Sanatla vizyonum genişledi

TELEVİZYON İZLEMİYORUM



KİTAP TAVSİYESİ Doğrusunu söylemek gerekirse kitap okumaktan eskiden biraz daha fazla keyif alıyordum. Artık okuyacak o kadar fazla malzeme var ki... Makaleler, çevrimiçi haberler, iletişim kanallarından gelen haberler… En son, kızımın tavsiye ettiği Alain de Botton’un The School of Life: An Emotional Education isimli kitabını okudum. Yakın zamanda izleyip çok beğendiğim bir film ise Netflix’te bulabileceğiniz The Swimmers. Suriye’den mülteci olarak ayrılıp olimpiyatlarda yarışmaya giden iki kız kardeşin gerçek hikayesini ele alıyor.



FAVORİ DİZİLER Ailece film ve dizi izlemekten keyif alıyoruz ama televizyon kanallarından hiçbirini takip etmiyoruz. Hatta evde haber kanalları dışında keyif amaçlı sadece streaming uygulamaları izleniyor diyebilirim. Çok keyif aldığım dizilerden biri, Netflix’te yayınlanan Bridgerton. Yeni sezonu gelsin diye kızımla heyecanla bekliyoruz. Julia Quinn’in çok satan romanlarından uyarlanan dizideki dönem kostümleri ve korseler moda sektörünü de oldukça yoğun bir biçimde etkilemişti. Geçmişte çok severek izlediğim bir diğer dizi Blacklist, onu da eşimle izliyorduk.