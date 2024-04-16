“Kurumsal kimliğe saygılı mekanlar tasarlıyoruz”

G Design iç mimarlık markasının kuruluş öyküsü nasıl?

İç mimarlık ve inşaat sektörünün 2010 yılından beri içindeyim. Ülkemizde üzerinde ilk defa benim araştırma yapıp tez yazdığım bir konu olan kurumsal kimlik ve marka tasarımının iç mekan yansımaları üzerine çalışmalar yaptıktan sonra kamusal alan tasarımlarına yöneldim. Beş yıl önce de kendi şirketimi açmak üzere adımlarımı attım. Sektör fark etmeksizin markaların mekanlarını tasarlamaya da bundan sonra başladım. Lastik servisi ve mağazası, üçüncü nesil kahveci, kapı mağazası, yapı ofisi, kuaför, güneş enerjisi ofisi, restoran, cafe, oto yıkama servisi, spor salonu, güzellik merkezi gibi birçok farklı sektör için mekan tasarladım. Tüm bu mekanların kendi içinde ayrı işleyiş dinamiklerini ve gereksinimlerini araştırdıktan sonra tasarımlarımı marka kimliği üzerine kurguluyorum. Aynı zamanda bazı üniversitelerin iç mimarlık bölümlerinde kurumsal tasarım ve markalaşmanın iç mekanlar üzerine etkilerini anlattığım seminerler veriyorum.

Bugün iç mekanlarda markalar adına ne yapıyorsunuz? Nasıl bir değer yaratıyorsunuz?

Her firmanın kurumsal kimliği kendine özeldir. Biz de yönetimekanları tasarlarken markaların kuruluş hikayelerini, güçlü yönlerini ve kurumsal felsefelerini baz alarak iç mekanlar oluşturuyoruz. İnsanlar hayatlarının yaklaşık üçte birini çalışma alanlarında geçiriyor. Yaşam alanı haline gelen iş yerlerinin, fonksiyonel olarak doğru kurgulanmış olması hayati önem taşıyor. Görsel anlamda da psikolojiyi olumlu yönde etkilemesini sağlayan tasarımlar yapıyoruz. Böylece hem mekana gelen alıcıların algısını alışverişe yönlendiriyoruz hem de çalışanlar için çalışma alanlarındaki verimliliği en üst seviyede artırmış oluyoruz.

Markalar için mekan tasarlarken nelere dikkat ediyorsunuz?

En önemli kriter, marka kimliğinin bütünlüğünü korumak. Uzmanlığım sayesinde markaların karakter özelliklerini mekana yansıttığım için müşterinin algısını markanın kurumsal kimliğiyle bütünleştirebiliyorum. Bu sayede markanın istediği hedef kitleyi belirleyip müşteri üzerinde bırakmak istediği etkiyi mekanda yaşatıyorum. Dolayısıyla müşteri ya da alıcıların bilinçaltındaki algısını pozitif yönlendiriyorum. Marka kimliğini analiz edip özelliklerini sadece renk olarak değil form, doku ve işlev olarak da mekana yansıtınca, marka hikâyesi mekanıyla bütünleşmiş oluyor. Benim için mekanda renkler kadar dokular ve ışık da çok önemli. Yaratmak istediğim atmosferi bunlara göre belirliyorum. Markaya bağımlı olan tüm insanların, yani çalışacak kişilerin, gelecek müşterilerin, yöneticilerin konforu her anlamda üst düzey olmalı. Havalandırmalar, iklimlendirme sistemleri, sirkülasyon hatları, hatta oturduklarında görecekleri aksesuarları bile özenle tasarlayıp hayata geçiriyoruz.

Firmalar yatırımlarını neden mekanlar üzerinden yapmalı?

Son dönemlerde kurumsal iç mekanlar konusunda farkındalık daha çok arttı. Marka sahipleri, doğru tasarlanmış mekanların satış oranlarını gözle görülür biçimde artırdığının bilincinde. Her marka kendi karakterine göre mekan şeklini alıyor. Ayrıca yeni yapılacak bir şirket binasında ya da açılacak bir franchise markasında tüm yapılacak işlerin önceden projelendirilmesi ve belirlenmesi şirketlerin zararını en aza indirgiyor. Görselle birlikte konfor da çok önemli olduğundan, son zamanlarda mekanlarda akıllı otomasyon sistemleri, yöneticiler tarafından çok kullanılıyor. Deneyim tasarımı kavramı hayatımıza girdiğinden beri mekanın beş boyutlu deneyimlenmesi üzerine çalışıyoruz. Beş boyutlu duyumsama kullanıp mekanda görme, dokunma, ses, koku ve tat duyularını buluşturup firmayla bütünleşmesini sağlıyoruz. Çalışmayı ve yaşamı kolaylaştıracak, mekânda insanları mutlu hissettirecek tüm görsel ve fiziksel dokunuşları yapıp kurumsal kimliğe saygılı mekanlar tasarlıyoruz

HEDEFİMİZDE NE VAR?

“Öncelikli hedefimiz, ülkedeki mekânsal değerlerin dönüşümünde, çevreye duyarlı sürdürülebilir, dijitale uygun ve marka değerlerini gösteren mekânlar tasarlamak. Mevcutta var olan ve görünen yüzünü yenilemek isteyen firmalarla yeni kurulacak olan markalarla çalışmayı amaçlıyoruz. Uluslararası kulvarda iç mimari ve kurumsal mekân tasarımının önemi çoğunlukla anlaşılmış durumda. Biz de şirket olarak ülkemizde bu bilinci artırarak markaların mekânlarını daha yaşanabilir, konforlu, işlevsel ve görsel açıdan marka değerleriyle bütünleşmiş şekilde tasarlayıp insana verilen değeri yaşatmakla birlikte bizimle çalışan firmaların satış oranlarını artırmayı hedefliyoruz.