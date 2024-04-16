“İhracatı ve turizmi geliştirmeyi hedefliyoruz”

"Ankara’nın ticaret ve ekonomik hacmini genişleterek, üyelerimizin işlerini geliştirmesi, dünyaya açılması, katma değerli üretim, ihracatla rekabetçiliğini artırması ve karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilmesi her zaman önceliğimizi oluşturuyor. Pandemi sürecinde dijitalleşme çalışmalarımıza hız vererek odamızın sunduğu dijital hizmetleri ATONET Mobil Uygulama üzerinde tek çatı altında bir araya getirdik. Bu uygulamayla Dünya Odalar Yarışması’nda Dünya 1’inciliği aldık. Bu yıl da hem dijitalleşme çalışmalarına hem üyelerimizin dijitalleşmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Daha önce hiç ihracat yapmamış üyelerimizi ihracat yapabilir hale getirerek şehrimizdeki ihracatçı şirket sayısını, ihracat gelirlerini, ihracat pazarlarını geliştirip artırmak yine gündemimizde ilk sırada olacak.

101’DE 101 ANKARA

Başkentimizin sağlık ve kongre başta olmak üzere tüm turizm çeşitlerinde gelişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ankara’mızın Başkent ilan edilişinin ve Ankara Ticaret Oda’mızın kuruluşunun 101. yılı olan 2024 için “101’de 101 Ankara” adıyla şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel 101 destinasyonunun yer aldığı bir tanıtım çalışması başlattık. Bu kapsamda ilk olarak söz konusu 101 destinasyondan 12’sine yer verilen bir takvim hazırladık. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün de katkılarıyla seçilen 101 kültür ve turizm destinasyonunun görsel, lokasyon ve tanıtım bilgilerini, Ankara Ticaret Odamızın ATONET Mobil uygulamasına yükleyerek 7 gün 24 saat kesintisiz bir biçimde ulaşılabilmesini sağladık. Yatırımın, ticaretin, ihracatın, turizmin gelişmesinin yolunun yurt dışına direkt uçuşlardan geçtiğini biliyoruz. ATO olarak her fırsatta dile getirdiğimiz yurt dışına direkt uçuşlar konusu da her zaman olduğu gibi gündemimizde yer alacak. Coğrafi işaretli ürünler ve markalaşma konularındaki çalışmalarımıza da devamedeceğiz. Başkenti’miz, ticaret ve sanayideki gelişimine son yıllarda turizmi de ekledi. Turizmde şehrimizi dünyanın parlayan bir yıldızı haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu açıdan Gordion Antik Kenti ile Aslanhane Camii’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesi de çok önemli bir gelişme oldu.

SAĞLIK TURİZMİNİN MERKEZİ ANKARA

Ankara hastaneleri, yetişmiş kadroları, son teknoloji ile donatılmış teşhis ve tedavi imkânları ile bir sağlık turizmi merkezi. Türkiye’nin sağlık turizminden 20 milyar dolar gelir elde etme hedefi var ve Ankara bu hedefe ulaşmakta önemli bir merkez. Şehrimize 2022 yılında yaklaşık 350 bin hasta geldi.Türkiye’nin Başkenti ve Anadolu’nun kalbi olan Ankara medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş turizminde de gelişen bir şehir durumunda. Kızılcahamam, Haymana, Ayaş gibi ilçelerinde termal kaynakları bulunan Ankara, 12 ay boyunca termal sağlık turizmi yapma potansiyeline sahip. Ankara’da hastalıklara yönelik tedavilerin yanı sıra diş hekimliği, saç ekimi, estetik cerrahi gibi hizmet almak mümkün. Ankara Ticaret Odası şehrimizin tanıtımı amacıyla kurduğumuz “Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu” kapsamında, sağlık potansiyelinin tanıtımı için de “Health Ankara” markasını oluşturduk. Gana, Nijerya, Senegal, Kanada, Bosna-Hersek, Moğolistan, Uganda, Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan ve Tanzanya’da gerçekleştireceğimiz çalışmalarla Ankara’nın sağlık turizmi kapasitesini tanıtacağız."