHİ ATMOSFERİ Küba’da ise zamanın 1950’lerde durmuş gibi olması beni çok etkilemişti. Ayrıca Peru’da Machu Picchu’ya çıktığımda bulunduğum atmosferden çok etkilenmiştim.



YEREL KEŞİFLER Farklı kültürleri, yerel lezzetleri ve tarihi mekanları keşfetmek beni her zaman heyecanlandırıyor. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren benim gibi biri için bu, ekstra önemli, çünkü o bölgenin kültürü ve mimarisi, hiç beklemediğiniz bir anda ilham kaynağınız olabiliyor.











“SPORLA ZİHNİMİ TAZELİYORUM”



STRES ATMA YÖNTEMİ Spor, hayatımın önemli bir parçası ve benim için harika bir stres atma yöntemi. Offroad, kayak veya fitness, zihinsel olarak rahatlamamı ve stresimi atabilmemi sağlıyor. Haftada 2-3 kez spor salonuna gitmeye özen gösteriyorum. Bu, fiziksel sağlığımı korumama ve daha enerjik olmama yardımcı oluyor. Ayrıca offroad, kayak ve su sporları gibi heyecan verici aktivitelere düzenli olarak zaman ayırmak, rutinimi renklendiren unsurlardan biri.



KAÇIŞ DENEYİMİ Offroad, kayak ve su sporlarına olan ilgim, benim için bir kaçış. Ayrıca adrenalini artırıcı deneyim sunuyor. Bu sporlar, stresle başa çıkmama, zihinsel tazelenmeme ve yeni zorluklarla başa çıkma yeteneğime katkı sağlıyor. Ayrıca iş yaşamında karar verme ve liderlik becerilerimi güçlendirmeme yardımcı oluyor.







