Netflix, Airbnb, Amazon vs. gibi pek çok firma, kullanıcı alışkanlarını ele alarak baştan sona değiştirdi ve artık karşısında durması zor akımlar yarattı. Peki ülkemizde durum ne şekilde?

Son yıllarda pek çok sektörde dijitalleşme süreçleri ile birlikte online ve mobil ortama işletmeler hızla adapte oluyor, olmayanlar ise “disruption” olarak da tanımlanan yıkıcı akımların etkisiyle yavaş yavaş yok oluyor. Netflix, Airbnb, Amazon vs. gibi pek çok firma, kullanıcı alışkanlarını ele alarak baştan sona değiştirdi ve artık karşısında durması zor akımlar yarattı. Peki ülkemizde durum ne şekilde?

Türkiye’den hem mobil tarafta, hem de genel olarak internet platformları sayısında son birkaç sene içerisinde önemli artış ve satın almalar oldu. Yemek sektörünün değişimine öncülük eden YemekSepeti, eğitim sektörünü online ortama taşıyan Udemy vs. gibi temizlik hizmetlerinden ürün pazar yerlerine, usta çağırma hizmetlerinden tercüme hizmetlerine kadar online ve mobil ortamda dijitalleşme süreci hızla devam ediyor.

İnternet girişimciliğinin artan sayıdaki kuluçka merkezleri ve teknokentler ile daha popular bir hale gelmesi, son dönemdeki kur değişikliklerinin e-ihracata verilmesi gereken önemi vurgulaması ve internet ve mobil odağındaki girişimlerin globalleşme esnekliklerinin yüksek olması sebebi ile bu girişimlerin tetiklediği talep artışı, tercüme ve lokalizasyon alanında da her sene daha da artan bir yükseliş sağladı.

Türkiye, MENA bölgesi ülkelerinden sonra Avrupa ülkelerine de hizmet vermeye başlayan Protranslate, https://www.protranslate.net/tr/ adreslerindeki sitelerinden ve Android / Apple Store’daki uygulamalardan kullanıcıların internet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan veya mobil olarak tercüme hizmeti almasını sağlıyor. Oldukça elverişli bir şekilde online ortamdaki veya email ilişiğinizdeki bir dosyayı ister bilgisayarınızdan, isterseniz de mobil cihazınızdan uygulamalarına göndererek birkaç adımda profesyonel tercüme siparişi verebildiğiniz Protranslate platformu, 6 dilde pek çok coğrafi bölgeye hizmet verebilecek şekilde kurulmuş.

Protranslate Genel Müdürü Kerem Kalkancı, “Halihazırda yurtdışına açılma sürecini başarmış, global ölçekte iş üreteren bir internet girişimi olmamız, firmaların da bu alanda bizim gibi bir firmaya güven duymasını sağlıyor. Müşterilerimizi lokalizasyon sonrasında da dijital pazarlama konusunda yönlendirerek, yurtdışına açılım sürecini nasıl başarıya ulaştırabileceklerini öğretmiş olarak süreci tamamlıyoruz.” şeklinde belirtti.

Türkiyedeki işletmelerin yurtdışına hizmet vermeye ne kadar hazır oldukları konusuna ise “Türkiye’de halen web sitesini birkaç dilde daha yayına alınca yurtdışına hizmet veya ürün pazarlamaya hazırız gibi bir düşünce yapısı var. Oysa ki bu, yurtdışına hizmet veya ürün pazarlayabilmeniz için yapmanız gerekenlerin sadece ilk adımı. Sadece bunu yapmanız da açıkçası hiçbir anlam ifade etmiyor. Bundan sonraki süreçte müşterilerimize bir sonraki hamleyi nasıl yapacaklarını öğreterek, dijital dünyada yurtdışına nasıl hizmet ve ürün ihracı yapılır konusunda verdiğimiz katma değerli hizmetlerimiz konusunda iddialıyız.” şeklinde yorumlarını iletti.

Protransate, 29 kişilik full time ekibi ve 350’ye yakın freelance profesyonel ve yeminli tercümanlardan oluşan kadrosu ile bugün Türkiye ve MENA bölgesi ülkelerinin en büyük online profesyonel tercüme portalı haline gelmiş. Avrupa bölgesine yönelik çalışmaları ile birkaç seneye kadar EMEA Bölgesi’nin lider tercüme hizmetleri platformu olmayı hedefleyen firmanın mobil alanda da yatırımları yoğun. Ana hedefleri ise tercüme alanında lokasyon bağımlı hizmet alışkanlıklarını ortadan kaldırmak ve insanları dijital mecralar üzerinden hizmet almaya yönlendirmek.





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