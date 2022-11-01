Capital 2022 Kasım başlıkları

KAPAK

“YENİ YATIRIM FIRSATLARINA BAKIYORUZ”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Geleceğin atıştırmalıklarına yatırım yapmak, atıştırmalıkta farklı coğrafyalarda büyümek istiyoruz” diye konuşuyor.

SÖYLEŞİ

“YAVAŞLAMA BAŞLADI 2023’E BAKIYORUZ”

2025’te ciroda 8 milyar doları geçeceklerini söyleyen Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, “Talepteki yavaşlamanın 2023’te nasıl devam edeceğine bakıyoruz” diyor.

AKILLI FABRİKAYLA BÜYÜME STRATEJİSİ

Maxion İnci Jant Grubu Başkanı Mustafa Zaim, 2023’te en büyük ağır ve ticari araç jant üreticisi olarak dünyadaki liderliklerini daha da güçlendireceklerini ifade ediyor.

“BÜYÜMEYE ODAKLANDIK”

3 haneli büyüme oranlarına ulaştıklarını söyleyen Koton’un ilk profesyonel CEO’su olan Dr. Bülent Sabuncu, bu yılı dolar bazında 2019’dan daha iyi tamamlayacaklarını belirtiyor.

“GOÜ’LER İÇİN ORTAM ZORLU”

Makroekonomik koşulların gelişmekte olan ülkeler için zorlu bir ortam yaratacağını söyleyen David Lubin, “Dünyada küreselleşmeden bölgeselleşmeye doğru bir gidişat olacak” diyor.

ARAŞTIRMA

“FIT” KALMA FORMÜLLERİ

Enflasyonist ortamında “fit” kalmaya odaklanan şirketler, alacak ve stok devir hızı oranlarında iyileşme yapıp talep ve fiyat dengesindeki olası değişimleri öngörmeye çalışıyor.

MİKRO TAKİP

Marka sadakatinin kalmadığı mevcut ortamda CMO’ların odağında mikro takip var. Başarılı segment yönetiminin sırrı ise müşteriyi iyi tanımak, anlamak ve neredeyse orada olmaktan geçiyor.

“İŞ”TE KADIN GÜCÜ

Bu yıl 10’uncusu yayınlanan “Kadın Dostu Şirketler” araştırması, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin kadın çalışan, kadın yönetici ve kadın yönetim kurulu üyeleriyle ilgili önemli verileri ortaya koyuyor.

RESESYON SİNYALLERİ!

Resesyonun artık bir beklenti değil realite olduğunu belirten iş insanları, yeni dönemde değişen dengelerle hedeflerini revize ederken büyümenin yeni yollarını arıyor.

YÖNETİM

BÜYÜME SENARYOLARI

Şirketler, 2023 bütçelerini “büyüme” üzerine kurguluyor. Bütçelerde ekonomide “sınırlı” büyüme öngörülürken enflasyon ve kurun yukarı yönlü hareketini sürdüreceği görüşü hakim.

YETENEK AÇIĞI ALARMI

Kariyer platformu Youthall’la gerçekleştirdiğimiz “Yetenek Yönetimi Değişim ve Beklenti” araştırması Türkiye’deki şirketlere ve İK profesyonellerine rehber niteliği taşıyor.

ÇALIŞANI KORUMA TAKTİKLERİ

Şirketlerin “çalışanı korumak” için aldığı önlemlerin başında ise zam sayısını artırmak var. Farklı ve yaratıcı İK stratejilerini de devreye sokmaya çalışıyorlar.

FİNANS

MEVDUATTAKİ ÇIKIŞ SÜRER Mİ?

Mevduatta işler iyi gidiyor. Yıl sonu için toplam mevduatta yüzde 80-90 ve TL mevduatta yüzde 130’ları bulan büyümeler öngörülüyor.

“DURGUNLUK AZALDI”

Durgunluğun azaldığına değinen Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, “Kredilerde faizlerin düştüğünü ve kredilerin doğru kanallara aktığını görüyoruz” diye konuşuyor.

ZOR DENKLEM

Bu “zor denklemde” şirketler, sermayelerini korumak adına fiyat ayarlaması yaparken müşteri sayısını korumak için de yoğun çaba harcıyor.

“VADELER KISALIYOR”

Vakıf Leasing’in genel müdürü Mustafa Erdin, “Vadeler kısalıyor. Daha önce 60-72 ay vadeyle projeleri finanse edebiliyorken şimdi 36 -48 aylarla iş yapıyoruz” diyor.

KONJONKTÜR

BORSA NEDEN ARTIYOR?

Borsadaki hızlı artışın önemli nedenlerinden biri düşük mevduat faizlerinin cazibesini yitirmesi. Buna dövizdeki durgunluk da eklenince borsadan başka yatırım yapılacak bir alan kalmadı.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ON SORU

KİTAP

THOMAS FREY

DİJİTAL CEO

İŞ’TE ANADOLU

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Krizler Avrupa’yı Güçlendiriyor Mu?

Yiğit Kulabaş/ Spotify – The Playlist

Mehmet Gerz / Yükselen BİST’ten düşen Nasdaq’a geçiş mantıklı mı?

Mehmet Öğütçü/ Kömürün karası, Putin’in gazı

Ali Özgenç/ Kültürün Aynası Değerler

INFOCARD

YAŞAM