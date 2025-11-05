“Öncü Şirketlerden Biri Olacağız”

Dijital dünyada içerik üretiminin dili hızla değişiyor. Cep telefonlarının doğal ekran oranı 9:16, bugün küresel ölçekte hikaye anlatımının ve içerik üretiminin merkezine yerleşmiş durumda. Capital dergisinin de ülke yayın hakkını elinde bulunduran Türkiye’nin en büyük dergi ve dijital yayıncılık şirketi BigMedia’nın dijital platformu BMag, bu yükselen trendi sahiplenerek dikey dizileri öne çıkarıyor.

Dijital ekran alışkanlıkları, içerik dünyasında köklü bir dönüşüm yaratıyor. Dünya genelinde kullanıcıların büyük çoğunluğu artık telefonlarını dikey tutuyor ve tüketilen içeriklerin biçimi bu yönelimle birlikte yeniden tanımlanıyor. Kısa, seri ve paylaşılabilir hikayeler mobil çağın yeni standardı haline gelirken dikey diziler hem izleyici ilgisini hem reklamverenlerin odağını hızla üzerine çekiyor.

Capital Dergisi / Ekim 2025

Global pazarda milyarlarca dolarlık hacme ulaşan bu alan, Türkiye’de genç nüfus ve güçlü mobil penetrasyon sayesinde çok daha hızlı büyüme potansiyeli taşıyor. İşte tam bu noktada Türkiye’nin en büyük dergi ve dijital yayıncılık şirketi BigMedia’nın dijital platformu BMag, içerik dünyasının geleceğini şekillendirecek dikey dizileri izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

BMag’in ilk iş ortağı, Türkiye merkezli olmasına rağmen Avrupa ve MENA bölgesinde de aktif olan İki Dakika Creative House oldu. “Dijital çağın dikey dizi atölyesi” olarak tanımlanan stüdyo, kısa bölümlerden oluşan yapımlarıyla yeni nesil ekran kültürünün öncülerinden biri. Şirketin kurucusu İlkin Kavukcu, bu iş birliğine dair, “Biz bu küresel dalgayı çok erken gördük ve stratejimizi dikey dizilere odakladık. Amacımız hem Türkiye’de hem global pazarda öncü olmak. Mobil kullanıcıların hızına uygun, kısa ama etkili yapımlarla izleyiciyi yeni bir ekran deneyimiyle buluşturacağız” diyor.

İki Dakika Creative House Founder İlkin Kavukcu ile dijital medya alışkanlıklarını, yaşanan dönüşümün yarattığı yeni pazar fırsatlarını ve BMag ile yapacakları iş birliklerini konuştuk:

Türkiye’de dijital alışkanlıkların geldiği noktayı biraz rakamlarla paylaşır mısınız? İki Dakika Creative House fikri değişen dijital alışkanlıklarla mı ortaya çıktı?

Türkiye’de internette geçirilen günlük süre ortalama 7 saat 6 dakika. Bu rakam bizi dünya sıralamasında 19’uncu sıraya yerleştiriyor. Aktif internet kullanıcı oranı yüzde 86,5, mobil bağlantı sahibi oranı yüzde 93,8. Sosyal medya kullanıcı oranı yüzde 67,4. En çok kullanılan platformlar Instagram ve TikTok. Kullanıcı başına aylık zaman geçirme oranı Instagram’da 21 saat 24 dakika, TikTok’ta 20 saat 54 dakika. Türkiye’de günlük ortalama mobil ekran süresi 7,5 saati aşıyor ve kullanıcıların yüzde 94’ü telefonlarını dikey tutuyor. Sadece alışkanlıklar değil trendler ve veriler de dikeyin artık sadece bir format değil geleceğin ekranı olduğunu gözler önüne seriyor. Dijitalleşmenin tüm endüstrileri geliştirdiği bir çağdayız. Film endüstrisi de bu değişimden nasibini aldı. Sinema 7’nci sanattı, dikey drama pazarı için ise 7,5 tanımını kullanmak istiyorum. Yatay format sinemanın geçmişini temsil ediyor. Dikey format ise geleceğin anlatı dili haline geliyor. Yani mobil ekranların yönü, içeriğin kaderini belirliyor. Artık içerikler cep telefonlarımızın doğal ekran oranı olan 9:16’ya göre üretiliyor. Bu sadece tüketim alışkanlıklarını değil yepyeni bir ekran kültürünü inşa ediyor. Biz, İki Dakika Creative House olarak Türkiye merkezliyiz ama Avrupa ve MENA bölgesinde de aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. “Dijital çağın dikey dizi atölyesi” ve “yeni nesil kısa dizi ekosisteminin Türkiye’deki ilk oyuncularından biriyiz. Amacımız, mobil kullanıcıların hayatına uygun, kısa, seri ve yüksek erişimli içerikler üretmek. Yalnızca iki dakikalık bölümlerden oluşan yapımlarımızla saatlerce konuşulan, paylaşım değeri yüksek yayınlar ortaya koyuyoruz.

BigMedia ile yaptığınız iş birliği bu noktada nasıl bir rol oynuyor?

BigMedia, Doğan Burda’nın dijital dönüşüm projesi. Moda, ekonomi, kültür-sanat, otomotiv gibi pek çok farklı kategoride içerikleri dijital dünyaya taşıyor. Yakında yayına başlayacak BMag uygulaması ise tüm dergi içeriklerini, arşivlerini ve videolarını tek bir çatı altında topluyor. Biz de İki Dakika Creative House olarak tüm dikey dizi içeriklerimizi ilk olarak BigMedia’nın dijital ekosisteminde izleyiciyle buluşturacağız. Kullanıcıya özel içerik önerileri ve çok sayıda özelliğiyle dikey dizilere erişim daha da güçlenecek.

Dikey dizi pazarının küresel ölçekteki büyümesi nasıl ilerliyor?

Rakamlar çok çarpıcı. Global pazarda dikey dizi endüstrisi geçtiğimiz yıllarda yüzde 3 bin büyüme kaydetti. 2024’te 214 milyar dolar olan pazarın 2033’e kadar 574 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Dünyanın önde gelen dikey dizi platformlarından ReelShort, 2023’te 3,4 milyon indirilirken 2024’te bu sayı 37 milyona ulaştı. ABD’de 215’in üzerinde mini drama uygulaması aylık 100 milyon dolardan fazla gelir elde ediyor. Örneğin Hindistan’da 547 milyondan fazla OTT kullanıcısı var ve büyük kısmı mobil öncelikli içerikleri tercih ediyor. Orada yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni bir pazar potansiyeli mevcut. Benzer şekilde birçok ülkede genç nüfusun hızlı tüketim alışkanlıkları bu formatı destekliyor. Bu yüzden dikey drama, sınırları olmayan bir büyüme fırsatı sunuyor. 2025 sonunda dikey dizilerin küresel ölçekte 360 milyar dolarlık bir pazara erişmesi öngörülüyor.

Türkiye’nin genç nüfusu bu pazarda nasıl bir avantaj sağlıyor?

Türkiye nüfusunun yüzde 54’ü 35 yaşın altında. Gençler arasında dikey video tüketimi yüzde 85’e ulaştı. Kadın kullanıcı oranı da yüzde 51 civarında. Bu demografi, hızlı, kısa, yoğun ve samimi içeriklere yöneliyor. Dolayısıyla Türkiye dikey diziler için çok verimli bir pazar. Zaten 2025’te Türkiye’de dijital reklam harcamaları 2 milyar doları aştı ve bu bütçenin büyük kısmı mobil video içeriklere yöneliyor. Bu da bize hem mobil alanda hem dikey olarak üretilen içeriklerin daha hızlı büyüyeceğini gösteriyor. Özellikle Z ve Y kuşağı, mobil cihazı birincil ekran olarak görüyor. Uzun ve geleneksel yapımlar yerine, daha kısa, daha yoğun ve paylaşılabilir içerikleri tercih ediyorlar. İşte dikey dizi formatı tam olarak bu kitleye hitap ediyor.

Peki izleyiciler dikey dizileri neden bu kadar seviyor?

Dikey dramaların başarısının birkaç sebebi var. Kahve içerken, metro beklerken bile bir bölüm izlenebiliyor. 1-2 dakikada bir kriz ve çözüm gördüğünüz için sürekli devam etme isteği uyandırıyor. Yakın plan çekimler izleyiciyle karakterler arasında kişisel bir bağ kuruyor. TikTok gibi platformlarda izleyici sadece tüketici değil yorum yapıyor, remiksliyor, hikayeye katılıyor. Bu da kullanıcıya eski usül web alışkanlıkları yerine içeriğe dahil olabildiği duygusunu aktarabildiği, paylaşıma ve etkileşime katılabildiği bir ortam sağlıyor.

Siz bu alanda neler yapıyorsunuz?

Biz mobil kullanıcıların hızlı tüketim alışkanlıklarına uygun ama aynı zamanda duygusal bağ kurduran yapımlar üretiyoruz. Tüm içeriklerimiz ortalama 2 dakikalık bölümlerden oluşuyor. Drama, komedi, romantik ve gençlik gibi farklı türlerde projeler geliştiriyoruz. Ortalama 100 dakikalık ama mikro bölümlere bölünmüş dizilerimiz de var. 20 yılı aşkın yapımcılık deneyimimizle izleyicinin “parmak hareketi kadar hızlı ama kalıcı” içerikler izlemesini hedefliyoruz. Ayrıca markalara da sadece reklam değil hikayenin organik bir parçası olma fırsatı sunuyoruz. Dikey dizi pazarı reklamverenler açısından da çok önemli bir fırsat. Globalde dikey reklamların tamamlanma oranı yatay reklamlardan 9 kat daha yüksek. Türkiye’de de reklamverenlerin bütçeleri giderek mobil videoya kayıyor. Üstelik biz içeriklerin içine “hikaye odaklı ürün yerleştirme” çözümleri entegre ediyoruz. Geleneksel mecralarda gerçekleştirilen çoğu reklam modelini uygulayabildiğimiz gibi mobil tüketime uygun çok sayıda reklam modelimiz de var. Böylece markayı, izleyicinin gözünde hikaye akarken görebileceği ve telefon göz mesafesinde izleyebileceği birçok yöntemle tüketicisine ulaştırıyoruz. Ayrıca yeni nesil altyazılar ve içerik içi nüanslarla markaların hedef kitlesiyle daha kişisel, daha samimi bir bağ kurmasını sağlıyoruz. Türkiye’de yapılan araştırmalar, izleyicilerin yüzde 72’sinin YouTube reklamlarının satın alma kararlarını etkilediğini ortaya koyuyor. Bu nedenle biz de içeriklerimize nüans, bağlam ve topluluklara özel espriler katarak daha derin bağlar kuruyoruz.

İzleyici profili hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şu anda en büyük izleyici grubumuz 25-45 yaş arası. Kadın erkek oranı dengeli. Kısa, çarpıcı ve duygusal içerikler özellikle genç izleyici arasında çok popüler. YouTube Shorts, Reels ve TikTok bu dönüşümü hızlandırıyor.

“İKİ YENİ DİKEY DİZİYLE YAYINA ÇIKACAĞIZ”

“HİKAYE BİÇİM DEĞİŞTİRİYOR”

Sinemaların üç yıl vizyonda kalan filmlerinden, metroda iki dakikada izlenen mini dizilere uzanan yolculuk bize şunu gösteriyor: Hikaye anlatımı biçim değiştiriyor ama hikayelerin gücü kaybolmuyor. Biz İki Dakika Creative House olarak bu dönüşümün merkezindeyiz. Hem Türkiye’de hem globalde vertical drama alanında öncü oyunculardan biri olmayı hedefliyoruz. Çünkü biz dikey ekranı sadece bir format değil geleceğin hikaye anlatıcılığının sahnesi olarak görüyoruz.

“KÜRESEL DALGAYI ERKEN GÖRDÜK”

Bu küresel dalgayı çok erken gördük ve stratejimizi dikey dizilere odakladık. Mobil kullanıcıların hızlı tüketim alışkanlıklarına uygun, aynı zamanda duygusal bağ kurdurabilen içeriklerle ekim ayında iki yeni dizimizle yayına çıkacağız. Bunlardan biri Türkiye’nin en yüksek prodüksiyonlu dikey dizisi olacak. Daha başlamadan merak uyandırması bizim için çok sevindirici. Yine ekim ayında Cannes’da düzenlenecek dünyanın en prestijli içerik endüstrisi fuarında hem Türkiye’nin dikey dizi dünyasındaki yerini hem potansiyelimizi anlatma fırsatı bulacağız. Amacımız sadece Türkiye’de değil global pazarda da vertical drama alanında öncü şirketlerden biri olmak.