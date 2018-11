Nilüfer Gözütok Ünal

Sürekli yüksek sesle konuşan hatta bağıran bir patron, kendisini ofis kralı ilan eden orta düzey yöneticiler ya da her göreve karşı direnç gösteren, negatif tutumuyla çalışma ortamının enerjisini düşüren beyaz yaka bir uzman... Modern iş yerleri her zaman insanların en iyi yanlarını ortaya koydukları ortamlar olmuyor. Her ne kadar İNSAN KAYNAKLARI yumruk yumruğa kavgalar çok nadir yaşansa da herkes, iş ortamında ne yazık ki patronu, bir üstü ya da çalışma arkadaşlarının mutsuz eden, işini yapmasını güçleştiren tavırlarıyla zaman zaman karşılaşabiliyor. Son yıllarda daha çok gündeme gelen “zor insan” kavramı aslında iş dünyasında yönetilmesi en zor konulardan biri… Konuyla ilgili henüz çok fazla araştırma olmamasına rağmen uzmanların verdiği bilgiye göre iş yerlerinde “zor insan” olarak tanımlanan çalışan oranı bazen yüzde 5’e kadar çıkabiliyor. Tek bir “zor çalışan” bile çalışanların toplam iş verimliliğini yüzde 30-40 oranında etkileyebiliyor. CEO Club üyeleri ve C level’da çeşitli pozisyonlarda çalışan 100’ü aşkın iş insanıyla yaptığımız “Zor İnsanların Yönetimi” anketi de aslında zor insanların iş dünyasında düşünülenden de fazla olduğunu ortaya koyuyor. Anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 50’si yıl içinde sürekli zor çalışanlarla karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 22’si zor insan olarak tanımladıkları kişilerin kendilerinden alt pozisyonda çalışanlar olduğunu açıklarken, yüzde 17,5’i de karşılaştıkları zor insanların kıdemli yöneticiler olduğunu ifade ediyor.

NASIL TANIMLANIYOR?

Peki iş dünyasında “zor insan” nasıl tanımlanıyor? Aslında zor insanın tanımı herkese göre farklı. Ancak, uzmanlar, iletişim kurmakta güçlük çeken insanları genel olarak “zor” olarak tanımlıyor. Ergene Consulting&HGA Group Türkiye Başkanı Murat Ergene, “Zor insanlar genellikle inatçı, hırslı ve kaprisli oluyor. Onları tanımlarken benim kafamda ilk etapta şu profil oluşuyor: Kurallara uymakta zorlanan, ekip çalışmasında sıkıntılı, ast ve üstlerini yoran, iletişim kurmak için özel çaba gerektiren insanlar” diyor. Oxygen Consultancy CEO’su Zeynep Doğrul Aşar’a göre, zor insanı, yüksek egolu, hırslı, inatçı, hatasını kabul etmeyen, bulunduğu ortamda mevcut enerjisiyle de grup psikolojisini aşağı çeken kişiler olarak tanımlamak mümkün. ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Empati yeteneği olmayan, her durumda doğru olduğuna inanan ve kendi huzursuzluğunu gidermek yerine etrafa da yayan kişileri zor olarak tanımlıyoruz” diye konuşuyor. Management Centre Türkiye (MCT) CEO’su Tanyer Sönmezer ise zor insan profilini mevcut şirketin hedeflerini işin yapılışı sırasında zorlaştıran, performansı doğrudan etkileyerek tüm iş ortamını negatifleştiren kişiler olarak ortaya koyuyor. Anketimize katılanlar ise önyargılı ve yargılayıcı davranışların yanında, olumsuz bir tutum içinde olmayı, sürekli sızlanmayı, agresif olarak isteklerini dile getirmeyi ve suçlayan tavırlar sergilemeyi zor davranış olarak nitelendiriyor.

YARATTIKLARI MALİYET

Zor çalışanın şirkete maliyeti birçok açıdan oldukça yüksek. UNSW Business School’dan Prof. Will Felps ve takımının “How, When and Why Bad Apples Spoil The Barrel?/Nasıl, Ne Zaman ve Neden Sepetteki Çürük Elmalar Tüm Elmaları Çürütür?) adlı araştırması, bu konuda önemli mesajlar içeriyor. Araştırmaya göre, tek bir “zor çalışan” bile şirketin toplam iş verimliliğini yüzde 30-40 oranında etkileyebiliyor. Harvard Business School’un yayınladığı bir araştırma, zor bir çalışanın şirkete olan yıllık maliyetinin 12 bin doları bulduğunu gösteriyor. Career Builder’in 2 bin 700 şirketle yaptığı anket de bu tabloyu destekliyor. Araştırma, zor çalışanların şirkete maliyetinin yıllık 25 bin-50 bin dolar arasında değiştiğini ortaya koyuyor. Anket katılımcıları da zor çalışanların işte mutsuz bir ortam yarattığını, verimliliği düşürdüğünü, şirket içi iletişimi bozduğunu dile getiriyor. Ancak, doğal olarak “zor çalışan etkisi”, pozisyona göre değişiklik gösteriyor. Ergene Consulting&HGA Group Türkiye Başkanı Murat Ergene, zor insanların kariyerlerinde yükseldikçe, etki alanları da genişlediği için giderek daha büyük sorun olmaya başladıklarına dikkat çekiyor: “Özellikle satış ve müşteri hizmetleri gibi ön cephedeki pozisyonlarda hizmet veren zor insanlar şirketlere daha ciddi zararlar verir. Müşteri henüz ileri bir adım atmadan yorulur ve işin başında vazgeçme eğilimi gösterir.” Management Centre Türkiye (MCT) CEO’su Tanyer Sönmezer de insan kaynakları, BT, finans, satın alma ve hukuk gibi bölümlerde bulunan zor insanların şirketin ilerlemesini ve günlük hayattaki performansını doğrudan etkilediğini ifade ediyor.

TAHAMMÜLÜN BOYUTU

Zor insanla çalışmak tahammül de gerektiriyor. Bazı sektörler ve departmanlarda zor insana tahammül azken, bazılarında artabiliyor. Örneğin zor çalışan eğer aynı zamanda yüksek performansa sahip biri veya kritik bilgi birikimine sahipse, işten çıkarılması zorlaşabiliyor. Bununla birlikte çalışma ortamındaki ahengi ve huzuru bozuyor, yarattığı stresle çevresini ciddi düzeyde rahatsız ederek iş verimliliğinin düşmesine neden oluyorsa, bu kişinin işten çıkarılması için yeterli sebep de olabiliyor. Msearch Yönetim Kurulu Başkanı Ali Midilili Türkiye’deki şirketlerin yüzde 80’ini oluşturan patron şirketlerinde “zor insanlara” tahammülün daha yüksek seviyede seyrettiğine dikkat çekiyor. Midilili,“Uluslararası şirketlerde tahammül az çünkü onlarda kurumsal kurallar ve resmi bir kültür yazılı olarak var” diyor. ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, global şirketlerde bu konularda belli kuralların olduğuna dikkat çekiyor ve farklı yaklaşımları şöyle paylaşıyor: “Orta ve büyük ölçekli birçok şirkette de zor insanla başa çıkma şekilleri olaydan olaya değişiklik gösterebiliyor. Türkiye’de bazı konular o an uğraşmamak adına göz ardı edilebiliyor ama bunlar uzun vadede çalışanın bu zor özelliklerinin iyice kemikleşmesine ve bulunduğu ortamı daha da kötü etkilemesine sebebiyet veriyor. Bazı vakalarda da çalışanlarla kurulan yanlış iletişim sebebiyle diğer çalışanların verimliliği de daha kötüye gidebiliyor.”