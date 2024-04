“Yeni ortağımızla globale açılacağız”

MİA Teknoloji, 2006 yılında Ali Gökhan Beltekin, Mehmet Cengiz Bağmancı ve İhsan Ünal olmak üzere 3 bilgisayar mühendisi tarafından Ankara’da kuruldu. 160’dan fazla kişiyi istihdam eden şirketin, Ankara merkez ofisinin yanı sıra ABD, Katar ve Fas’da ofisleri bulunuyor. Kimlik tanıma ve doğrulama, siber güvenlik, mobilite, akıllı trafik yönetim sistemleri gibi alanlara yönelik teknoloji geliştiren şirket inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Kasım 2021’de borsada halka arz olan MİA Teknoloji, 2023 yılını 1.4 milyar TL ciro ile kapattı. Geçtiğimiz şubat ayında ABD’li bir firmayla 90 milyon dolarlık bir anlaşma yapan şirket, bu iş birliğiyle 46 milyon dolar gelir elde edecek. MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Ünal ile şirketini ve hedeflerini konuştuk:

Geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli yatırımcı bir firmayla bir anlaşma imzaladınız. Bu sürece dair bilgi verir misiniz? Hedefinizde ABD dışında hangi pazarlar var?

Yaklaşık 1,5 yıllık bir ortaklık süreci geçirdik. Burada finansal, operasyonel, teknik ve hukuk süreçleri tamamlanmış oldu ve imzalar atıldı. Bizim için tabii ki büyük gurur. Karşınızda milyar dolarlık büyüklükte, 100’ün üzerinde şirketin sahibi global anlamda büyük bir şirket var. Aslında bizi isteyen 3 büyük firma vardı. Ama biz ilk günden beri ABD’li şirketi istiyorduk. Çünkü ilk etapta 2 büyük pazar hedefimiz var. Birinci hedef, yaşlı nüfusun yoğun olduğu ve doğal olarak sağlık harcamalarının yüksek olduğu Kuzey Amerika Bölgesi. Bu bölge için Telehealth ile evde bakım hizmetiyle ilgili sağlık ürünlerini pazara çıkarmak istiyoruz. İkinci büyük hedef ise MENA bölgesi dediğimiz Orta Doğu pazarı. Burada ABD’nin milyar dolarlık çerçeve anlaşmaları var. Bu anlaşmalar güvenlik, sağlık, eğitim gibi kalemlere ayrılıyor. Sadece bizi ilgilendiren kısımlar bile birkaç milyar dolar ve en önemlisi bütçesi hazır işler bunlar. Yani aslında bu imza büyük bir başlangıç bizim için. Şimdiye kadar çok çalışıyorduk ama artık daha çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü bu bizim için dev bir fırsat.

Nasıl bir fırsat?

Artık global pazara açılan bir kapımız var ve MİA Teknoloji tam bir Ar-Ge firması. Yapacağımız Ar-Ge çalışmalarını bu ortaklık üzerinden global pazara açabileceğiz artık. Tabii ki bu fırsatı yerli pazarda güzel Ar-Ge projeleri olan firmalar için de kullanacağız. Yani fırsat gördüğümüz bazı yazılım firmalarını bu süreçte satın alabiliriz. Burada 2 önemli gelir beklentimiz daha var. Birincisi yeni ülkelere kurulacak sistemlerin gerekli entegrasyonları, geliştirmeleri ve bakım-destekleri firmamız tarafından ücretli olarak verilecektir. Bir de Türkiye ofisimiz tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri yine Mia Tech Corporation firmasına fatura edilecek. Bu anlaşmayla sağlık yazılımlarının yurt dışı satış haklarının tamamı Mia Tech Corporation’a geçti. Bu şirketin de yüzde 51’i artık ABD’li yatırımcı şirkete ait. Aslında firma sağlık yazılımlarımızın tamamını istiyordu. Yani istesek sağlık tarafının tamamını satıp çıkabilirdik. Ancak isteğimiz burada ABD’li yatırımcı firmayla global çapta büyümek oldu.

2024 için nasıl hedefleriniz var?

Sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında Tripy markasının gelişimine odaklanıyoruz. Bu bağlamda paylaşımlı elektrikli bisiklet ve elektrikli araç şarj istasyonlarının operasyonlarına ağırlık veriyoruz. Sağlık yazılımları, entegre tesis güvenlik sistemleri ve biyometrik çözümler özelinde de yurt içi ve yurt dışı çeşitli operasyonlar gerçekleştirme hedeflerimiz bulunuyor. Sürükleyici teknolojiler özelinde ürünleştirilen yeni çözümlerimiz aracılığıyla farklı sektörlere nüfus etmeyi planlıyoruz. Yakın gelecekte vizyonumuz, sürekli gelişen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika pazarlarında öncü bir güç olmak. Güçlü bir yerel varlık oluşturmaya ve bu dinamik bölgelerin potansiyelinden faydalanmaya kararlıyız. Merkezimizde, inovasyonla yalnızca bu bölgelerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda işletmelerin ve bireylerin gelişmesine güç veren son teknoloji çözümler yaratmayı hedefliyoruz. Yolculuğumuz burada başlıyor ama hedeflerimiz bölgesel sınırların çok ötesine uzanıyor. Büyümeye ve gelişmeye devam ederken nihai hedefimiz, küresel bir teknoloji lideri olmak, uzmanlığımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi dünyayla paylaşmak ve insanlığın teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmaktır.

MİA Teknoloji, doğayı koruyan çevre ve sağlık dostu projelerde de anlamlı adımlar atıyor. Yeni projeler var mı?

Tripy, ocak ayında İzmir’deki operasyonlarına başladı ve kısa süre içinde başarılı bir şekilde tanıtımını yaptı. İzmir’in birçok farklı noktasında hizmet veriyoruz ve kullanıcılarımızdan aldığımız geri dönüşler doğrultusunda, operasyon süreçlerimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz. Yaz aylarının yaklaşmasıyla hizmet verdiğimiz şehirlerde kullanıcılarımıza yönelik yeni kampanyalar ve etkinlikler planlıyoruz. Bu süre zarfında, farklı sektörlerden öne çıkan markalarla iş birliği fırsatları üzerine görüşmelerimiz devam ediyor. Bu iş birlikleri sayesinde, ödeme ve sürüş süreçlerinde kullanıcılarımız için avantajlar sunarak Tripy’yi daha cazip hale getireceğiz. Tripy’nin sadece bir eğlence aracı değil, bir ulaşım türü olduğunu unutmayın. Tripy’nin, her gün, her saat, her yol durumu için kullanılabilirliğe uygun olduğunu ve diğer taşıtlarla aynı kategoride değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayalım. Tripy, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı ve ulaşım süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Bu yüzden operasyonlarımızı ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Kullanıcılarımızın memnuniyeti ve güvenliği her zaman önceliğimizdir.

“TRIPY İLE BEKLEME SÜRESİ YÜZDE 4,5 AZALIYOR”

DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ

Paylaşımlı elektrikli bisikletlerimiz Tripy, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı hedefliyor. Şehirlerde Tripy ile sadece ulaşım altyapısını değil, düşünceleri de değiştirmeyi amaçlıyoruz. Tripy’yi sadece bir bisiklet olarak değil, aynı zamanda bir dönüşüm teknolojisi olarak görüyoruz. Tripy sağlıklı nesiller ve temiz bir dünya için vazgeçilmez bir araç. Örneğin günlük olarak düzenli bisiklet süren kullanıcılar arasında kalp krizi riskinin yüzde 30 oranında azaldığı biliniyor.

YENİ NESİL ULAŞIM

Sağlık konusunun yanı sıra işlettiğimiz şehirlerde trafikte bekleme süresini yaklaşıkyüzde 4,5 azaltıyoruz. Bu, aynı zamanda daha az egzoz gazına maruz kalmak anlamına geliyor. Tripy ile bugüne kadar faaliyette bulunduğumuz şehirlerde 400 bin km sürüş yaparak 350 metrik ton CO2 emisyon kazanımı sağladık. Bu etkileyici rakamlar, yeni nesil ulaşım teknolojilerinin gücünü ve çevresel etkisini gösteriyor