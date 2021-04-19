Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı?

Altın,geçen haftaki yükselişle birlikte son 7 haftanın en yüksek seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL de yeni haftaya hafif yükseliş ile başladı.

Altın, ABD tahvil faizlerindeki düşüş ile birlikte son 7 haftanın en yüksek seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise dolar/TL’nin yeni haftaya hafif yükseliş ile başlamasını takip ederek 460 TL’nin üzerinde bulunuyor.

Altın yatırımcıları, Reuters’ın cuma günü yayımladığı haberde, Çin hükümetinin yerel talebi karşılamak için bankalara büyük miktarda altın ithalatı izni verdiğini söylemesini dikkate aldı. Altın son birkaç haftadır dar bir fiyat aralığında işlem görürken, cuma günü 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkarak kritik teknik seviyeyi aşmış oldu. Commerzbank ve Saxobank analistleri ons altının 1.765 doların üzerinde günü kapatması halinde yukarı yönlü bir eğilimin beklenebileceğine işaret ediyordu.

Altın fiyatları üzerinde son iki aydır büyük bir baskı yaratan 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizinin Mart ayındaki zirvesinden 20 baz puana yakın düşüş kaydetmesi de altın fiyatlarında yaşanan yükselişte etkili oldu. Mart ayında yüzde 1,75 seviyesine kadar tırmanan faizler Nisan ayında yüzde 1,56 seviyesine kadar geriledi.

ABD dolarının önde gelen on küresel para birimine karşı performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise Mart ayındaki zirvesinden neredeyse yüzde 2 aşağıda bulunuyor.

Ons altın ve gram altın fiyatı

Ons altın, geçen haftaya 1.744 dolar civarından başlayıp yüzde 1,8 yükseliş kaydederek art arda ikinci haftayı da kazançla kapattıktan sonra yeni haftaya 1.778 dolar civarında yatay bir seyir ile başladı.

Gram altın, Dolar/TL ’de geçen hafta yaşanan düşüşe rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişin ağır basmasıyla geçen haftayı yükselişle kapattıktan sonra yeni haftaya dolar/TL’deki yükselişi takip ederek 462 TL civarında bulunuyor.

Geçen hafta ABD ve Çin’de açıklanan güçlü veriler küresel Borsaları desteklerken MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi yeni bir rekor kırdı. Hafta boyunca S&P 500 yüzde 1,37, Nasdaq 100 yüzde 1,4 yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi haftayı 8 baz puan düşüşle yüzde 1,5798’den tamamlarken, Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,70 geriledi.

Yatırımcılar bu hafta ABD ve Avrupa’da açıklanacak ilk çeyrek bilançolarında, özel sektörün pandeminin etkilerinden toparlamaya başlayıp başlamadığını anlamaya çalışacak. Wall Street endekslerinde ilk vadeli işlemler karışık bir görünüm sundu.

Asya borsaları yüzde 2'ye varan yükseliş kaydeden Çin CSI 300 öncülüğünde artıda. Çin’de finansal regülatörün, China Huarong Asset Management’ın faaliyetlerinin normal işlediği ve şirketi yeterli likiditeye sahip olduğunu açıklaması bu yükselişte etkili oldu. Şirket 31 Mart’ta bilançosunu açıklaması gerekirken, bu tarihi kaçırmış piyasalar ve şirketin tahvilini elinde bulunduranlar iki haftadır tedirginlik yaşamıştı.

ABD 10 yıllık tahvillerin getirisi bu sabah düşüşü sürdürürken, Bloomberg Dolar Endeksi yatay. ABD’nin Rusya’ya Navalny uyarısının ardından İsviçre frangı güvenli liman arayışıyla değer kazandı.

Kripto para piyasasında sert satış

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin pazar günü bir ara yüzde 15 oranında düşüş kaydettikten sonra günü yüzde 7,52 kayıpla 56.291 dolardan tamamladı. İkinci en büyük para birimi, Ether ise yüzde 18’e varan kayıpla bir ara 2.000 doların altına inse de daha sonra yüzde 7 düşüşle 2.228 dolardan kapandı. Binance Coin, XRP ve Cardano’nun her biri yüzde 12 düşerken, Dogecoin 10 dijital para birimi içinde tek yükselen oldu.