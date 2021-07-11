Borsada Benfica kazandırdı, Juventus kaybettirdi

Dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol kulübü arasında yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla SL Benfica kazandırırken, en fazla kaybettiren Juventus oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın ilk yarısında dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol kulübünün 4 tanesi hisse senedi piyasalarında yatırımcısını sevindirirken, 3 tanesi ise yatırımcısını üzdü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olumsuz etkilerin başarılı aşılama çalışmalarıyla hafifletilmesi ve spor endüstrisinin de normalleşmeye başlamasıyla dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin yatırımcısını kısmen de olsa sevindirdiğini belirtti.

SL Benfica, Borussia Dortmund, SS Lazio, Olympique Lyon yılın ilk yarısında yatırımcısını sevindirirken, AFC Ajax, Manchester United, Juventus kaybettirdi.

Yılın ilk yarısında hisse senedi piyasasında SL Benfica yüzde 26, Borussia Dortmund yüzde 14,3, SS Lazio yüzde 8,7, Olympique Lyon yüzde 3,2 kazandırdı.

SL Benfica'nın hisseleri önceki aylarda değer kaybetmesine karşın gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçmesi dikkati çekti.

Analistler, mart ayında basında futbolcu Diego Costa'yla anlaşma imzaladığına dair haberlerden Portekiz ekibi SL Benfica'nın hisselerinin olumlu etkilendiğini vurguladı.

Borussia Dortmund ise Bundesliga'da şampiyon olamamasına karşın yeşil sahalarda başarılı bir performans gösterdi ve bu performansını hisse senedi piyasalarına da taşıdı.

Analistler, Bundesliga'yı üçüncü sırada tamamlayan Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandığına dikkati çekti.

SS Lazio'ya değinen analistler, kulübün gelir ve kazançlarının geçen yıldan bu yana iyi bir performans sergilememesine karşın yatırımcıların uzun vadede SS Lazio'dan umutlu olduğunu söyledi.

Bu dönemde AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 7,1, Manchester United'ın hisseleri yüzde 9,3, Juventus'un hisseleri yüzde 11,4 geriledi.

Manchester United ve Juventus'un hisseleri "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı gelen tepkiler ve projeye ilişkin yaşanan sıkıntılarla geriledi.

Analistler, Manchester United'ın İngiltere Premier Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşamadığını belirterek, Manchester United'ın sahibi Glazer ailesinin kulüpteki hisselerinden 96 milyon dolarlık bölümünü sattığına dair haberlerin, hisse performansını etkileyen önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

Hollanda Birinci Futbol Ligi'ni (Eredivisie) şampiyon olarak tamamlamasına karşın AFC Ajax'ın da hisseleri geriledi.

UEFA, şubat ayında Hollanda temsilcisi Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 12 ay futboldan men cezası vermişti.

Benfica haziran ayında da yatırımcısını sevindirdi

Dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol futbol kulübü arasında haziran ayında da yatırımcısına en fazla Portekiz ekibi SL Benfica kazandırdı.

SL Benfica, haziran ayında yüzde 12,5 kazandırdı. Bu dönemde, Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 3, SS Lazio'nun hisseleri yüzde 1,5, Olympique Lyon'un hisseleri yüzde 0,9 yükseldi.

Hisse senedi piyasasında yatırımcısına haziran ayında Juventus yüzde 5,3, Manchester United yüzde 2,8, Juventus yüzde 5,3 kaybettirdi.