Önce kendimizi keşfediyoruz

Ayçe Tarcan Aksakal

[email protected]

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı PINAR ANAPA, değişimin hızına dinamik cevap verebilmek için hem kurum hem bireylerin sürekli öğrenmesi ve yenilenmesi gerektiğini belirtiyor. “Bunun için kendimizi keşfetmenin en doğru başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum” diyen Anapa, 13 bin Akbanklının her biri için kişiselleştirilmiş programlar uyguladıklarını söylüyor.

Değişimin her gün daha da ivme kazandığı bir dönemdeyiz. İnsanı merkezine alan bu hızlı değişimi günlük hayatımızın her anında hissediyoruz. Aynı şekilde iş dünyası da çok kısa zaman diliminde köklü dönüşümlerden geçiyor. İş dünyası değiştikçe şirketler teknolojiye yatırım yapmaya ve teknolojiyi odağına almaya devam ediyor. Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa da bu değişimi bir fırsat olarak ele almanın yolunun “insan ve teknoloji”nin süper gücünden geçtiğini belirtiyor. Geleceğin bankacılığını bugünden yaşatma hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Anapa, “Yeni Nesil Akbank” dönüşüm yolculuğunda değişimin hızına dinamik bir şekilde cevap verebilmek için hem kurum hem birey olarak sürekli öğrenme ve yenilenme gerektiğini belirtiyor. “Önce kendimizi keşfetmenin en doğru başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum” diyen Anapa, Akbank olarak çalışma arkadaşlarının güçlü ve gelişime açık yönlerini keşfettiklerini söylüyor. Anapa, “Yaklaşık 13 bin Akbanklının her biri için kişiselleştirilmiş programlar uyguluyoruz” diyor ve uyguladıkları programı şöyle anlatıyor: “Geleceğin Aynası Akbanklı adını verdiğimiz programımızda Akbanklılarla birlikte kişisel ihtiyaçlarını göz önüne alarak bireysel gelişim planları hazırlıyoruz. Sonrasında bu planlarındaki hedeflerine ulaşmaları için kişiye özel eğitim ve gelişim aksiyonları sunuyoruz.” Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa ile şubelerden çalışanlara ve iş süreçlerinden ürün ve hizmetlerine kadar gerçekleştirdikleri kültürel dönüşümü konuştuk:

Kültürel dönüşümde başarı nasıl mümkün?

Müşterilerimiz farklı kanallar arasındaki sınırların silindiği bir iş modeli kurgulamamızı bekliyor. Her işlemi mobilden yapmayı, istediği zaman şubeye gitmeyi, orada da aynı hizmeti alabilmeyi, kanalların her birinde benzer ve sürekli bir deneyim yaşamayı istiyor. Bankacısından da artık daha farklı davranmasını bekliyor. İşte bu noktada kültürel dönüşüm ve geleceğe hazırlık ihtiyacı ortaya çıkıyor. Kültürel dönüşümün başarılı olabilmesi için ürünlerin, stratejinin, süreçlerin, değerlerin ve en önemlisi de insanın bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Dönüşümdeki unsurların her biri insan tarafından üretildiği ve sonucunda da yine insan yaşamını etkilediği için biz de dönüşümün merkezine insanı alıyoruz. Geleceğin bankacılığını bugünden yaşatma hedefiyle yola çıktığımız “Yeni Nesil Akbank” yolculuğumuzda şubelerimizden mobil uygulamamıza kadar müşterilerimize temas ettiğimiz tüm kanalları yeniden tasarlıyoruz. Müşterilerimize kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatmak için yenilikçi teknolojileri sade bir tasarımla sunuyoruz.

Sizdeki dönüşümün sonucunu ne oldu?

Dijitalleşme, teknoloji kullanımı ve inovasyona verdiğimiz önemin yansıması olarak Euromoney’nin “Dünyanın En İyi Dijital Bankası” unvanına layık görüldük. Bu gurur verici başarıyı yüksek teknoloji kullanımını her alana taşıyan iş modelimize ve bu teknolojileri üreten ve kullanan Akbanklılara borçluyuz. Müşterilerimize en iyi ürün ve hizmetleri sunabilmek ve geleceğin bankacılığını bugünden sunabilmek için yeniden tasarlanan stratejilerin iyi temellendirilmiş ve tüm Akbank’a yayılmış bir kültürle gerçekleştirilebileceğini düşünüyoruz. Bu kültürün de Akbanklılarla kurulan bağ ve ortak bir gelecek yaratma hedefinden doğduğuna inanıyoruz. Bu çapta bir dönüşüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte çıkılacak uzun bir yolculuğu beraberinde getiriyor. Büyük bir heyecanla yürüdüğümüz ve geleceği keşfetmek için çıktığımız bu yolculuk insan ve kültürden geçiyor. Bu vizyonumuzu İnsan Kaynakları birim ismine de yansıtmak istedik ve yolculuğumuza “İnsan ve Kültür” ismiyle devam etmeye karar verdik. Yeni ismimizle bugünün ve geleceğin en iyi bankacılarına en iyi yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz ve Akbanklılara “Geleceği keşfetmek için doğru yerdesin” diyoruz.

Dijitalleşen iş süreçlerinize örnek verebilir misiniz?

Yeni Nesil Akbank dönüşümümüzde şubelerimizde her 3 imzadan 2’sini kaldırarak müşterilerimizin işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmasını sağladık. Fiziksel bir kanal olan şubelerimizi işlem hızını artıracak şekilde dijitalleştirdik. Para işlemlerinin yüzde 30’unu “Gişe Ekstra” dediğimiz yeni makineler yaparken ekip arkadaşlarımızın para ile temasını en aza indirdik. Müşterilerimizin ihtiyaç duyacağı ürünleri kendi kendine öğrenen ve öneren “FİZ” isimli yapay zekayı analitik ekibimizle oluşturduk. Robotik, yapay zeka, analitik gibi pek çok teknoloji ile Akbanklıların vakit alan operasyonel işlemler yerine katma değer yaratacak işlere vakit ayırmasını hedefledik.

Başka neler yaptınız?

Ayrıca Akbank içinde tasarım kültürünü iş rutinimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Dijital ve fiziksel kanallarımızda müşterilerimize sunduğumuz hizmeti ve onlara yaşatmak istediğimiz deneyimi ortaya koyabilmek için tasarım stüdyoları kurduk. Bu sayede tüm kanallarımızda müşterilerimize ve Akbanklılara kişiselleştirilmiş, hızlı ve dijital bir deneyim sunuyoruz. Akbank’ta inovasyon kültürünü geliştirmek, gençlerimizin yenilikçi ruhunu beslemek için de çalışmalar yapıyoruz. İnovasyon merkezimiz olan Akbank LAB’deki faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Hem dünya çapındaki finteklerin hem Akbanklıların yeni fikirlerini bankamız bünyesinde hayata geçiriyoruz.

Dönüşüme çalışanlarınızı nasıl hazırlıyorsunuz ve yetenek anlamında kendinizi sürekli nasıl güncel tutuyorsunuz?

Değişimin hızına dinamik bir şekilde cevap verebilmek için hem kurum hem birey olarak sürekli öğrenmemiz ve yenilenmemiz gerekiyor. Bunun için kendimizi keşfetmenin en doğru başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Akbank olarak çalışma arkadaşlarımızın güçlü ve gelişime açık yönlerini keşfediyoruz. Her bir Akbanklının ihtiyaçlarının, değişime adapte olma hızının ve yetkinliklerinin birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 13 bin Akbanklının her biri için kişiselleştirilmiş programlar uyguluyoruz. Geleceğin Aynası Akbanklı adını verdiğimiz programımızda Akbanklılarla birlikte kişisel ihtiyaçlarını göz önüne alarak bireysel gelişim planları hazırlıyoruz. Sonrasında bu planlarındaki hedeflerine ulaşmaları için kişiye özel eğitim ve gelişim aksiyonları sunuyoruz. Online Yetkinlik Gelişim programımızla da onları bu süreçte destekleyecek içerikler sağlıyoruz. Harvard, Insead gibi üniversitelerin akademisyenlerinin konuşmalarını, hap eğitimleri, interaktif uygulamaları, bu online platforma her bir çalışanın kendi gelişim planı ile paralel olacak şekilde dahil ediyoruz.

Akbanklıların dijitalleşmeye daha kolay ve hızlı uyum sağlaması için başka neler yapıyorsunuz?

Bu konuda hayata geçirdiğimiz programlarımızdan biri de “Geleceği Hazırız” projemiz. Bu programın geniş bir kitleye hitap eden temel modülü “Geleceğe Giriş” ile Akbanklıların mevcut işlerine farklı gözlüklerle bakmalarına destek olmayı, dijital dönüşüm hakkındaki farkındalık seviyelerini artırmayı hedefliyoruz. Program kapsamındaki ileri seviye modüllerimiz ise “Tasarım Odaklı Düşünme”, “İleri Düzey Analitik” ve “Pazarlama Okulu”. Hem bu programlar hem iş ortaklarımız vasıtasıyla banka bünyesinde tasarım, robotik süreç otomasyonu, ileri analitik ve yapay zeka gibi farklı “Center of Excellence”lar yaratıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın tek bir alanda uzmanlaşmalarından ziyade birbirinden farklı alanlarda gelişimini önemsiyoruz. Yaklaşık 4 yıldır gerçekleştirdiğimiz Akbanklı Buluşmaları etkinliklerimizde yapay zekadan edebiyata, spordan beslenmeye kadar geniş bir yelpazedeki konularda Akbanklıların kişisel gelişimini zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca son dönemde hayata geçirdiğimiz farklı inisiyatiflerle de gelişim yolculuğumuzu daha da dinamik ve interaktif bir hale getiriyoruz.

İşe alım süreçlerinde nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Akbanklılar için bütünsel bir deneyim tasarlıyoruz ve bu deneyimin de aday olarak bankamızla ilk tanışma anından başladığına inanıyoruz. Bu yüzden Akbanklı olma yolculuğunu baştan sona değiştirdik. Geleceği birlikte keşfedeceğimiz yeni Akbanklılara yenilikçi, dijital ve insan odaklı bir deneyim yaşatmak için yeni kariyer web sitemiz ve mobil uygulamamız ile işe alım deneyimini yeniden kurguladık. Adaylarımız bankamızdaki tüm açık ilanlara web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden kolayca ulaşabiliyor, başvuru yaptıktan sonra sürecin her aşamasında dijital olarak bilgilendirme alıyor. Yöneticilerimiz uygulamamızdaki yeni araçlarla iş görüşmelerini en etkin şekilde planlayabiliyor, adaylarla ilgili notları düzenleyebiliyor, adayları karşılaştırabiliyor ve yetenekleri en doğru pozisyon ile eşleştirebiliyor. Süreçlerimizi dijitalleştirirken trend mecraları da yakından takip etmeye devam ediyoruz. LinkedIn üzerinden postlar yayınlıyor ve Akbanklı deneyimini takipçilerimizle paylaşıyoruz. Çalışma ortamlarımız, gelişim uygulamalarımız, kariyer fırsatlarımız, sosyal faaliyetlerimiz, kısacası bir Akbanklının Akbank’ta gününü nasıl geçirdiği hakkında olabildiğince fikir sahibi olmalarını hedefliyoruz. LinkedIn’in yanı sıra diğer sosyal medya mecralarında da görünür olmaya önem veriyoruz. Kariyer.akbank web sitemiz ve blogumuzla birlikte yayına aldığımız Akbank Kariyer Instagram hesabımızla daha geniş hedef kitlelere ulaşabiliyoruz.



Gençler liderlerle buluşuyor



SHADOW PROGRAMI Bu yıl başladığımız Shadow programında ise genç arkadaşlarımızın bir gün boyunca bir liderimizle vakit geçirerek liderlik bakış açısını deneyimlemesini hedefliyoruz.

TREND TALKS Yıl içinde düzenlediğimiz Trend Talks etkinliklerimizde üst yönetimimizi “townhall meeting” konseptiyle çalışma arkadaşlarımızla bir araya getiriyoruz.

KAHVE MOLALARI Deneyim aktarımını yaygınlaştırmak için farklı illerde de düzenlediğimiz “kahve molaları”na devam ediyoruz. Yöneticilerimiz uzman oldukları konularda deneyimlerini paylaşmak için iş hayatında 3 yıldan az deneyimi olan genç arkadaşlarımızla kahve eşliğinde sohbet ediyor.

FUTURE CLUB En yeni oluşumlarımızdan biri ise “Future Club”. Yaklaşık 10 genç Akbanklıdan oluşan “Future Club” yılda 4 kez genel müdürümüz ile bir araya gelerek trendleri konuşuyor ve bankacılıkla ilgili yenilikçi fikirler üretiyor.











“Yıl boyu esnek staj programları düzenliyoruz”



4-8 HAFTA SÜRÜYOR Her yıl yaz döneminde 4 veya 8 haftalık sürelerle üniversiteli arkadaşlarımızı staj programımıza alıyoruz. Staj başvurularını, tüm iş ilanlarımız gibi kariyer.akbank.com adresi üzerinden alıyoruz. Ayrıca öğrenciler ilanlarımıza Facebook Akbank Kariyer ve Akbank LinkedIn hesabından da erişebiliyor.

KAMPÜS ETKİNLİKLERİ Bunun dışında yıl içinde öğrenci kulüpleriyle gerçekleştirdiğimiz kampüs etkinliklerinde, katıldığımız derslerde, üniversite ziyaretlerinde, kısacası üniversitelilere ulaştığımız her noktada öğrencilerle staj programımızın detaylarını paylaşıyoruz. Öğrenciler, tercihleri ve bölümlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı birimlerde staj programına dahil olabiliyor.











“Birbirimizden öğreniyoruz”



NEXTALK Eylül ayında ise nexTalk etkinliğimizde girişimcilik ve start up ekosistemi ile iç içe olduğumuz bir gün geçirdik. Yine bu yıl düzenlenen Akbank Code Challenge’ta kod yazan Akbanklıları buluşturarak keyifli bir yarışma ortamı oluşturduk. Yarışma öncesi verilen soruyu en hızlı ve doğru şekilde çözen arkadaşımız ödülün sahibi oldu. TERSİNE MENTORLUK Tüm bunların yanı sıra birbirimizden öğrenme kültürünün de fark yarattığına inanarak bu kültürü banka içinde yaygınlaştıracak uygulamalar yürütüyoruz. Genç Akbanklıların yöneticilerimize mentorluk yaptığı tersine mentorluk programımızda 7’nci dönem hazırlıkları yapıyoruz.

DİJİTAL KANALLAR Birbirinden öğrenme kültürümüzü dijital kanallar aracılığıyla da sürdürüyoruz. Akademi TV’mizde yer alan Uzman Sensin kanalında Akbanklılar hem mesleki hem kişisel hobilerine dair sahip olduğu bilgileri video çekerek 13 bin çalışma arkadaşıyla paylaşabiliyor. Şu an dağcılıktan sinemaya, işaret dili kullanımından kredi teklifi düzenlemeye kadar pek çok farklı konuda videomuz bulunuyor.

ROTASYON PROGRAMI Aynı zamanda Akbanklıların kariyer rotalarının çeşitlenmesi, farklı işleri, perspektifleri ve görev alanlarını görmelerinin teşvik edilmesi, bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması için kapsamlı bir rotasyon programımız var. Bu programla Akbanklıların yetkinliklerini daha iyi değerlendirmelerini, kendi pozisyonlarına döndüklerinde de mevcut işlerini farklı bir bakış açısıyla yeniden gözden geçirmelerini amaçlıyoruz.