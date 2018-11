Yapılan araştırmalara göre, çalışanların yüzde 61’i iş ortamındaki stresin onları hasta ettiğini ve yüzde 7’si de bu stres nedeniyle hastanelik olduğunu belirtiyor. İş stresi Amerikalı işverenleri her yıl 300 milyar dolar zarara uğratıyor. Üstelik yılda 12 binden fazla kişinin de ölümüne neden oluyor. Bu rakamlar Çin’de daha da radikal boyutlarda. Ülkede 1 milyon kişi çok çalışmaktan dolayı ölüyor. Tüm bu saptamalar dünyaca ünlü yönetim gurusu Jeffrey Pfeffer’ın son kitabı, “Dying for a Paycheck: How Modern Management Harms Employee Health and Company Performance” (Maaş Çeki İçin Ölmek: Modern Yönetim Nasıl Çalışan Sağlığına ve Şirket Performansına Zarar Veriyor) isimli kitabında yer alıyor. Pfeffer, bu sorunun giderek kritik bir hal aldığına da dikkat çekiyor. Kitabında pek çok araştırmanın yanında bu konuda sorun yaşayan şirket örneklerine de yer veren Pfeffer’in bu konudaki çarpıcı saptamaları ise şöyle:

ÇALIŞMA SAATLERİ SORUN

“Son dönemin en kritik konularından biri aslında bu… Modern yönetim sistemleri artsa da uzun çalışma saatleri halen büyük bir sorun. Bu durum da iş-yaşam dengesini bozduğu için çalışanların strese girmesine neden oluyor. Bu stres iş yerine sadakati ve performansı düşürüyor, yeni işe alımları artırıyor, insanların fiziksel ve duygusal sağlığına zarar veriyor. Bunun sonucunda şirketlerin performansı da inişe geçiyor. Son dönemde bu konudan muzdarip şirket sayısında da artış var. Örneğin Uber’in yazılım mühendislerinden Joseph Thomas, her yıl 170 bin dolar gelir elde etmesine rağmen 2016’da intihar girişiminde bulundu. Thomas’ın babası ve karısı şirketi şu sözlerle suçladı: “Çok uzun saatler çalıştı. Çok büyük baskı ve stres altındaydı. Kendine güveni azalmıştı. Hiçbir şeyi doğru yapamadığını düşünüyordu.” 2008-2010 yılları arasında France Telecom’da çalışanların yüzde 46’sı intihar girişiminde bulundu. Nedeni, organizasyonun yeniden yapılandırılması ve maliyet kısıtlamasına gitmesiydi. Apple, HP ve daha birçok bilinen markanın tedarikçilerinden Foxconn’da 2010 Ocak ve Mayıs ayları arasında 9 çalışan kendini öldürdü ve 2 tanesi de intihar girişiminde bulundu. Merrill Lynch’te staj yapan Moritz Erhardt, 3 gün boyunca hiç durmadan çalıştıktan sonra, öldü. Nedeni, strese dayalı epilepsiydi.

DEPRESYONA YOL AÇIYOR

Peki bugün iş dünyasında en fazla stres yaratan konular neler? Düşük maaş, iş kontrolünü kaybetmek, işini kaybetme korkusu bunların başında geliyor. Sonuçta düşük ücret, kişilerin hayatını nasıl idame ettireceği konusunda stres yaratıyor. Birçok araştırma, düşük ücretin obezite, kaygı, depresyon ve hipertansiyona yol açtığını ortaya koyuyor. C seviye yöneticilerde ise iş yoğunluğu ve yönetimden gelen yoğun baskı nedeniyle büyük sorunlar yaşanabiliyor. Örneğin Swisscom’un 49 yaşındaki CEO’sunun yakınları, 7/24 ulaşılabilir olma zorunluluğunun yöneticiye büyük sorun yarattığını söylüyor. 53 yaşındaki Zurich Sigorta’nın CFO’su Pierre Wauthier ise CEO’suyla problem yaşadığı için strese girmiş bir isim. Her iki yöneticinin yaşadıkları baskılar nedeniyle intihar etmesi de dikkat çekici. Bu baskının daha dramatik sonuçları da olabiliyor. Fiamma şirketinde çalışanlardan birinin kovulduğunu öğrenince 5 çalışanı da öldürüp intihar etmesi buna bir örnek. 2013’te Amerika’da 397 kişinin iş yerinde öldürülmesi ise son dönemde bu konuda artan soruna işaret ediyor. Bu stresin çalışanlara maliyeti de bir hayli yüksek. Salesforce.com’da iyi bir okuldan mezun, başarılı bir çalışan işe başlamasının ardından antidepresan kullanmaya başladığını söylüyor. Birkaç yıl sonra da psikiyatriste gitmek durumunda kaldığını belirtiyor. İşini devam ettirmek için psikoterapilere, antidepresanlara ayda 2 bin dolar ödediğine de dikkat çekiyor.