Yabancı yatırımcı borsada alış pozisyonunda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Ağustos haftasında net 88 milyon dolarlık hisse senedi, 6,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Temmuz itibarıyla 14 milyar 851,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Ağustos'ta 15 milyar 758,3 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 283,2 milyon dolardan 1 milyar 301,2 milyon dolara, ŞBS stokları da 98,5 milyon dolardan 98,6 milyon dolara çıktı.