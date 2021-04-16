Konut fiyat endeksinde yeni zirve

Şubat'ta konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 30,8 artış kaydetti. Konut fiyatlarında reel artış ise yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

Böylelikle 2020 yılı başından bu yana konut fiyatlarında görülen enflasyon üzeri seyir Şubat ayında devam etmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksine göre İstanbul'da konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 arttı. Ankara'da bu artış ise yüzde 29,1 olarak kaydedildi. İzmir'de Şubat'ta konut fiyatlarının ise yıllık olarak yüzde 32,3 arttığı kaydedildi.

Şubat'ta konut satışları yüzde 31,6 düşmüştü

Şubat'ta Türkiye'de konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 düşüş kaydetmişti.

Verilere göre Şubat ayında 81 bin 222 konut satıldı. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,5 azalış göstererek 14 bin 669 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 174 konut satışı ve yüzde 21,6 pay ile ilk sırada yer aldı.