“Hedefimiz yurtdışı pazar payımızı artırmak”

Bulunduğunuz alanda bugünkü konumunuz nedir? Büyüklük, istihdam, yatırım vb anlamında değerlendirir misiniz? Pazarda nasıl konumlanıyorsunuz?

1957 yılında kurulan Beypazarı Maden Suyu bugün 70 bin m² kapalı alana kurulu tesisinde, saatte 300 bin şişe üretim kapasitesine sahip ve 6 milyar şişelik pazarın 1,5 milyarlık kısmını elinde bulunduran lider maden suyu şirketi konumundadır. Beypazarı Maden Suyu 30 şirketlik pazar içerisinde tek başına tüketimin dörtte birini karşılamaktadır. Sektörümüzde markalaşmayı başarmış, ulusal çapta hizmet veren sayılı firma mevcuttur. Beypazarı Doğal Maden Suyu 7 kıtada, 32 ülkeye ihracat yaparak, sektöründe Türk bayrağını uluslararası arenada lider misyonuyla temsil etmektedir. Sahip olduğu son teknoloji dolum tesislerinin yanında, sektörün satış miktarı açısından da en büyük firması konumundadır.

Firmamızın kapasitesi yıllık iki milyar şişedir. Türkiye’nin en büyük maden suyu şişeleme tesisiyiz. Satış yoğunluğumuz yurt içindedir. Ancak hali hazırda 32 ülkeye aktif ihracat yapmaktayız. Hedefimiz yurt dışı pazar payımızı da artırmaktır. Saatte 300.000 şişe maden suyu dolum hızına sahip tesisimiz sade maden suyunun yanı sıra ürün portföyünde sade maden suyunun yanı sıra limon, elma, çilek, mandalina, vişne, nar, karpuz-çilek, mango-ananas, karadut-frenk üzümü, C+ Limon ve fesleğen-limon aromalı maden suyu ve gazoz da bulunan Beypazarı Maden Suyu 13 farklı ürününü yaygın dağıtım ve bayi ayının dışında online platformlarda da tüketicisine ulaştırmaktadır.

Sektör ve şirket olarak 2024 yılı nasıl geçiyor? Bulunduğunuz pazarı da değerlendirerek bu yıl nasıl kapanır? Nasıl bir büyüme ve performansla yılı kapatmış olacaksınız?

Sağlık bizim için önemli bir konu olduğundan, yeni ürün planlamamızı yaparken sağlığa faydalı olacak ve bizim çizgimizi bozmayacak yenilikler yapmaya çalışıyoruz. Şu an için gazoz dâhil 12 çeşit meyve aromalı maden suyumuz vardır. 2024 projesi olarak da maden suyunun mineral zenginliğini vitaminlerle güçlendirerek, yine %100 doğal maden suyundan üreteceğimiz sağlık dolu bir içecek üzerine çalışmaktayız.

2024 yılında bazı yabancı menşeli markalara uygulanan boykot ve tepki nedeniyle yerli markalara olan ilginin arttığı bir süreç yaşandı. Bu süreçte pek çok yerli üretici gibi Beypazarı Maden Suyu da yerli markaları tercih eden tüketiciler tarafından özellikle talep edildi. Bu süreç satışlarımızın artmasını etkileyen faktörlerden birisi oldu.

Bunun yanında yüksek enflasyonun seyrettiği bu günlerde uzun tahsilat süreleri maden suyu sektörü gibi düşük kar marjları ile çalışan firmaları ciddi anlamda zorlamaktadır. Markamızın yıllık hedeflerine ulaşmasını sağlamak için, ekonomik konjonktürü doğru okumaya çalışarak yatırım, üretim ve finansman modellerimizi devamlı güncelliyoruz.

Beypazarı Maden Suyu’nun gündeminde yeni yatırım var mı?

Sektör lideri olarak sektöre yön verecek yatımlar daima gündemimizde. Dünyadaki ve ülkemizdeki trendleri takip ederek yeni nesil ihtiyaçlara ve geleceği ön görerek konumumuzu güncellemeye devam ediyor, yeni yatırım planları yapıyoruz. Bunun yanında tüketicilerimizin sevebileceği yeni lezzetlerin ar-ge çalışmalarını da devamlı bir faaliyet olarak sürdürmekteyiz. Maden suyu tüketiminin artıp bir sofra içeceği haline gelmesiyle birlikte büyük boy şişeye dair tüketicimizden yoğun istek alıyorduk. Bu istek üzerine 0,75 litrelik premium yeni nesil şişelerimizle raflarda yer alma kararı aldık. Premium şişelerimiz maden suyu severlere dizaynıyla da görsel bir deneyim sunuyor. Tasarımıyla tüketicinin gözünde ayrışmayı hedefleyen yeni premium şişemiz, Beypazarı severler için müjdeli bir haber oldu. Premium şişelerimiz çevir-aç kapağı sayesinde uzun süre gazı kaçmadan ve lezzeti değişmeden maden suyunu muhafaza etme kolaylığı da sağlıyor. Kaynağından başlayarak koruduğumuz saflığı, el değmeden bu sofistike, zarif ve rafine bir sadeliğe sahip yeni şişemizde sunarak tüketicimizin gözünde ayrışmayı ve kalbinde edindiğimiz yeri derinleştirmeyi arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de inovasyon planlarımızı hayata geçirmeye ve tüketicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Teknolojik altyapının yanı sıra ürün yelpazemize yeni lezzetler katmak için trendleri takip ediyor, yeni nesil tatları maden suyu sağlığı ile birleştirerek halkımızın beğenisine sunmayı amaçlıyoruz

Kısa ve orta vade için nasıl planlarınız var? Bu planları yatırım, büyüme ve Pazar açısından değerlendirir misiniz?

Firmamız Türkiye’nin en büyük maden suyu şişeleme tesisi olduğu için ciromuzu oluşturan temel unsur şişe alımımızdır. Şişe alımlarımız yatırımlarımızla doğru orantılı olarak artmaktadır. Son 4 senede 2 adet KRONES marka maden suyu cam şişe dolum hattı aldık. Mevcuttaki hatlarımızın da kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Her sene %30 büyüme hedefimiz vardır. Günde en az 2 şişe” sloganıyla yürüdüğümüz yola; Amerika, Sudi Arabistan, Fransa, Katar, Kuveyt, Almanya, Avusturya gibi 7 kıtada, 32 ülkeye sağlık ihraç ederek devam ediyoruz. Ulaştığımız her yerde bizi tercih eden milyonlarca insanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz, hak ettiğimiz başarıların arkasındaki en büyük gücümüzün bize inanan insanımız olduğunu biliyoruz. Bu yüzden biz, küçük yeşil bir şişe gördüğünüzde akla gelen tek marka olmanın adıyız.

Kaynağından başlayarak koruduğumuz saflığı, el değmeden bu sofistike, zarif ve rafine bir sadeliğe sahip yeni şişemizde sunarak tüketicimizin gözünde ayrışmayı ve kalbinde edindiğimiz yeri derinleştirmeyi arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de inovasyon planlarımızı hayata geçirmeye ve tüketicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Teknolojik altyapının yanı sıra ürün yelpazemize yeni lezzetler katmak için trendleri takip ediyor, yeni nesil tatları maden suyu sağlığı ile birleştirerek halkımızın beğenisine sunmayı amaçlıyoruz.