BD’de daha önce de vatana ihanet iddiaları ortayaatılmıştı. Müller soruşturmalarından sonra politik hizipçiliğin mevcut durumu Meclis Sözcüsü Nancy Pelosi’nin ABD BaşkanıDonald Trump’a karşı vatana ihanet suçlamalarını gündeme getirmesini engelleyecekmiş gibi görünüyordu. Çekişmeli seçim bölgelerindeki Demokrat adaylar, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki senatoda güme gidecek bir politik süreç için neden kendilerini tehlikeye atsınlardı ki?Ancak Ukrayna’da ifşa olanbulgular bu aritmetiği değiştirdi.Bir ABD başkanının bir müttefikine, siyasi muhalifiyle ailesi aleyhine bir soruşturma başlatmamasıhalinde vergi mükelleflerinin parasından ödeme yapmayacağını söylediği iddia edildi. Bu suçlamaların vahameti, Müller soruşturmalarının asla başaramadığı kadar kuvvetli bir politik deprem yarattı. Sadece en aşırı uçlar değil, Demokrat Parti’nin tamamı aniden vatana ihanet suçlamasının arkasındadurmaya başladı. Amerikan halkıtüm bunlardan öylesine rahatsızoldu ki yapılan anketlerin ortalamasına göre Amerikalıların yüzde51’i vatana ihanet soruşturmalarını destekledi. Çok sayıda Cumhuriyetçi bile bu durumda açıkça başkanı eleştirdi ki Amerikan siyasetsahnesinde bu ender görülen birolaydır. Ancak tüm bunlara rağmen Trump’ın Senato’da aklanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Zirabir ABD başkanını suçlu bulmakve onu Beyaz Saray’dan göndermek için Senato’nun üçte iki oyugerekiyor ve bu da Cumhuriyetçitabanda halen popülaritesini koruyan Trump’ın ayağını kaydırmakiçin 20 Cumhuriyetçinin kendi siyasi kariyerinden fedakarlık yapması anlamına geliyor.Yine de başarısız bir vatanaihanet iddiasının bile Amerikan siyasetinin geleceğinde çok önemli etkileri olacak. Birinci ve en aşikar etkisi hem Twitter’da hem dekendi hayatında daha şimdidendengesiz tavırlar sergilemeye başlayan başkanın bizzat kendisi üzerinde olacak. Geçen hafta Finlandiya başkanıyla birlikte yaptığı ciddiyetten uzak basın konferansı sadece yoldan çıktığının değil, bir şeylerin gelmekte olduğunun da işaretiydi. Daha da rahatsız edici olanı ise Trump’ın başlangıçta attığıyanlış adımı düzeltmek için Çin’dende kendi siyasi muhalifleri aleyhinesoruşturma başlatmasını istemesiydive Trump böylece daha da yanlışadımlar atmayı tercih ettiğini göstermiş oldu.Bunun yanında Ukrayna özeltemsilcisi Kurt Volker çoktan görevinden istifa ettirildi bile. Ukrayna skandalı hakkında daha fazla bilgi açığa çıktıkça ve bunlarTrump’ın politik ajandasında geriye kalanları hayata geçirme kabiliyetini zayıflattıkça Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Adalet BakanıWilliam Barr gibi Trump yönetiminin daha da kritik isimleri görevlerinden ayrılmaya zorlanabilir. İçsiyaset cephesinde ise ABD, yasama organında bir yılı aşkın süredir yaşanan felç olma durumunuseyrediyor. Bu durum Trump’ın2020 seçimlerinden önce politikbaşarılar elde etmek için yönünü uluslararası arenaya çevirmeihtimalini daha da artırıyor. YaniKuzey Kore ile yeniden zirve görüşmelerine başlanması, ABD’ninAfganistan’dan birliklerini çekmesinin acilen gündeme getirilmesive İranlılarla daha çok ilgilenilmesi yönünde çabaların artmasıbeklenebilir. Bunlar uzun vadedeABD’nin çıkarlarına uyan hamleler olmayabilir. Ancak Trump’ınkısa vadeli siyasi çıkarlarına uygun olduklarına hiç şüphe yok.Vatana ihanet takibatının enbüyük etkisi, 2020 seçimleri öncesinde ABD’yi bir meşrutiyet krizine doğru daha da yakınlaştırmasıolacak. Bu vatana ihanet ithamıAmerikan politik sürecinin kendisinin meşruiyetini ve ABD seçimlerine yabancı aktörler tarafındanmuhtemelen ABD’li memurlarınkatkısıyla gölge düşürülüp düşürülmediğini sorgulayacak. Trumpaklansa da suçlu bulunsa da ABDnüfusunun kabaca yarısı bu takibat yüzünden kendilerinin mağdur edildiğini düşünecek ve kendi siyasi görüşüne daha da sıkıbağlanacak.Sonuçta ortaya tercih ettiğiadayın kazanamaması durumunda 2020 seçim sonuçlarını gayrimeşru görme ihtimali yüksek birAmerikan kamuoyu çıkacak. Budemek oluyor ki daha en kötüsünü henüz görmedik.