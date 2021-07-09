Borsa, altın, döviz: 9 Temmuz piyasalarda gün sonu rakamları

9 Temmuz piyasalarda gün sonu rakamları ve yeni haftada takip edilecek veriler...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,39 değer kazanarak günü 1.378,28 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,56 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, teknoloji endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

BIST 100'DE 41 HİSSE PRİM YAPTI, 51'İ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,39 puan ve yüzde 0,64 yükselişle 1.488,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 51'i geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU

Analistler, önceki gün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklarının varlık alımlarının devam etse de azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu anımsatarak, bu belirsizliklere Kovid-19 salgını endişelerinin de eklenmesi ile piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

YENİ HAFTANIN VERİ GÜNDEMİ

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, sanayi üretimi, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini, veri gündeminde de Japonya Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de enflasyon ve Çin'de büyümenin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.



AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor.

Ekonomistler, mayıs döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 38,8 artacağını öngörüyor.

DÖVİZ, ALTIN

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.808,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 gerileyerek 502 bin 470 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6655 lira, satışta 8,7002 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6807 lira, satışta 8,7155 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1862, sterlin/dolar paritesi 1,3840, dolar/yen paritesi de 110,17 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,57 kazanımla 75,15 dolardan işlem görüyor.