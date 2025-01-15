Gaz mı fren mi?

Nilüfer Gözütok Ünal

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İşin gerçeği dünya ve Türkiye konjonktürel olarak zor bir dönemden geçiyor. Trump’ın yeniden başkan seçilmesi de dünya konjonktürüne yönelik endişeleri artırdı. Türkiye özelindeyse ekonomiyi soğutma ve enflasyonu düşürme stratejisi sonucunda talepte düşüş var. Finansmana erişim ise çok zor. Bazı iş insanlarına göre böyle tablolarda “gaza” basmak, fırsatları değerlendirmek anlamına geliyor. Bazı iş insanları sektöre göre konumlanırken bazıları temkini elden bırakmayıp “frene” basıyor. İşte 14 liderin zor dönem stratejisi…

“GERİ DÖNÜLEBİLİR RİSKLER ALIYORUZ” CEM BOYNER BOYNER GRUP CEO’SU

“PARLAK BİR YIL OLMAYACAK”

Bu dönemde frene mi, gaza mı basmak gerekir sorusuna yanıtım denge olur. 2025 yılının ne şirketler ne çalışanlar için parlak bir yıl olmayacağı açık. Ben açıkçası ekonomide alınan önlemlerin ateşi söndüreceğini öngörebiliyorum, sonucunda köyü kurtarıyoruz da yanacak bir şey kalmayınca ateş zaten söner. Önümüzde parlak bir resim yok, ekonomik şartlar her an değişebilir. Fakat önemli olan bu değişikliklere hızlı adapte olabilecek stratejilerin belirlenmesi. Böyle durumlarda hem kurumsal hem durumsal karar verecek atak politikalar oluşturmamız şart.

İŞE YARAYAN PLANLAMA Özellikle geri dönülebilen kararlar almaya özen göstermemiz gereken bir dönemdeyiz. Aksi halde deyim yerindeyse oyunu bitirebilecek sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Örneğin ekonominin durgunluğundan çekindiğimiz için 2024 ile ilgili siparişlerimizi yüzde 25 düşürdük. Ancak burada esnek bir planlama yaparak bu düşüşün yüzde 20’sini tekrar artırabileceğimiz bir alan bıraktık. Böylelikle piyasa şartları iyileştiğinde hızla tekrar gaza basma şansımız olacaktı ve gerçekten işe yaradı. Bu tür esnek, geri dönülebilir kararlar almak hem şirketin finansal istikrarını korumamıza hem fırsatları kaçırmadan değerlendirmemize olanak sağlıyor.

YURT DIŞINDA GENİŞLEME Teknoloji, dijitalleşme ve müşteri deneyimi alanlarında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda yurt dışı pazarlarda genişleme planlarımız var; bu bizim için stratejik bir büyüme alanı. Ancak bu büyümeyi de sürdürülebilir ve kontrollü şekilde yapıyoruz. Gerektiğinde, operasyonel maliyetlerde ve nakit akışında frene basarak riskleri kontrol altında tutuyoruz. Özetle stratejimizin temelinde esneklik ve denge var. Nerede hızlanmamız, nerede yavaşlamamız gerektiğini iyi analiz ediyoruz. Risk alıyoruz, ancak bu riskler bilinçli, ölçülü ve geri dönülebilir riskler. Böylelikle girişimcilik ruhumuzdan ödün vermeden, geleceğe sağlam adımlarla ilerleyebiliyoruz.

“KUZEY AFRİKA VE KÖRFEZ RADARIMIZDA” FUAT TOSYALI TOSYALI HOLDİNG YKB

“YATIRIMLARLA BÜYÜYORUZ” Yatırımlarla büyüyen bir şirketiz. Değişken küresel koşullara rağmen frene basmak bir yana daha fazla gaza bastık. Bunun en güzel örneği, pandemi döneminde Türkiye’nin son yıllardaki en büyük sanayi yatırımı olan Tosyalı Demir Çelik İskenderun Tesisi yatırımına başlamamız ve çok hızlı bir şekilde tamamlamamız. Yine bu dönemde Tosyalı olarak ithalatın önünü kesecek ve katma değerli ihracatı artıracak önemli yatırımlardan birini de Tosyalı Toyo Tesisi’nde gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin teneke ihracatının yüzde 70’ini tek başına gerçekleştiren bu tesisimizde 325 bin tonluk teneke üretim kapasitemizi iki katına çıkararak 650 bin ton seviyesine ulaşmak için başlattığımız yatırımlar devam ediyor.

SINIR ÖTESİ ATILIMLAR Yurt dışındaki yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Cezayir’in en büyük sanayi tesislerinden biri olan Tosyalı Algerie tesisimizde geçen yıl en yüksek teknolojiye sahip yeni bir DRI tesisi ve onun önünde 4 milyon ton/ yıl kapasiteyle yassı çelik üretecek haddehanelerin yapımına başladık. Kuzey Afrika ve Körfez Bölgesini özellikle radarımıza almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Libya Bingazi’de, toplam 8,1 milyon ton kapasiteli dünyanın en büyük DRI tesislerini kurmak üzere United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB) ile yepyeni bir anlaşmaya imza attık. Angola’da, Angola Cumhuriyeti’ne ait petrol şirketi Sonangol ile gerçekleştireceğimiz ortaklıkla entegre bir demir çelik tesisi kurmak için iş birliğine gidiyoruz. Bir süre önce İspanya’nın önde gelen çelik boru üreticilerinden STS fabrikasını satın almıştık. Tosyalı olarak burada da kapasiteyi yeni yatırımlarla 240 bin tona çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

“HER ALANDA İHTİYATLI İLERLİYORUZ” VAHAP KÜÇÜK LC WAIKIKI YKB

KONTROLLÜ BÜYÜME Sadece bu döneme özel değil, genel şirket politikası olarak fren ve gazı gerektiği gibi kullanmaya özen gösteren bir şirketiz. Her zaman kontrollü ilerlerken gerektiği kadar frene gerektiği kadar gaza basmaya özen gösteriyoruz. Böylesine büyük bir organizasyonda hem iç hem dış pazarda sürdürülebilir ve sağlıklı büyümeyi odağımıza alıyoruz. Küresel belirsizliklerin devam ettiği, dış faktörlerin sürekli değiştiği bu dönemde, sürdürülebilir kârlılık ve kontrollü büyüme stratejisiyle hareket ediyoruz. Bu da her alanda dikkatli bir büyüme ve ihtiyatlı bir ilerleme anlamına geliyor.

CESUR KARARLAR Yatırım, istihdam, yurt dışı açılım ve yeni alanlara giriş gibi konularda temkinli adımlar atarken stratejik olarak önemli olduğunu düşündüğümüz ve büyüme fırsatı olarak gördüğümüz noktalarda daha cesur kararlar alıyoruz. Örneğin, yurt dışında bulunduğumuz Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgelerdeki mevcut ülkelerimizde daha fazla derinleşmeyi, iyi performans gösteren mağazalarımızı büyütmeyi amaçlıyoruz.

POTANSİYEL NEREDE? Potansiyel gördüğümüz Sahra Altı Afrika ve Latin Amerika gibi coğrafyalarda yeni açmayı planladığımız mağazalar için stratejik lokasyonları tercih ediyoruz. Verimsiz olduğunu gördüğümüz mağazalarımızı kapatmakta tereddüt etmiyoruz. LC Waikiki olarak önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın en başarılı 3 moda perakende markasından biri olma hedefimiz doğrultusunda sürdürülebilir kârlılık, verimlilik ve kontrollü büyüme ekseninde dengeli bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Böylelikle iç ve dış faktörlerdeki değişimlere uyum sağlarken uzun vadeli büyüme hedeflerimizden taviz vermiyoruz.

“KONTROLLÜ GAZA BASACAĞIZ” MEHMET KUTMAN GLOBAL YATIRIM HOLDİNG/ GLOBAL PORTS HOLDİNG YKB

“PORTFÖYE YENİ LİMANLAR EKLEYECEĞİZ” Faaliyet gösterdiğimiz sektörleri düşündüğümüzde kontrollü bir şekilde büyüme dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Zorlayıcı makroekonomik koşullara rağmen finansal açıdan çok başarılı bir yıl geçiriyoruz. Özellikle Global Ports Holding’de portföyümüze yeni limanlar ekleyeceğiz. Dolayısıyla yatırım, istihdam, büyüme gibi alanların tamamında kontrollü şekilde gaza basacağız. Kruvaziyer sektöründe gerek gemi seferleri gerek gemi doluluk oranlarında rekor seviyelere ulaştığımız bir yıl yaşıyoruz. Kısa vadede ABD, Karayipler ve Akdeniz’deki yeni fırsatları yakalamaya odaklanacağız.

“ODAĞIMIZ ASYA PAZARINDA OLACAK” Uzun vadede ise odağımız Asya pazarında olacak. Gaz iş kolunda Naturelgaz ile özellikle şehir gazı alanında her geçen gün hizmet verdiğimiz belde ve belediye sayısı artıyor. Enerji fiyatlarından kaynaklı olarak sektörde durağan bir dönem yaşansa da yatırımların ve maliyet yönetimlerinin gelecek dönemde meyve vereceğini öngörüyoruz. Consus Enerji’de yurt dışına açılma planlarımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bahamalar Topluluğu Hükümeti Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bahamas Power and Light Company tarafından ilan edilmiş iki adanın elektrik ihtiyacına yönelik toplam 85 MW kapasitede santral yatırımı ve 25 yıl süreyle dolar bazlı birim fiyattan elektrik satışını içeren ihaleyi kazandık. Santrallerin 2026’nın ikinci çeyreğinde devreye alınmasını bekliyoruz.

“FRENE BASMA LÜKSÜMÜZ YOK” BATU AKSOY AKSOY HOLDİNG CEO

“YATIRIM DÖNEMİNE GİRDİK” Aksoy Holding olarak kendimizi yatırım şirketi olarak tanımlıyoruz. Bu perspektifle baktığımızda, aslında “frene basma” gibi bir lüksümüz yok. Bilanço ve nakit akış imkanlarımız gibi iç faktörlerin yanı sıra konjonktürel gelişmeler, küresel ekonomik dinamikler ve stratejik hedeflerimiz hangi coğrafyada, hangi sektörlerde ve ne büyüklükte yatırımlar yapacağımızı belirleyen unsurlar. Son iki yıldır bilançomuzdaki borçluluk seviyemizi minimize ettiğimiz için yeni bir yatırım dönemine girdik, bu hem Türkiye’yi hem yeni yatırım pazarımız Amerika’yı içeriyor. Türkiye ekonomisine olan güvenimiz ve Amerika seçimlerinin de geride kalmış olmasıyla grup olarak Türkiye’de ve Amerika’da yeni yatırımlara başladık.

2025 AJANDASI Türkiye’deki faaliyetlerimizde, Shell & Turcas olarak 2025 yılında yaklaşık 8 milyar TL tutarında bir yatırım gerçekleştireceğiz. Elektrik üretimi sektöründe RWE & Turcas olarak 20 MW kurulu gücünde bir GES kurmayı planlıyoruz ve bu projeye yaklaşık 10 milyon dolar yatırım yapacağız. Conrad Istanbul’da 10 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz. Sağlık turizmi alanında İstanbul’da planladığımız 100 milyon dolar büyüklüğündeki “Wellness Retreat” yatırımımız, 2025 yılı bitmeden temel atma hedefiyle geliştirilmeye devam ediyor. Yurt dışında Amerika’nın Miami, New York ve Jacksonville şehirlerinde Aksoy Holding payının 400 milyon dolar civarında olduğu 6 projelik bir yatırım portföyümüz bulunuyor. Bu projelerin 5’inde inşaatlarımız başladı, birinde ise 2025 içinde başlayacak.

“FIRSATLARI VE SORUNLARI DEĞERLENDİRİYORUZ” FEYHAN YAŞAR YAŞAR HOLDİNG YKB

“KONTROLLÜ İLERLEMEK EN DOĞRUSU” İş hayatında her dönemde dengenin önemli olduğuna inanıyorum. Ani hareketler dengeyi bozduğu gibi güveni de azaltıyor. Bu sebeple kontrollü olarak daima ilerlemenin en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Öngörülerimizle, stratejilerimizle, rekabetçiliğimizi atırarak, tüm şartları değerlendirip harekete geçerek yolumuza devam ediyoruz. Bugünün koşulları ve gelecek öngörülerimizle stratejik planlarımızı çalışıyoruz. Yatırımlarımız, büyüme ve istihdama yönelik hedeflerimiz bu çalışmalarla şekilleniyor.

YENİLİKÇİ BÜYÜME Son yıllarda yaşananlar, pandemi, ekonomideki değişim ve toplumsal olaylar, sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu bizlere gösterdi. Ayrıca risk yönetimi yeni şartlara uyum ve çeviklik de gerekiyor. Hızlı değişen koşullarda var olabilmenin yolu, koşulları değerlendirmek, sonraki adımları görebilmek, esnek olmak ve takım olarak çalışmak. Biz de bu dönemde herkes gibi bugünü günün koşullarıyla değerlendiriyor, değişimlere uyum sağlayarak ülkemiz için üretmeye, hizmet sunmaya, yarınlar için adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu dönemde, kendi iş alanlarımızda güçlü odağımızı koruyarak, sektörlerimizde yenilikçi ve yaratıcı şekilde büyüyerek, fırsatları ve sorunları değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz.

“YURT DIŞINDAKİ YENİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİYORUZ” ERKAN GÜRAL NG KÜTAHYA SERAMİK YKB

“YATIRIMLARA DEVAM EDİYORUZ” NG Kütahya Seramik olarak her zaman “Ya ilk ol ya en iyisi ol” prensibiyle hareket ediyoruz. Her dönemin farklı dinamikleri olduğundan bu doğrultuda stratejilerimizi belirleyerek ilerliyoruz. Pandemide bile yatırım yapmış bir grup olarak Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine olan inancımız doğrultusunda stratejik planlarımız çerçevesinde yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

“STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ” Stratejik önceliklerimiz, yatırım süreçlerimiz ve çevre bilincimizle büyüme, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, karbon ayak izi ve her geçen gün yenilenen teknolojiyle entegre sistemlerle yeniliklerin öncüsü ve pazarın lideri olmak. Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarına yaptığımız yatırımlarla da sektörümüze liderlik etmeye devam ediyoruz.

“HAYALİMİZ” Şubat ayında 140 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirdiğimiz NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları’nı ülkemiz ekonomisine kazandırdık. Hayalimiz, yer aldığımız sektörlerde ithal ürünlerin ülkemize girişini azaltmak. Global pazarlarda varlığımızı artırmak için yurt dışındaki yeni fırsatları değerlendiriyoruz. İhracat miktarlarımızı her yıl daha da artırmaya devam ediyoruz.

“SIKINTI VAR DİYE DURMUYORUZ”

AHMET KOCABIYIK BORUSAN HOLDİNG YKB

Bizde fren yok, hep gazdayız. Sıkıntı var diye durmuyoruz. Geçmişte de bu sıkıntılı dönemleri yaşadık. Frene basan zararlı çıktı. 2025’in bu yıldan biraz daha kötü olma şansı var. Belki son çeyrekte iyileşebilir, öyle ümit ediyoruz. Ama buna benzer bir yıl olur. Son 5 yılda 15,4 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımızın olumlu dönüşlerini almakla birlikte geleceğe yönelik yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. 2024-2026 yılları arasında toplam 71 milyar TL’lik yatırım planımız bulunuyor. Üretime 31,2, otomotive 10,9, enerjiye 9,5, makine ve güç sistemlerine 6,1, lojistik sektörüne de 5,3 milyar TL’lik yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu stratejik plan döneminin ilk yılı olan 2024’te geçtiğimiz yıl yapılan yatırımların 2 katına yakın bir yatırım yapmış oluyoruz.

“YENİ İŞ ARAYIŞIMIZ VAR”

AHMET EREN EREN HOLDİNG YKB

2024 sonunda dolar bazında yüzde 10 civarında daralacağımızı öngörüyoruz. Perakendede geçen yılın ortasından başlayarak büyük bir atak gerçekleştirdik. Birkaç yılda perakendenin cirodan aldığı pay yüzde 7-8’den yüzde 25’e çıktı. 1,5 milyar dolarlık yatırımla İngiltere’nin en büyük kağıt fabrikasını yapıyoruz. Bu yatırımlarla grup içindeki en büyük pay kağıda geçecek. 2025’te kağıtta biraz daha daralma öngörüyoruz. Çimentoda büyüme olmaz. Perakendedeki artış kağıttaki daralmayı telafi eder. 2025 yılında bu yılki yüzde 10’luk daralmayı telafi edeceğiz. Bu yıl da yine 4 milyar doların üzerine çıkarız. Dolayısıyla biz 2025’te 2024 sonuçlarından daha kötü olmayız. Ama Türkiye ekonomisi öyle olacak. Yeni dönemde kafamızda yine yatırım var. Yeni iş arayışımız var. Nakit bakımından yeterli gücümüz olduğu için bakmaya devam ediyoruz.

“GAYRİMENKULDE GAZDAN AYAĞIMIZI BİRAZ KESTİK”

MERT BOYSANOĞLU MESA HOLDİNG CEO

SEKTÖREL TABLO Mesa Holding bünyesinde gayrimenkulün yanı sıra inşaat, üretim-hizmet, tarım, turizm ve enerji alanlarında, yurt içi ve yurt dışında 10 şirketimizle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Evet enflasyonist bir dönemdeyiz ve finansmana ulaşmak zor ve maliyetli. Böylesine farklı alanlarda ve yurt dışında faaliyet gösterdiğinizde, hem o sektör ya da alanın kendi koşulları, hem kurumsal stratejiniz açısından yaptığınız planlama aksiyon planlarınızda belirleyici oluyor. Dolayısıyla kimi alanda frene basıyor kimi alanlarda seyrediyor ve bazı yatırımlarınızda da gaza basıyorsunuz.

ARALIKSIZ DEVAM EDEN YATIRIMLAR Örneğin üretimhizmet tarafındaki faaliyetlerimiz olağan şekilde devam ederken Mesa İmalat’ta durum farklı. Mesa İmalat, bu dönemde yoğun bir şekilde çalışıyor ve dolayısıyla bakım-onarım-yatırım faaliyetlerimiz de aralıksız devam ediyor. Stratejik yatırımlarımızdan biri olan MESALAS’ın da 2025 yılı başında üretime geçmesini hedefliyoruz. Afyon’da kurduğumuz fabrikamızda ilk fazda forklift, traktör, römork, yol dışı hizmet araçları için lastik üretilecek. Tarımda MESA Farm Tech Tarım A.Ş. ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

“4-5 PROJE İÇİN BEKLİYORUZ” Gayrimenkulde durum biraz daha farklı. Hem faizlerin hem arsa maliyetlerinin yüksek oluşu nedeniyle konut kredisine erişim ve kullanılabilirlik imkanları çok düşük. Dolayısıyla gayrimenkul geneli için yeni yatırımlara, projelere yönelik “frene basma” tabiri yerinde bir betimleme. Ancak gayrimenkul yatırımlarımız açısından Mesa olarak kendimizi “frene basma” yerine “gazdan ayağını biraz çeken” şirket olarak konumlandırabiliriz. Üzerine çalıştığımız 4-5 projemize start vermek için ise genel ekonomik koşulların ve dolayısıyla gayrimenkul sektörümüzün biraz daha normale dönmesini bekliyoruz.

“KAPASİTEMİZİ 7 BİN MW’DAN 10 BİN MW’A ÇIKARACAĞIZ”

ZEYNEP HAREZİ YILMAZ KARADENİZ HOLDİNG YKB YARDIMCISI

“YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ” Dünyanın en kapsamlı yüzer enerji çözümlerini sunan Karadeniz Holding olarak 2000’lerin başında yatırımına başladığımız powershiplerimizin sayısı bugün 40’ı buldu. Bugün dünyanın en büyük powership filosuna sahibiz ve bu alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 7 bin MW’lık kurulu gücümüz ve dünyanın dört kıtasında 16 ülkede ürettiğimiz enerjiyle Brezilya, Yeni Kaledonya, Guyana, Dominik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone, Guinea Bissau, Senegal gibi birçok ülkenin sürdürülebilir ve kesintisiz elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Kesintisiz ve güvenilir elektriğe ihtiyaç, dünyanın farklı bölgeleri için farklı sebeplerden kaynaklanıyor. Gelişmekte olan ülkelerin, kurulu güce ihtiyacı varken gelişmiş ülkeler teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için ek elektriğe ihtiyaç duyuyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİDEKİ PLAN Elektrikli araçlar, ısı pompaları ve veri merkezleri başta olmak üzere birçok günlük gereksinim elektrikle karşılanabiliyor. Biz de bu öngörülerle üretimimizi sürdürmek için yatırımlarımıza devam ediyor ve ürünlerimizi yeni teknolojilerle çeşitlendiriyoruz. Şirket olarak herhangi bir ihale ya da sözleşme beklemeden sürdürdüğümüz yüzer altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden 2025 yılında da devam edeceğiz. Yapımı devam eden gemilerimizle birlikte önümüzdeki dönemde kurulu güç kapasitemizi 7 bin MW’dan 10 bin MW’a çıkarmayı planlıyoruz. Faaliyette olduğumuz tüm ülkelerde de yenilebilir enerji yatırımlarını değerlendirdiğimiz bir sürece girdik. Mevcutta Türkiye, Ukrayna ve Brezilya’da güneş santrallerimiz var. Bunları artırmak en büyük hedeflerimizden biri. Elektrik üretiminde hidrojen, amonyum ve yenilenebilir doğal gaz gibi yeni nesil temiz yakıtlara geçişi hızlandırmak için Ar-Ge çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam ediyoruz.

“BAZI YATIRIMLARDA TEMKİNLİ DAVRANMAK GEREKİYOR”

ŞENOL ŞANKAYA YEŞİM GRUP CEO’SU

“YAVAŞLAMAK HATA OLUR” Türkiye’deki tekstil ve hazır giyim sektörü son dönemde oldukça dinamik bir süreçten geçiyor. Sektördeki belirsizlikler, tedarik zinciri sıkıntıları ve maliyet artışları, kısa vadeli temkinli bir yaklaşım gerektirse de uzun vadeli büyüme fırsatlarını gözden kaçırmamak gerekiyor. Şu anda sektör için hem frene hem gaza aynı anda basma dönemindeyiz. Şöyle ki makroekonomik gelişmelere baktığımızda maliyetlerin artması ve globaldeki talep dalgalanmaları, bazı yatırımlarda temkinli davranmamızı gerektiriyor. Ancak bu dönemi yalnızca bir yavaşlama dönemi olarak görmek büyük bir hata olur. Çünkü dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeni pazarlara açılım konularında hızlı adımlar atan şirketler, rakiplerinden sıyrılabilir.

ESNEK VE KONTROLLÜ Özellikle dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında gaza basmak zorundayız. Ancak bazı geleneksel üretim hatlarına yapacağımız yatırımları yavaşlatmamız gerekebilir. Burada frene basmayı düşünüyoruz. Bu dönemde çalışan sayımızı artırmayı düşünmüyoruz. Mevcut çalışan sayımızı korumaya çalışacağız. Yüksek katma değerli üretime geçiş sürecinde kalifiye eleman ihtiyacımızı kontrollü bir şekilde karşılamaya devam edeceğiz. Sektör genelinde makroekonomik riskler var; bu nedenle büyüme hedeflerimizi daha esnek ve kontrollü bir şekilde belirleyeceğiz. Büyüme stratejimizde seçici olacağız, yüksek riskli olan üretim bölgelerimizde (Türkiye) frene basarken büyüme potansiyeli olan üretim fabrikalarımızda (Mısır) kontrollü bir şekilde yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2030 yılına kadar Mısır’daki çalışan sayımızı 20 bin kişiye çıkarma hedefiyle hem istihdamı artırmayı hem üretim kapasitemizi iki katına çıkarmayı planlıyoruz.

“DAHA DİKKATLİ GİDİYORUZ”

ZAFER YILDIRIM ORJİN GRUP EŞ BAŞKANI

Biz grup olarak bu dönemi ayağımız frende geçirmek düşüncesindeyiz. Bu yıl ortağımızdan yapılan hisse alımı nedeniyle daha dikkatli gidiyoruz. Enerji yatırımı dışında başka şey düşünmüyoruz. Türkiye fırsatlar ülkesi. Finansal durumu iyi olan şirketlerin kontrollü gaza basmasını doğru bulurum.

“ENERJİ YATIRIMLARIMIZ VE ARAYIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR”

MÜŞFİK YAMANTÜRK GÜRİŞ HOLDİNG YKB

Olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe enerjide frene basmayı düşünmüyoruz. Ağırlıklı olarak yurt dışında enerji yatırımlarımız ve arayışlarımız devam ediyor. Ukrayna’daki savaşa rağmen yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Balkanlar’da da enerjiyle ilgili iş geliştirmeye devam ediyoruz.