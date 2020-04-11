Borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,73, altının gram satış fiyatı yüzde 4,48, avro/TL yüzde 1,18 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,22 değer kaybetti

11.04.2020 10:26:000
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi

BIST 100 endeksi, en yüksek 97.482,88, en düşük 90.630,58 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,73 artarak 96.470,97 puandan tamamladı.

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,48 kazançla 363,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,46 artışla 2.415,00 lira oldu. Geçen hafta 565 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 590 liraya yükseldi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 0,22 değer kaybıyla 6,6830 lira, avro ise yüzde 1,18 artışla 7,3180 lira oldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 8,17 ile hisse senedi fonları oldu.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Merkez Bankası: Salgını en az hasarla atlatacağız

Merkez Bankası: Salgını en az hasarla atlatacağız

Bu haftanın kazandıranı borsa ve altın oldu

Bu haftanın kazandıranı borsa ve altın oldu

Borsa İstanbul'da yatırım fonlarıyla ilgili karar

Borsa İstanbul'da yatırım fonlarıyla ilgili karar

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.