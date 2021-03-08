Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa etti.

8.03.2021 12:00:000
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu kararı ile istifanın kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına bildirildiği kaydedildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

"Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan ATİLLA’nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir.

Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na bildirilmiştir."

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