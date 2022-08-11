Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 212 milyar 695 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Ağustos ile sona eren haftada 216 milyar 659 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 109,80 milyon dolar azalarak 131 milyar 906 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 4 milyar 273 milyon dolar artarak 84 milyar 953 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 3 milyar 767 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 498 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 4 milyar 265 milyon dolar artış gösterdi.