Bu haftanın kazandıranı borsa ve altın oldu

Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 6,83, borsa yüzde 2,71 kazanırken, dolar/TL yüzde 1,42 azalış kaydetti.

28 MART, 20200
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Bu haftanın kazandıranı borsa ve altın oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,71, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 6,83, avro/TL yüzde 1,15 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,42 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 92.299,34, en düşük 82.528,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,71 artışla 88.125,04 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,83 kazançla 336,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,78 artarak 2.236,00 lira oldu. Geçen hafta 511 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 546 liraya yükseldi.

DOLAR YÜZDE 1,42 DÜŞTÜ

Bu hafta, ABD doları yüzde 1,42 değer kaybederek 6,4570 lira, avro yüzde 1,15 artışla 7,1020 lira oldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,39 bireysel emeklilik fonları yüzde 3,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 9,19 ile hisse senedi fonları oldu.

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