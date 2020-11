Sağlıklı yaşam formülü

“ÖZÜMÜZE DÖNMELİYİZ”



“ŞEKERİ RESİMDEN ÇIKARIN” Ketojenik beslenmenin özünde amaç, insanın vücudunu şeker yakar durumdan yağ yakar duruma geçirebilmesi. Çünkü insan vücudu yaklaşık 500 gr civarında şeker depolayabiliyor, bu da 2 bin kalori yapıyor. Gün içinde bu deponun bir kısmı kaslarda, bir kısmı karaciğerde saklanıyor. Siz hiçbir şey yapmasanız da oradan harcayabiliyorsunuz. Ama buradaki problem şu; şeker yemeye devam ettiğinizde insülin, vücutta acil bir kriz olduğunu düşünerek devreye giriyor ve enerjiniz düşüyor. Şeker yemek şuna benziyor; evimizde şömine var, odunlar yığılı ama siz bütün gün gazete kağıdıyla ısınmaya çalışıyorsunuz. Şekeri resimden çıkardığınız zaman ister istemez yağ yakmaya başlıyorsunuz, deponuzda da bol olduğu için aslında acıkmıyorsunuz.

“DOĞAYA UYGUN DEĞİL” Bence insan günde ana ve ara öğünlerle 5 öğün beslenmeye uygun bir canlı değil. Doğada on binlerce yıl yaşayan insan, günde 5 öğün yemeye çalışsaydı bütün gün işi gücü bırakıp yemek peşinde koşması gerekirdi. Bence öz DNA’mıza dönerek yaşamak kıymetli oluyor. Örneğin meyvenin her türlüsü, her an elimizin altında olduğu için yememiz lazım diye düşünüyoruz, ancak bundan 100 yıl öncesine kadar bugünkü beslenme imkanlarının hiçbirine sahip değildik. Bırakın üretilmişleri, meyve sebzeler için de bu geçerli. Bizim evin yakınında bir kiraz ağacı var. Bütün yıl bekliyorsunuz, 2 hafta kiraz veriyor. Buzdolabının da olmadığını düşünün, koparıp yiyerek bununla ne kadar yaşayabilirsiniz. Ben, yeni hayat biçiminin dayattığı, doğaya uygun olmayan beslenme yöntemlerinin de sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum.