Finansal okuryazarlığın artırılması ve tasarrufun teşvik edilmesi yönündeki çalışmaları destekleyen Akbank, “Akbank Ekonominin Kahramanı Çocuklar” projesini 2012 yılında hayata geçirdi. Bugüne kadar 90 bin çocuğa ulaşan proje, kalıcı alışkanlıkların kazanıldığı yaşlarda çocuklara ulaşarak, onların bilinçli tüketici olmalarına katkıda bulunmayı, tasarruf konusunda bir bilinç ve farkındalık yaratmayı hedefliyor. “Akbank Ekonominin Kahramanı Çocuklar” projesi, 2018 yıl sonu itibarıyla tasarruf etkinlikleri ve tiyatro ile 90 bin çocuğa ulaştı. Hem okullardaki sınıf içi etkinlikler hem de tiyatro sonrası çocuklara hediye edilen “Akbank Uğurböceği kumbarası Kumbirik”ler ile tasarruf bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Akbank bu projesinin yanı sıra aynı zamanda ürün ve hizmetleriyle de tasarrufu kolaylaştırmayı amaçlıyor.

AKBANK’IN TASARRUF ÜRÜNLERİ

ESNEK BİRİKİM HESABI Yatırımcılar için Esnek Birikim Hesabı’ndaki fon sepetleri cazip bir seçenek oluşturuyor. “Akbank Esnek Birikim Hesabı”nda ise yatırımcılar döviz, altın, yatırım fonları arasından tercih ettikleri tasarruf aracı ile kendi belirledikleri tutarlarda yine aylık olarak düzenli birikim yapabiliyorlar. Ak Portföy tarafından Korumacı, Dengeli, Atak olarak risk çeşitlendirmesi yapılan 3 yatırım fonu sepetinde minimum 100 TL ile birikim yapmak mümkün olabiliyor.

EN ESKİ YATIRIM ARACI Akbank, tarihin en eski yatırım aracı olarak bilinen “altın” yatırımları konusunda da yatırımcılara uygun çözüm ve hizmetler sunuyor. Birikimlerini altında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için “Akbank Altın Mevduat Hesabı” ürün yelpazesinde yer alıyor.

BİRİKİMLİ HESAPLAR Akbank’ın Birikimli Hesaplar yelpazesine “Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı” ve “Devlet Katkılı Konut Hesabı” katıldı. Akbank’ın 24 yaşın altındaki tüm müşterileri ve müşterilerinin, veli ilişkisinde olduğu çocuklarına sunulan “Çeyiz Hesap” evlilik masraflarına önceden hazırlanarak evlilik döneminde rahat etmeleri için birikim yapmayı sağlıyor. “Konut Hesap” ise evi olmayan ve ev almak için birikim yapmak isteyen müşteriler için birikim yapmayı sağlıyor.

FARKINDALIK YARATIYOR Akbank birikim hesaplarıyla ise küçük tasarruf sahipleri de düzenli birikim yapabiliyor. Akbank, yatırımcıların vazgeçilmezlerinden olan klasik vadeli mevduat hesaplarının yanı sıra küçük tutarlarla tasarruf yapılmasını sağlayan birikim hesaplarıyla ister mevduat, ister yatırım fonu ve altın gibi birçok farklı aracıyla yatırımcılara birikim imkanı sunuyor.

“TASARRUF DİSİPLİNİ SAĞLIYOR” Akbank Mevduat Birikim Hesabı küçük tutarlarla tasarrufa başlanmasına da olanak sağlıyor. Akbank’ın tasarruf odaklı Akbank Mevduat Birikim Hesabı, 5 yıl vadeli olarak açılıyor ve aylık düzenli ödemelerle tasarruf yapılmasını sağlarken para biriktirme disiplininin geliştirilmesinde de yardımcı oluyor. Müşteriler belirledikleri tutarı her ay düzenli olarak birikim hesaplarına aktararak her yılın sonunda faiz kazancı elde ediyor. Aylık minimum 100 TL, 5 dolar veya 50 Euro ile birikim yapılabildiğinden, küçük tutarlarla tasarrufa başlanmasına da olanak sağlıyor. 90 bin çocuğa ulaşıldı