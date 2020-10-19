Hibrit model dönemi

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Ne tamamen ofisten ne de evden çalışma sisteminden kopmak isteniyor. Her ikisinin birlikte uygulandığı “hibrit” modeller öne çıkıyor. Dönüşümlü çalışma, esnek saat ve kademeli işe dönüş ise şu anda izlenen modeller arasında başı çekiyor. Holdinglerin çoğu pandemi bittiğinde ofis çalışanlarının haftada bir gün uzaktan çalışabileceği bir model üzerine çalışıyor.

CEO’lar pandemi sonrasının çalışma düzeninin ne olacağı konusunda kararsız. Microsoft CEO’su Satya Nadella evden çalışmanın sürdürülebilir olmadığını söylerken Twitter CEO’su Jack Dorsey evden çalışma düzenini kalıcı hale getirdiğini açıkladı. Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt ise gelecekte ofis ve uzaktan çalışmanın bir arada uygulandığı hibrit çalışma modellerinin kullanılacağını belirtiyor. Microsoft’un 6 ülkede 2 binin üzerinde çalışanla yaptığı Harris Poll anketi pandemi bittikten sonraki çalışma modelinin büyük olasılıkla yüz yüze ve uzaktan çalışmanın karışımı olan hibrit model olacağını ortaya koyuyor. Ankete katılanların yüzde 71’i pandemiden sonra en azından yarı zamanlı olarak evden çalışmaya devam etmek istiyor. İK yöneticileriyle yaptığımız “Yeni Çalışma Modelleri” araştırması pandemi sonrasında kısmen evden çalışmanın devam edeceğini evden ve ofisten çalışmanın birlikte uygulandığı hibrit modellerin kullanılacağını gösteriyor.

EVDEN ÇALIŞMAYA DEVAM

Post COVID sürecinde İK’nın en önemli gündemi yeni çalışma yöntemleri bulmak. PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, pandemi döneminde uzaktan çalışmayı uygulayan ve verimlilik kaybına uğramadan çalışan şirketlerin post COVID döneminde de buna devam ettiğini belirtiyor. Pandemi döneminde ofis çalışanları için uzaktan çalışma modelini hayata geçirdiklerini belirten Tüpraş İK Direktörü Ahmet Aksoy, buna devam edeceklerini söylüyor. Aksoy, pandemi bittiğinde ofis çalışanlarının haftada bir gün uzaktan çalışabileceğini belirtiyor. Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu da pandemi döneminde geçtikleri uzaktan çalışma modeline bazı iş kollarında devam edeceklerini belirtiyor. Tiryakioğlu, bu sayede hem ciddi maliyet avantajı sağlamayı hem performans ve motivasyon artışı öngörüyor. Mart-haziran döneminde evden çalıştıklarını, normalleşmeyle yavaş ve kontrollü bir şekilde ofise döndüklerini belirten Adel Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Büyükçolak da pandemi sonrasında mekan bağımsız esnek çalışma modelleri geliştirmek için çalıştıklarını söylüyor. Büyükçolak, “Çalışan anne ve babaların ihtiyaçlarını gözeterek yeni modeller üzerine çalışıyoruz” diyor.

HAZIRLIK YAPTILAR

Pandemiden çok önce uzaktan çalışmaya geçen şirketler COVID döneminde bunun faydasını gördü; hızlı ve sorunsuz şekilde yeni modele geçti. Dell Technologies tam 11 yıl önce mobil ve esnek çalışma ortamı sağlayan Bağlantılı Çalışma Programı’nı hayata geçirirken pandemi öncesinde iş gücünün yüzde 65’inin çalışma esnekliğinden yararlanmasını sağladı. Şirketin Türkiye ülke müdürü Işıl Hasdemir, esnek çalışma modelini geliştireceklerini belirterek “Uzaktan çalışma modellerimizi Türkiye’deki farklı şirketler için de uygulanabilir hale getirmeye çalışıyoruz” diyor. Salgın öncesinde haftada bir gün home-office uygulayan Mercedes-Benz Türk’te de uzaktan çalışma modeli devam ediyor. Bu alandaki teknolojik altyapı ve eğitimleri çok öncesinden tamamladıklarını söyleyen Mercedes-Benz Türk İK Müdürü Betül Çorbacıoğlu, “Pandemi sonrası için akıllı ofis de dahil olmak üzere farklı çalışmalarımız sürüyor” diyor. 2 yıldır haftada 3 gün esnek saatli çalışma modelini uygulayan TSKB’de geçen yıl uzaktan çalışma denemeleri başladı ve bu sayede pandemi döneminde banka çalışanlarının tamamına yakını sorunsuz şekilde evden çalışmaya geçti. Bankanın İK müdürü Melis Çakıroğlu, ‘Yeni normalde yüzde 80 evden çalışmaya devam ediyoruz. Bazı departmanlarımız iş süreçlerine bağlı olarak dönüşümlü ofise geliyor” diyor. Çakıroğlu, üzerinde çalıştıkları hibrit çalışma modelini 2021’de hayata geçirmeyi planladıklarını söylüyor.

ESNEK SİSTEMLER

Pek çok büyük grup ve şirket pandemi sonrası dönem için hibrit çalışma modeli geliştiriyor. Hibrit çalışma modeline geçtiklerini söyleyen Türk- Traktör İK Direktörü Osman Özdemir pandemi öncesindeki esnek çalışma modelini gözden geçirdiklerini, uygun bölüm ve işler için hibrit çalışma modeli alternatiflerini araştırdıklarını belirtiyor. Özdemir, “17 Temmuz’da ofis çalışanları için haftada en az bir gün evden çalışabilme modelini kalıcı hale getirdik” diyor. Mart-haziran arasında evden çalışmanın uygulandığı LC Waikiki’de haziran ayından bu yana hibrit modelle çalışmaya devam ediliyor. Önümüzdeki dönemde bu modele devam edeceklerini belirten LC Waikiki Merkez İK Direktörü Hande Özdağdeviren, “Yoğun şekilde ofise gelmesi gereken ekipler ofis çalışmalarını planlıyor. Kısmen gelmesi gereken ekipler dönüşümlü olarak geliyor ve hiç gelmeden işlerini yürütebilecek ekiplerse uzaktan çalışıyor” diyor. AlternatifBank, temmuz ayında normalleşme süreciyle AlterFlex adını verdiği uzaktan çalışma ve esnek mesai saatlerini kapsayan hibrit modele geçti. Hazirandan bu yana kademeli şekilde ofislere dönmeye başladıklarını söyleyen AlternatifBank İK Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşçı Firuzbay, “Yeni çalışma modelimiz AlterFlex’de çalışanlarımız haftada bir ortak günde uzaktan çalışırken, mesai saatlerini kendileri seçebilecek” diyor. Firuzbay, yeni çalışma modellerinin detaylarını şöyle paylaşıyor: “Tüm genel müdürlük çalışanlarımız çekirdek saat olarak belirlenen 10:00- 16:00 arasında ofiste ya da online olacak şekilde çalışacak. Mesai başlangıç ve bitiş saatlerini öğle yemeği dahil toplam 9 saate tamamlayarak esnetmek mümkün olacak.”

DÖNÜŞÜMLÜ SİSTEM

Haziranda başlayan normalleşme süreciyle şirketlerin bir kısmı dönüşümlü olarak uzaktan çalışmaya devam ediyor. Saha çalışanları hariç 18 Mart-4 Haziran arasında tüm süreçlerini uzaktan çalışma modeliyle yöneten Doğuş Otomotiv’de hazirandan ağustosa kadar dönüşümlü olarak yüzde 30 kadronun ofisten çalıştığı, diğer çalışanlarınsa uzaktan çalışmaya devam ettiği model uygulandı. Doğuş Otomotiv İK ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü Ela Kulunyar bu modeli ağustosta yüzde 50 uzaktan dönüşümlü çalışma modeliyle değiştirdiklerini belirtiyor. Kulunyar, “Haftanın 1 veya 2 günü ofis çalışanlarının uzaktan çalışabilecekleri bir model üzerinde çalışıyoruz” diyor. Hepsiburada’da ise haziranda ilk olarak üst yönetim dönüşümlü şekilde ofiste çalışmaya başladı. İşe dönüş planının şu an için üst düzey yönetimi kapsadığını belirten şirketin strateji ve iş destek grup başkanı Murat Büyümez, önümüzdeki dönemde ofise kademeli geri dönüş uygulayacaklarını söylüyor. Büyümez, “İşbaşı yapacak çalışanlara antikor testi yaptırıp sağlıklarını düzenli takip ediyoruz” diyor. Mart-haziran döneminde evden çalışılma uygulaması yapan Kibar Holding’de dönüşümlü çalışma modeli uygulanıyor. Kibar Holding İK Grup Başkanı Şennur Kuru, “Dönüşümlü çalışma döneminin bitmesinden sonra esnek çalışma uygulamamızı hayata geçirmeyi planlıyoruz” diyor.

NASIL OLACAK?

Schneider Electric Türkiye pandemi sürecinde çalışanların çalışma alanlarını kendilerinin seçmesini sağladı. 17 Ağustos’ta yeni çalışma modeline geçtiklerini söyleyen şirketin Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İK Genel Müdür Yardımcısı Yıldız Esteya Hayim, “Çalışanlarımız departmanlarının dinamiklerine göre yüzde 10 oranında ofiste çalışmaya başladı. Bu oranı önce yüzde 30, daha sonra yüzde 50’ye çıkaracağız” diyor. 1 Haziran’da mağazalarını yeniden açarak normalleşme sürecine kademeli olarak giren Beymen Grup’ta da merkez ofiste kısmi çalışma modeli devam ediyor. Fiziken ofiste bulunması zorunlu olmayan departmanların evden çalıştığını söyleyen Beymen Grup CHRO’su Banu Cengiz, çalışanların sağlığının ön planda olacağı ev ve ofis çalışmalarının birlikte yönetileceği yeni bir modele geçiş yapacaklarını söylüyor. Abdi İbrahim’de de pandemi sonrası dönemin çalışma modelleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Abdi İbrahim İK Genel Müdür Yardımcısı Hakan Onen, hekim ve eczacıların ihtiyaçlarından yola çıkarak kurdukları inovasyon grubunun yeni iş modeli üzerinde çalıştığına dikkat çekiyor. Kripto para şirketi Paribu’nun İK Uzmanı Kevser Yıldırım da yeni çalışma modeliyle ilgili başarılı uygulamaları incelediklerini belirterek “İlk alternatifimiz departmanların kısmi ve sırayla ofiste çalışması. Bu modeli uygularken mesai saatlerinde değişiklik yapmayı düşünüyoruz” diyor.

VERİMLİLİK ARTIYOR

Uzaktan çalışma ve esnek çalışma modellerinin ofis kullanımını azaltıp kira maliyetlerini düşürmekten çalışan verimliliğine doğal kaynaklarının korunmasından ulaştırma kaynaklı kirliliğin azaltılmasına kadar birçok yararı bulunuyor. Martta başladıkları evden çalışma uygulamasına 31 Aralık’a kadar devam etme kararı aldıklarını söyleyen Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Süreçlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hande Yalgın yeni çalışma modellerinin çalışan verimliliğini artırdığını, ayrıca önemli miktarda tasarruf sağladıklarını belirtiyor. Pandemide verimli çalıştığını düşünen Logoluların oranının yüzde 90’a yakın olduğunu belirten Yalgın, evden çalışmayla sağladıkları tasarrufu şöyle anlatıyor: “Ofislere ulaşmak için yolda geçirdiğimiz 31 bin 200 saati sevdiklerimize ve kişisel gelişimimize ayırabildik. Ofise gelmek için yolda geçirdiğimiz 1.344.800 km’lik yolu kat etmek zorunda kalmadık. Bu sayede 222,2 ton karbon sera gazı salımının önüne geçtik. Ofis kullanımı sırasında harcayacağımız 6,8 ton kağıdı tasarruf ettik.” Dell Technologies Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir de esnek çalışmanın çalışanların en verimli olduğu yerde ve zamanda çalışmalarını teşvik ederek ofis alanından maksimum düzeyde faydalanma sağladığını söylüyor. Tüpraş İK Direktörü Ahmet Aksoy da uzaktan toplantıların verimliliği artırdığına kararlara katılımın bu toplantılarda daha fazla arttığına dikkat çekiyor.



“HİBRİT MODELE GEÇİYORUZ”

NURSEL ÖLMEZ ATEŞ / BORUSAN HOLDİNG İK GRUP BAŞKANI



KADEMELİ DÖNÜŞ Ofis çalışanlarımız için yüzde 25, 50 ve 75 oranında kademeli olarak ofise dönecekleri bir plan hazırladık. 2020 sonuna kadar hedefimiz grup şirketlerimizde hibrit yapıyı benimseyerek, profil segmentlerine uygun farklı çalışma düzenine geçmek.

2021 PLANI Önce rolleri segmente edecek, sonra grup genelinde ortak kullanılacak yönetişim ve çalışma prensiplerini belirleyeceğiz. 2021 ise değişimin kurum kültürü, liderlik, performans yönetimi ve ücretlendirme süreçlerine olan etkilerini detaylandırmakla geçecek.













MELISSA GEE KEE / UNILEVER TÜRKİYE, ORTA ASYA VE İRAN İK BAŞKAN YARDIMCISI



EVDEN ÇALIŞMA 16 Mart’ta yaklaşık 2 bin çalışanımız evden çalışma modeline geçti. Altyapı olarak hazırlıklı olduğumuz ve halihazırda ekosistemimizin bir parçası olan bu modelin uygulanmasında sorunla karşılaşmadık. Pandemi bittikten sonra hem işletme hem bireylerin artan oranda daha yenilikçi esnek çalışma modellerine yöneldiklerini göreceğiz.

HAFTADA 2,6 GÜN Çalışanlarımız haftada ortalama 2,6 gün evden çalışmaktan mutlu. Bu, çalışanları işe gidip gelme derdinden kurtarırken sosyal mesafenin korunmasını sağlıyor. Ayrıca dikkat dağıtan unsurları azaltarak odaklanma süresini artırıp iş yaşam dengesini koruyor.











ŞEBNEM BEZMEN / DOĞAN HOLDİNG İK’DAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

“ÇALIŞANLAR VERİMLİ BULUYOR”



UZAKTAN ÇALIŞMA Hazirana kadar tüm şirketlerimiz uzaktan çalıştı. Hazirandan sonra kademeli olarak ofislerimize geri döndük. Anahtar rollerde bulunan arkadaşlarımızla daha sıkışık alanlarda çalışan arkadaşlarımız evden çalışmaya devam ediyor. Genelde haftadan haftaya dönüşümlü uygulamayı doğru buluyoruz.

VERİMLİLİK Düzenlediğimiz COVID-19 deneyim anketi sonuçlarına göre çalışanlarımızın yüzde 67,8’i uzaktan çalışmayı verimli bulduklarını belirtti. Önümüzdeki günlerde esnek/ uzaktan çalışma ve yeni çalışma modelleri gündemimizde olmaya devam edecek.







