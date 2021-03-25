Yabancı yatırımcı 60,4 milyon dolarlık hisse aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Mart haftasında net 60,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 427,2 milyon dolarlık DİBS alırken, 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

25.03.2021 16:03:000
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Yabancı yatırımcı 60,4 milyon dolarlık hisse aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Mart haftasında net 60,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 427,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Mart itibarıyla 29 milyar 154 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 946,4 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 604,2 milyon dolardan 9 milyar 956,7 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde yur

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