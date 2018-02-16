Anadolu Markaları Adana'da buluştu

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye ve Fibabanka’nın ana sponsorluğunda, Özak GYO’nun destek sponsorluğunda hayata geçirilen “Anadolu Markaları” organizasyonunun ikincisi Adana’da gerçekleştirildi. Anadolu işletmelerine ilham olma hedefiyle düzenlenen “Anadolu Markaları” etkinliklerinin ikincisinin ana teması “dijitalleşme” oldu. KOBİ’lere dijitalleşen dünyada fark yaratmanın yollarının anlatıldığı etkinlikte, Vodafone Red Academy tarafından “İşinizi Dijital Dönüşümle Büyütün” başlıklı sertifika eğitimi de verildi.