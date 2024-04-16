“Üst segmentte ilk tercih edilen olmak istiyoruz”

Mehmet Sancak ve Mimar Melih Keşoğlu tarafından kurulan Meksa, perakende satışlardan üst segment projelere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

Adını ‘Mekân Sanatı’ndan alan Meksa Yapı, sektörde 18 yıl profesyonel üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip Yüksek Mühendis Mehmet Sancak ile Mimar Melih Keşoğlu tarafından kuruldu. “Gerek yurt içinde gerek yurt dışında teslim ettiğimiz işlerle birlikte hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için planladığımız süreçte doğru ve emin adımlarla ilerliyoruz” diyen Mehmet Sancak ve Melih Keşoğlu ile konuştuk:

Meksa Yapı’yı kısaca tanıyabilir miyiz?

Elimizin değdiği mekanları alanımızda sanata dönüştürme ilhamıyla 2016’da yola çıktık. Bünyemizde bulunan tüm markalarla bu doğrultuda çalışıyoruz. Kalite algısı yüksek konut projelerine ve perakende müşterilerimize çözüm ortağı oluyoruz. Diğer taraftan yine konutlarda banyo dolapları, vestiyer ve giyinme odası çözümleriyle birlikte okul, hastane, ofis ve otel projelerinde ahşap işleri tasarım ve uygulamaları yapıyoruz. İç Anadolu ve İstanbul Avrupa Yakası distribütörü olduğumuz Gante Mutfak&Kapı markası dışında Siemens, Krono Original, Electrolux, Blanco, Elica, Nuevo, MasPower, La Sommelière ve Meksa Çelik Kapı gibi sektördeki önde gelen markalarla kurduğumuz iş birliklerimiz sayesinde Türkiye’nin her yerine hizmet götürebiliyoruz

Çevreci ürünlere bakış açınız nasıl? Bu konuda nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konuları son derece önemli. Her bireyin ve her işletmenin bu konuda sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. İş birliği yaptığımız markalar ve projelerinde yer aldığımız büyük inşaat şirketleri de bu konulara oldukça duyarlı. Hem çevresel etkileri azaltmak hem gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için kritik öneme sahip bu konuda bakış açımız, çevreci ürün kullanımına öncelik vermek ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmektir.

Uzun vadede şirketinizi nerede görmek istiyorsunuz?

Gerek yurt içinde gerek yurt dışında teslim ettiğimiz işlerle birlikte hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için planladığımız süreçte doğru ve emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz ise kalite ve fonksiyon beklentisi olan üst segment projelerin akla ilk gelen tercihi olmak. Ayrıca Ankara’dan sonra İstanbul Florya’da yeni şubemizi hizmete soktuk. Farklı iller için yeni satış noktalarımızla sunduğumuz ürünleri, ağımızı genişleterek müşterilerimizle buluşturma hedefindeyiz.

NEDEN FARKLIYIZ?

“Sadece satış hizmeti vermiyoruz. Bünyemizdeki mimar ve iç mimarlarımızla kişiye özel tasarımlar yapıyor, en fonksiyonel ve en şık tasarımı bulmadan uygulamaya geçmiyoruz. Bir mekâna girdiğinizde kalite algısını en fazla üç saniyede algılarsınız. Bu algıyı oluşturmak için öncelikle kullanıcının ihtiyaç, beklenti ve yaşam tarzını çok iyi analiz ediyoruz. Bu bilgileri doğru malzeme seçimleri ve tecrübeyle bir araya getirerek başarıya ulaşabiliyoruz. Bizi farklıkılan en önemli özelliğimizin bu olduğunu söyleyebiliriz.”